Costa Rica

Mayoría de los ticos respalda a Lionel Messi, según estudio de escucha social realizado durante el Mundial 2026

Una investigación de Shift Latam, basada en el análisis de 2.600 conversaciones en Facebook, X y Reddit, concluyó que el 55% de los comentarios de usuarios costarricenses sobre Lionel Messi reflejan una percepción positiva

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Futbolistas con camisetas celestes y blancas corren en un campo de fútbol. Lionel Messi, número 10, extiende sus brazos. Enzo Fernández, número 18, sonríe
El 55% de los comentarios sobre Lionel Messi reflejó un sentimiento positivo, según el análisis de Shift Latam.

La mayoría de los costarricenses que participaron en conversaciones sobre Lionel Messi en redes sociales durante el Mundial 2026 expresan una percepción favorable hacia el futbolista argentino. Así lo concluye un estudio de escucha social desarrollado por Shift Latam, que analizó 2,600 comentarios publicados por usuarios de Costa Rica en Facebook, X y Reddit entre el 1 y el 16 de julio, período comprendido entre el inicio de las fases eliminatorias de la Copa del Mundo y la antesala de la final entre Argentina y España.

De acuerdo con los resultados, el 55% de las conversaciones analizadas reflejan un sentimiento positivo hacia el capitán de la selección argentina, mientras que el 30% corresponde a comentarios clasificados como neutrales y el 15% restante expresa opiniones negativas. El análisis plantea que Messi continúa siendo el principal protagonista de la conversación digital relacionada con el fútbol entre los usuarios costarricenses y una figura que genera altos niveles de interacción en redes sociales.

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Según Rodrigo Castro, CEO de Shift Latam en Costa Rica, el estudio permite observar cómo las plataformas digitales reflejan las emociones y percepciones de los usuarios en torno a figuras de alto impacto público.

“Las redes sociales permiten entender fenómenos culturales en tiempo real. Más allá del resultado deportivo, este estudio demuestra que Lionel Messi se ha convertido en una figura que moviliza emociones, identidad y conversación digital entre los costarricenses. La escucha social permite transformar miles de conversaciones en información estratégica para comprender cómo evolucionan las audiencias y qué impulsa sus opiniones”, señaló el ejecutivo.

Miles de ticos en La Sabana convierten la final del Mundial de Fútbol 2026 en una cita masiva
El legado deportivo y el orgullo latinoamericano figuran entre las principales razones que explican el respaldo de los ticos al futbolista argentino. (Foto cortesía Municipalidad de San José)

El estudio identificó cinco factores principales que explican el respaldo que recibe Messi entre los usuarios costarricenses. El más relevante corresponde a su legado dentro del fútbol mundial y la percepción de que los aficionados están presenciando el cierre de una etapa histórica en su carrera, aspecto que representa el 28% de las menciones positivas.

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El segundo motivo más citado es el orgullo latinoamericano, con un 26% de las referencias favorables. De acuerdo con el análisis, una parte importante de los usuarios manifestó su apoyo a Argentina por ser el único representante de América Latina que permanecía en competencia durante esa etapa del Mundial.

Otros elementos que fortalecen la imagen positiva del futbolista son el espectáculo que ofrecen sus partidos, señalado en el 19% de las conversaciones favorables; la percepción de cercanía construida alrededor de su faceta como padre y esposo, también con un 19%; y finalmente su talento deportivo y la capacidad para generar momentos destacados dentro de la cancha, factor mencionado en el 8% de los comentarios positivos.

Aunque las opiniones negativas representan una proporción menor de la conversación digital, el estudio identificó patrones comunes en las críticas dirigidas al futbolista y a la selección argentina. La principal narrativa está relacionada con una percepción de favoritismo arbitral y decisiones del VAR que habrían beneficiado a Argentina, argumento presente en el 29% de los comentarios negativos.

A ello se suman teorías sobre un supuesto respaldo de la FIFA para favorecer el cierre de la carrera internacional de Messi, que representan el 27% de las opiniones desfavorables. También aparecen menciones vinculadas con la rivalidad deportiva entre aficionados (18%), el cansancio por la constante comparación con otros futbolistas y la amplia cobertura mediática que recibe el argentino (14%), así como cuestionamientos relacionados con algunas actitudes dentro del terreno de juego (12%).

Primer plano de Lionel Messi con camiseta de Argentina, medalla FIFA World Cup 2026, tatuajes en brazo izquierdo y público borroso de fondo
Las principales críticas hacia Messi se relacionan con percepciones sobre el arbitraje, el VAR y la alta exposición mediática.

Uno de los hallazgos destacados del informe es que el apoyo expresado hacia la selección argentina está estrechamente asociado con la figura de Lionel Messi. Aunque la conversación sobre el combinado sudamericano registra un sentimiento positivo del 65%, el estudio determinó que el 85% de esos comentarios hacen referencia directa al capitán argentino, lo que lo convierte en el principal factor que impulsa el respaldo hacia la selección entre los usuarios costarricenses.

La investigación también analizó cuáles futbolistas concentran los mayores niveles de admiración en la conversación digital generada desde Costa Rica. Messi encabeza el listado con el 35% de las menciones relacionadas con admiración e impacto. Detrás aparecen Cristiano Ronaldo con un 22%, Kylian Mbappé con un 16%, Lamine Yamal con un 15% y Jude Bellingham con un 12%..

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