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Un lector de labios reveló el lamento de Harry Kane en plena goleada ante Francia en el Mundial: la frase que involucró a la Argentina

El capitán de Inglaterra fue suplente y no ingresó en el partido por el tercer puesto. Durante el quinto gol fue captado lamentando que su selección no pudo rendir ante la Albiceleste de la misma manera que lo hizo en la goleada en Miami

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Kane permaneció en el banco durante todo el partido ante Francia y fue el primero en abrazar a Saka tras su tercer gol (REUTERS/Carlos Barria)
Kane permaneció en el banco durante todo el partido ante Francia y fue el primero en abrazar a Saka tras su tercer gol (REUTERS/Carlos Barria)

Harry Kane se preguntó por qué Inglaterra no pudo rendir ante Argentina en los mismos términos que ante Francia, según reveló una experta en lectura de labios. El capitán inglés, que permaneció en el banquillo durante el partido por el tercer puesto del Mundial 2026, fue visto enviando ese mensaje a sus compañeros justo después del quinto gol de los Three Lions —el tercer tanto de Bukayo Saka— en la goleada por 6-4 sobre los galos en Miami el pasado sábado.

El momento lo recogió The Mirror a través de la lectora de labios Nicola Hickling, quien interpretó las palabras de Kane al acercarse a felicitar a Saka tras el gol. “Vale. Ha sido un gran trabajo. Es una pena que no jugáramos así el otro día”, habría dicho el capitán inglés, según Hickling. Esa frase condensó, en voz baja y entre celebraciones, la frustración acumulada tras la eliminación ante la selección argentina en semifinales.

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La derrota ante Argentina había llegado el miércoles previo de la manera más dolorosa posible. Anthony Gordon puso a Inglaterra por delante al minuto 55 con una ventaja que se mantuvo hasta el 85. Cuando los ingleses parecían encaminados a una victoria por 1-0, Enzo Fernández empató con un disparo desde el borde del área. Ya en tiempo añadido, Lionel Messi centró para Lautaro Martínez, que remató de cabeza al fondo de la red. Las esperanzas de una primera final mundialista desde 1966 se esfumaron en una ráfaga de 6 minutos.

El contraste con la actuación ante Francia resultó difícil de ignorar. Contra los galos, Declan Rice, Ezri Konsa y Jude Bellingham marcaron un gol cada uno, mientras que Saka firmó un hat-trick que lo convirtió en el cuarto jugador inglés en lograr esa proeza en una Copa del Mundo. El extremo del Arsenal fue, precisamente, uno de los ocho cambios que realizó el técnico Thomas Tuchel respecto al once que cayó ante Argentina, lo que reavivó el debate sobre las decisiones tácticas en semifinales.

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El delantero descartó hablar de su retiro internacional y mencionó a Messi, de 39 años, como referencia para seguir compitiendo (REUTERS/Carlos Barria)
El delantero descartó hablar de su retiro internacional y mencionó a Messi, de 39 años, como referencia para seguir compitiendo (REUTERS/Carlos Barria)

Kane, que permaneció como suplente sin usar durante todo el partido ante Francia, fue el primero en abrazar a Saka tras el tercer tanto del delantero. Fue en ese instante cuando Hickling interpretó su comentario. El quinto gol tranquilizó a los ingleses en un partido que había llegado a ponerse 4-2 tras una reacción francesa de tres goles en 18 minutos al inicio del complemento —obra de Kylian Mbappé en dos ocasiones y Bradley Barcola—. Luego, Ousmane Dembélé también anotó desde el banquillo, pero Bellingham cerró el marcador en tiempo añadido para sellar el 6-4 definitivo.

El resultado ubicó al encuentro como el quinto partido con más goles en la historia de los Mundiales. Con 10 tantos en total, superó el récord del partido por el tercer puesto de 1958, cuando Francia goleó 6-3 a Alemania Federal. Además, constituyó el segundo mejor resultado de Inglaterra en toda su historia en Copas del Mundo, únicamente por detrás del título de 1966.

La edad de Kane —33 años este verano— y el peso de otra eliminación dolorosa encendieron especulaciones sobre su futuro con la selección. El propio capitán las descartó con una referencia directa a Messi, de 39 años, como punto de referencia. “Es demasiado pronto para hablar de eso”, dijo Kane. “La selección nacional es mi orgullo y alegría. Es lo que más me gusta hacer, más que nada”, añadió, antes de cerrar: “Cuatro años es muy lejos. Pero, como se ve al otro lado con Leo ahí, sigue rindiendo al más alto nivel. Nunca quiero poner límites a estas cosas”. El próximo Mundial 2030 comenzará cuando Kane tenga 36 años.

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