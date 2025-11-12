Tecno

Cómo duplicar la pantalla de un teléfono en un televisor sin pagar dinero o descargar apps

Dispositivos Android y iPhone son compatibles con una función inalámbrica que realiza el proceso de proyección en segundos. Solo es necesario que ambos elementos estén conectados a la misma red WiFi

La trasmisión de un celular
La trasmisión de un celular al TV se realiza en segundos si se cumplen con todos los requisitos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Algunos usuarios pueden desconocer que existe una función en sus teléfonos que permite duplicar su pantalla en un televisor inteligente o Smart TV, sin necesidad de descargar aplicaciones o pagar dinero.

Esta función, integrada en la mayoría de los teléfonos Android y en iPhone, permite compartir en tiempo real cualquier contenido visual del celular en una pantalla de mayor tamaño, siempre que ambos dispositivos estén conectados a la misma red WiFi.

Cómo encontrar la opción para duplicar la pantalla de un Android o iPhone a un TV

En los teléfonos Android, la opción suele encontrarse en el panel de accesos rápidos, que se despliega al deslizar el dedo desde la parte superior de la pantalla. Allí, puede identificarse bajo nombres como “Emitir”, “Transmitir pantalla”, “Pantalla inalámbrica” o, en el caso de los dispositivos Samsung, “Smart View”.

En ciertos modelos permanece oculta
En ciertos modelos permanece oculta en la barra de tareas. (Foto: Android)

Al seleccionar esta función, el sistema inicia una búsqueda automática de televisores compatibles que estén conectados a la misma red WiFi, facilitando la conexión sin necesidad de configuraciones complejas.

Por su parte, los usuarios de iPhone disponen de la herramienta “Duplicar pantalla”, accesible desde el Centro de Control al deslizar el dedo desde la esquina superior derecha.

Para que la transmisión funcione correctamente, el televisor debe ser compatible con AirPlay o estar vinculado a un dispositivo como Apple TV. Esta integración permite que el contenido del teléfono se refleje en el televisor de manera inmediata y sin cables.

Qué necesita un televisor para ser compatible con la duplicación de pantalla

En televisores antiguos es probable
En televisores antiguos es probable que no exista compatibilidad con la opción inalámbrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todos los televisores pueden recibir la señal directamente. Los modelos Smart TV más recientes suelen incorporar tecnologías como Miracast, Chromecast integrado o compatibilidad con AirPlay, lo que posibilita la conexión inalámbrica sin accesorios adicionales.

En cambio, los televisores más antiguos o sin funciones inteligentes requieren dispositivos externos como Chromecast, Fire TV Stick o Roku, que reciben la señal del celular y la reproducen a través de la entrada HDMI.

Cómo lograr que la duplicación de pantalla sea estable

Para garantizar una transmisión fluida, es imprescindible que tanto el teléfono como el televisor, o el dispositivo receptor, estén conectados a la misma red WiFi. Si alguno de los dos utiliza una red diferente o una conexión de datos, el sistema no logrará detectar el dispositivo de destino.

Es clave que los dos
Es clave que los dos dispositivos estén conectados a la misma red WiFi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, la estabilidad y la intensidad de la señal de la red influyen directamente en la calidad de la transmisión: en redes saturadas o inestables, pueden producirse interrupciones, congelamientos o desincronización entre imagen y sonido. Utilizar una red doméstica protegida contribuye a reducir riesgos de seguridad.

Qué contenidos se puede emitir desde el celular en el televisor

Una vez establecida la conexión, todo lo que aparece en la pantalla del celular se refleja en el televisor en tiempo real, incluyendo videos, presentaciones, aplicaciones, juegos, navegadores y videollamadas.

Algunas plataformas, como YouTube o Netflix, permiten incluso emplear el teléfono como control remoto mientras el contenido se reproduce en el televisor, lo que amplía las posibilidades de interacción.

Una ventaja de esta alternativa
Una ventaja de esta alternativa es que el celular reemplaza al control remoto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, existen ciertas limitaciones: algunas aplicaciones pueden restringir el uso de la función de duplicado por motivos de derechos de autor o políticas internas. Si al intentar compartir contenido desde una app específica aparece una pantalla negra o un mensaje de error, es probable que esa plataforma no permita el mirroring.

Cuáles son las ventajas de utilizar esta conexión inalámbrica en vez de las físicas

La principal ventaja de esta tecnología reside en su inmediatez y facilidad de uso. No requiere cables ni instalaciones adicionales, y permite moverse libremente con el teléfono sin perder la conexión, lo que resulta muy útil en reuniones, clases o espacios compartidos.

A diferencia de los cables HDMI, que exigen compatibilidad física y limitan la movilidad, la proyección inalámbrica se activa con unos pocos toques en pantalla, evita el desgaste de los conectores del celular y posibilita compartir contenidos desde distintas aplicaciones sin modificar configuraciones técnicas.

