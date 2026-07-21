El motivo por el que Cami Homs estuvo en Ezeiza durante la llegada de la Selección Argentina

Camila Homs estuvo en el aeropuerto de Ezeiza para buscar a Francesca y Bautista tras el regreso de la Selección (Video: TN)

Cuando las cámaras de televisión la detectaron en los pasillos del aeropuerto internacional de Ezeiza este lunes, Camila Homs no estaba allí para despedir ni recibir a ningún jugador: fue a buscar a sus hijos Francesca y Bautista, que regresaban de Estados Unidos tras haber acompañado a su padre, Rodrigo De Paul, durante el Mundial 2026. Los niños, de 5 y 7 años, viajaban en el mismo vuelo que los familiares del plantel, junto a la madre del futbolista.

La presencia de Homs en la terminal generó atención inmediata entre los cronistas que cubrían la llegada del seleccionado. Visiblemente incómoda ante las cámaras, la modelo intentó en un primer momento evitar el contacto con los medios y cubrió el rostro de su bebé, Aitana, la hija que tuvo hace pocos meses con su actual pareja, José “el Principito” Sosa, quien también estaba presente. Ante la insistencia del movilero, fue escueta pero clara: “No voy a hablar chicos”, dijo primero. Luego, en diálogo con el móvil del programa Hablemos de esto, de TN, amplió apenas lo necesario: “Vengo a buscar a mis nenes que vienen con la abuela”.

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Consultada sobre cómo había vivido las semanas del torneo, Homs no dio pie a ningún desarrollo. “Bien, pero no tengo nada para decir. Los estoy esperando”, respondió, y con eso dio por cerrada la conversación. La brevedad de sus palabras contrastó con la visibilidad del momento: el aeropuerto estaba repleto de cámaras y periodistas apostados para la cobertura del regreso del equipo de Lionel Scaloni tras la derrota en la final ante España.

Camila Homs evitó hablar con la prensa en Ezeiza y solo explicó que esperaba a sus hijos que venían con la abuela

Francesca y Bautista habían seguido el torneo desde los palcos oficiales, junto al resto de los familiares del plantel. En esos espacios también estaba Tini Stoessel, la pareja de De Paul, con quien los chicos compartieron varios momentos a lo largo de la competencia. Las imágenes que circularon durante el Mundial mostraron a los pequeños con la cantante en distintas instancias del torneo, antes de emprender el regreso al país.

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El reencuentro con sus hijos llegó después de semanas que Homs atravesó con la distancia como telón de fondo. A fines de la semana pasada, la modelo había publicado en su cuenta de Instagram un mensaje para Bautista por su quinto cumpleaños, que el niño celebró en Estados Unidos junto a su padre. “Bau. Un día como hoy, hace cinco años, llegabas vos. Mi príncipe azul. Con solo ver esos ojitos se nota el nene dulce y bueno que sos, pero las palabras no alcanzan para descifrar tu bondad y dulzura que hacen desbordar mi corazón”, escribió.

En ese mismo posteo, Homs reconoció el peso de la distancia sin dejar de sostener la decisión de que los chicos acompañaran a su padre. “Me cuesta tenerte lejos en este día, pero si vos sos feliz, mamá también”, fue la frase que más repercutió entre sus seguidores. El mensaje cerró con una declaración de amor que resumió el tono de toda la publicación: “Ojalá estés siempre rodeado de amor y felicidad, chiquito mío. Sos mi sueño hecho realidad, que se te cumplan todos tus deseos. No puedo explicar cuánto te amo”.

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Francesca y Bautista siguieron el Mundial 2026 desde los palcos oficiales junto a familiares del plantel y compartieron momentos con Tini Stoessel

El posteo tuvo amplia repercusión en redes y se interpretó como una ventana a los sentimientos de la modelo durante un torneo en el que su expareja tuvo un rol protagónico con la Selección. De Paul fue titular en varios partidos del equipo argentino a lo largo del Mundial, incluida la final disputada en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

La dinámica familiar que rodeó al torneo puso en primer plano una logística que Homs y De Paul vienen sosteniendo desde su separación: los hijos de ambos viajan con el futbolista en los períodos que les corresponden, y la modelo los espera en Buenos Aires. Este lunes, con Aitana en brazos y pocas palabras para los micrófonos, Homs cerró su capítulo del Mundial 2026 de la manera más concreta posible: con el abrazo a sus hijos en la terminal de Ezeiza.

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