Economía

La inflación mayorista fue la más baja de los últimos 4 meses: ¿qué adelanta del dato minorista de julio?

Según el Indec, en junio los precios a los que vendieron productores e importadores subieron 1,1%. El impacto en los precios al consumidor, lo que no contempla y las observaciones privadas más recientes

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Según el Indec, la inflación mayorista en junio fue 1,1%, la más baja desde febrero pasado (Crédito foto: Reuters).
Según el Indec, la inflación mayorista en junio fue 1,1%, la más baja desde febrero pasado (Crédito foto: Reuters).

Luego del 1,9% que marcó la inflación en junio, la expectativa está en si continuará la desaceleración del ritmo de aumento de precios en los próximos meses. En las últimas semanas se publicaron datos que ilusionan al equipo económico: en junio la inflación mayorista fue de apenas 1,1%, el guarismo más bajo en los últimos cuatro meses, y relevamientos de consultoras marcan mínimas variaciones semanales en alimentos y bebidas.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la inflación mayorista de junio fue de 1,1%, lo que implicó una baja de 1,4 puntos porcentuales (p.p.) respecto a mayo y marcó la cifra más baja desde febrero. Este dato refleja las variaciones de precios a los que los productores e importadores venden sus productos en el mercado interno, incluyendo impuestos. El presidente Javier Milei celebró el resultado en la red social X y calificó al ministro de Economía, Luis Caputo, como “el mejor de todos los tiempos por muy lejos”.

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El presidente Javier Milei celebró el índice mayorista de junio, el más bajo en los últimos cuatro meses (Crédito foto: Reuters)

El desglose oficial muestra que los productos nacionales subieron 1% y los importados 2,3 por ciento. Los precios de los productos primarios bajaron 1,2% en junio. En cuanto a los manufacturados, la variación fue de 1,6%, y la energía eléctrica aumentó 6,6%. Dentro del segmento de alimentos y bebidas manufacturados, se registró una baja mensual de 0,3%, según informó el ministro Caputo. Datos que generan expectativas positivas respecto a la inflación minorista de julio.

Reportes semanales

También las consultoras comenzaron a registrar señales de moderación en los aumentos. Analytica informó que durante la segunda semana de julio los precios de alimentos y bebidas variaron 0,3%, mientras que el promedio de cuatro semanas fue de 1,6%. Así, para el nivel general de precios, la consultora proyectó una suba mensual de 1,9%. En ese período, se destacaron aumentos de 6,4% en verduras y 4,1% en pescados y mariscos, mientras que frutas y carnes y derivados subieron apenas 0,5% y 0,1%, respectivamente. Por otro lado, café, té, yerba y cacao bajaron 0,2 por ciento.

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La consultora LCG señaló en su informe de la segunda semana de julio que los alimentos y bebidas volvieron a promediar 0 aumentos, lo mismo que la canasta de alimentos. Por el arrastre de la semana previa, la inflación promedio de las últimas cuatro semanas subió a 1,3%. El dato mensual promedio de las últimas cuatro semanas para alimentos y bebidas se ubicó en 1,3%, con una fuerte incidencia de carnes y lácteos, que explican cerca del 70% de la inflación mensual en este segmento.

En tanto, la consultora FMyA reportó que la segunda semana de julio la inflación semanal alcanzó 0,1%, desacelerando frente al 0,6% de la semana anterior. FMyA proyecta que la inflación de julio bajaría a 1,8% y el año podría cerrar con una inflación anual del 29%. Siendo estas una de las primeras que adelantó que junio el Índice de Precios al Consumidor (IPC) iba a perforar el 2% en junio como finalmente sucedió.

Categorías de inflación de junio
Categorías de inflación de junio

El índice mayorista, suele anticipar movimientos en la inflación minorista del próximo mes, aunque se debe tener en cuenta que no contempla servicios. Siendo este uno de los rubros que mayor presión ejercicio sobre el IPC en los últimos meses. En junio, según el Indec, mientras que la inflación de bienes fue de 1,4%, la de servicios fue de 2,9 por ciento.

Pulseada

El Gobierno tiene ahí una pulseada: en los últimos meses con el pretexto del conflicto en Oriente Medio otorgó bonificaciones en la tarifa de luz y gas con el pretexto de proteger a los hogares más vulnerables ante la volatilidad de los precios internacionales. Lo que a la par también ayudaba a la desaceleración de la inflación. Pero tuvieron su correlato en gasto público, la cantidad de dinero se destinó a subsidios económico tuvo un salto de $523.417 millones en mayo a $714.381 millones y presionó sobre el deficit que arrojo el Sector Público Nacional (SPN).

Las proyecciones de las consultoras para el segundo semestre anticipan que la inflación mensual se mantendría por debajo del 2%, consolidando el proceso de desaceleración iniciado desde marzo. El seguimiento de las distintas consultoras y del Indec coincide en que los aumentos de julio se concentraron en verduras, pescados y mariscos, mientras el resto de los rubros mostró variaciones menores o bajas. La expectativa generalizada entre analistas y funcionarios apunta a que la inflación mantenga registros acotados en el corto plazo, siempre y cuando se sostengan la estabilidad de las tarifas y la moderación en los principales componentes del índice.

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