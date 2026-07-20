Científica-investigadora con alma dominicana: el aporte de Virnaliz Jiménez Cruz a la Universidad de Illinois

Virnaliz Jiménez Cruz fue nombrada científica-investigadora en el Centro de Resiliencia Familiar de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. (Foto: Listín Diario)

El nombramiento de Virnaliz Jiménez Cruz como científica-investigadora en el Centro de Resiliencia Familiar de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign marca el inicio de una nueva etapa en su vida profesional. Su llegada a este puesto es el resultado de un recorrido académico que la llevó, en diciembre de 2025, a obtener el doctorado en Desarrollo Humano y Estudios de Familia en esa misma universidad.

El día en que recibió la noticia de su selección, tras un exigente proceso académico descrito por Listín Diario, fue también un reconocimiento a más de una década dedicada a la investigación y la publicación de estudios en revistas científicas de alto impacto. Ahora, en una universidad que reúne a más de 59.000 estudiantes procedentes de los 50 estados de Estados Unidos y de 129 países, Virnaliz tendrá la misión de diseñar y ejecutar proyectos, construir alianzas comunitarias, redactar informes técnicos y representar a la institución en foros internacionales.

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La historia de Virnaliz comienza en el Bronx, Nueva York, en una familia dominicana que siempre mantuvo la referencia a la República Dominicana como un valor central. Hija del ingeniero agrónomo Virgilio Jiménez, de Bonao, y de la licenciada en Contabilidad Mercedes Cruz, de Pimentel, creció en Magnolia, Carolina del Norte, donde realizó la primaria y secundaria.

El interés por las dinámicas familiares y la resiliencia la llevó a estudiar Psicología en la Universidad de Carolina del Norte. Más tarde, en Illinois, completó la maestría y el doctorado, mientras impartía clases, lideraba equipos de investigación y publicaba estudios sobre resiliencia familiar.

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Virnaliz Jiménez Cruz obtuvo en diciembre de 2025 el doctorado en Desarrollo Humano y Estudios de Familia en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. (Foto: Listín Diario)

El entorno universitario en el que se integra cuenta con 15 facultades y más de 20 institutos de investigación, un marco donde la labor de Virnaliz se centrará en la aplicación de métodos cuantitativos y cualitativos, la colaboración con instituciones y socios comunitarios, y la elaboración de manuscritos e informes técnicos.

En su familia, el compromiso con la educación trasciende generaciones. Sus hermanos, Carmerci y Virgilio, se graduaron en Ciencias de la Computación y en Comunicación y Redes. Listín Diario destaca que sus padres les transmitieron la convicción de que la identidad nacional no se pierde con la distancia, una idea que Virnaliz ha expresado públicamente al exhibir la bandera dominicana en sus graduaciones.

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El itinerario de Virnaliz Jiménez Cruz, desde Nueva York y Carolina del Norte hasta Urbana-Champaign, suma ahora un nuevo capítulo en la ciencia aplicada al desarrollo humano y la familia, y refuerza el papel de la diáspora dominicana en la academia de Estados Unidos.