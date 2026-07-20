Economía

Tres de cada cuatro adultos mayores prefiere usar medios de pago digitales en lugar de efectivo

La amplia adopción de las apps financieras no tiene brechas de edad y ayuda a muchos usuarios a manejar mejor su economía, según un estudio

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Hombre mayor canoso con barba usando un teléfono móvil para pagar en un mostrador con código QR, terminal de punto de venta y empleada joven sonriente.
En la adopción de medios digitales de pago no es determinante ni la edad ni el género (Imagen Ilustrativa Infobae)

La adopción de medios de pago digitales en Argentina sigue expandiéndose y logró desbloquear una de las barreras que le quedaba a sus potenciales usuarios: la edad.

Un estudio de Mastecard entre usuarios financieros determinó que 74% de los adultos mayores de 55 años asegura utilizar medios digitales a la hora de pagar, en reemplazo del uso del efectivo. El dato derrumba el prejuicio de que el segmento de adultos mayores (técnicamente, más de 60 años) tiene dificultades para utlizar las apps.

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Las razones de la preferencia por lo digital no se limitan a la practicidad, tal como podría presumirse. El 75% de los consultados aseguró que las opciones de pago digitales permiten tener un mejor control de gastos y hacer un seguimiento más detallado de sus finanzas, algo que con el cash es más difícil.

Un porcentaje similar, del 77%, manifestó tener una autopercepción positiva del manejo de su economía y se consideró bueno administrando su dinero. Esa cifra crece al 86% entre los mayores de 55 años.

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El 75% de los consultados aseguró que las opciones de pago digitales permiten tener un mejor control de gastos

La investigación, denominada “El estado de la digitalización y la inclusión financiera”, no encontró diferencias entre hombres y mujeres en el uso de las herramientas electrónicas, por lo que ya no hay diferencias ni de edad ni de género en la materia. Y hay avidez de más herramientas.

Gráficos Mastercard
“El estado de la digitalización y la inclusión financiera”, no encontró diferencias entre hombres y mujeres en el uso de las herramientas electrónicas

“El 84% de los argentinos quisiera que más comercios y personas aceptaran pagos electrónicos, una señal de que todavía existe oportunidad para digitalizar la economía digital en el país”, según el informe, que concluye que en la Argentina hay “alta adopción”.

El 79% de los consultados dijo haber utilizado soluciones fintech y medios de pago digitales en los últimos seis meses, superando significativamente a quienes recurrieron a los servicios de la banca tradicional, que alcanzan el 65 por ciento.

El 79% de los consultados dijo haber utilizado soluciones fintech y medios de pago digitales en los últimos seis meses

Dentro de los medios digitales se registra un crecimiento más acelerado de las billeteras digitales por encima de las tarjetas, en el marco de una tendencia de crecimiento de los pagos “cuenta a cuenta”. Las billeteras digitales registraron un 70% en los últimos seis meses, por encima del efectivo (52%) y de las tarjetas de débito (51%). En el mismo período, solo un tercio (34%) declaró haber utilizado tarjetas de crédito.

“La participación de la tarjeta de débito cambió por el uso del celular. Eso no implica que vaya a desaparecer, porque todo los medios de pago tienen sus usuarios. Pero si requiere incorporar nuevos beneficios que excedan al de una simple herramienta de pago”, explicó Florencia Solazzi, Cluster Leader de Mastercard para Argentina y Uruguay.

Pagos QR, posnet, pagos con tarjeta, contactless, celular
El uso de las tarjetas compite contra las transferencias cuenta a cuenta

En la comparación regional, la Argentina aparece entre los países con mayor adopción, apenas detrás de Perú (72%) y por encima de Colombia (65%) y México (29%). El relevamiento también señala que, mientras en Argentina, Perú y Colombia las billeteras son el principal medio de pago, en México predominan las tarjetas de débito (65 por ciento).

En el uso cotidiano, las billeteras digitales lideran pagos como el transporte público (42%) y las compras en comercios (40%), además de consumos en cafeterías y restaurantes (38%). El informe vincula ese avance con la apertura de medios de pago en el transporte, donde se masificó el pago contactless en colectivos y subtes.

Gráficos Mastercard
Se abrieron medios de pago en el transporte, donde se masificó el pago contactless en colectivos y subtes

“Los pagos digitales ya forman parte de la rutina de millones de argentinos. Hoy vemos cómo las personas los utilizan para resolver necesidades cotidianas, desde viajar en transporte público o dividir una comida con amigos, hasta hacer compras online o administrar los gastos del hogar. El desafío ya no es solo ampliar el acceso, sino seguir construyendo experiencias simples, seguras y confiables”, afirmó Solazzi.

El desafío ya no es solo ampliar el acceso, sino seguir construyendo experiencias simples, seguras y confiables (Solazzi)

No obstante ese panorama, en Mastercard aseguran que el efectivo sigue siendo importante para determinados consumos en los que los usuarios se ven forzados a usar sus billetes. Allí no juega tanto la elección del que paga sino la del que cobra, ya que el efectivo es preferido por muchos comercios para esquivar el pago de algunos impuestos. La informalidad lleva incluso a los conocidos descuentos por pago en efectivo, muy expandidos en la Argentina a pesar del crecimiento de los medios digitales.

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