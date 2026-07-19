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Crea una foto celebrando el Mundial 2026 en el Obelisco usando Gemini de Google

Pedir un estilo cinematográfico, la resolución 8K y la profundidad de campo ayudan a destacar entre la multitud

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El prompt ideal para el Obelisco de Buenos Aires incluye multitud de hinchas argentinos, banderas, confeti, bengalas y una atmósfera nocturna.
El prompt ideal para el Obelisco de Buenos Aires incluye multitud de hinchas argentinos, banderas, confeti, bengalas y una atmósfera nocturna.

Celebrar una victoria mundialista en el Obelisco de Buenos Aires es una imagen que muchos sueñan con inmortalizar. Con los avances de la inteligencia artificial y la generación de imágenes fotorrealistas, hoy es posible recrear ese momento sin haber estado físicamente en la multitud.

El proceso requiere seguir una serie de pasos sencillos para aprovechar la tecnología de Gemini, para agregar detalles como una multitud o la emoción en nuestro rostro.

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Cómo preparar la creación de la imagen de celebración en el Obelisco

El primer paso esencial para lograr una imagen convincente es comprender que la autenticidad visual depende de la calidad y especificidad del “prompt” que se utilice. Un prompt bien construido es la base para que la inteligencia artificial pueda generar una escena que transmita la emoción, la escala y el contexto real de una celebración histórica.

El estilo recomendado es cinematográfico y fotorrealista, con una resolución de alta calidad —idealmente 8K—. Se busca aprovechar la profundidad de campo para marcar el contraste entre el primer plano y el fondo, logrando así que el protagonista destaque con nitidez mientras la atmósfera festiva rodea la escena.

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Festejos Argentina Inglaterra en el Mundial 2026 - Obelisco - Drone
Gaston Taylor

El usuario debe subir una o dos fotos propias para que el motor de generación de imágenes pueda reconstruir su rostro y expresión en el contexto del Obelisco. Es fundamental que la imagen elegida transmita euforia: una sonrisa amplia, un grito de alegría o una expresión clara de celebración. Cuanto más genuina sea la emoción, mayor será el realismo de la imagen generada.

El ángulo ideal es tipo selfie o retrato de medio cuerpo, mirando directamente a la cámara. Esto facilita que el algoritmo replique la postura y los detalles del rostro en el entorno elegido. La iluminación también juega un papel crucial: el rostro debe estar bien iluminado, sin sombras duras, para que los rasgos sean identificables y el resultado final no presente distorsiones.

En cuanto a la vestimenta, si el usuario dispone de una foto con la camiseta de la selección argentina, el resultado será más auténtico. De no ser así, puede usar ropa neutra y especificar en el prompt que desea aparecer vestido con los colores celeste y blanco.

Cómo construir el prompt ideal

El éxito de la imagen depende en gran medida de la precisión del prompt. Un ejemplo efectivo sería:

“Genera una imagen cinematográfica y fotorrealista basada en la foto de usuario subida. El usuario está en primer plano (estilo selfie o retrato cercano), sonriendo con mucha euforia y celebrando. El usuario viste una camiseta de fútbol de la selección argentina a rayas celestes y blancas. De fondo, se ve el icónico Obelisco de Buenos Aires iluminado de noche, rodeado por una multitud masiva y eufórica de hinchas argentinos celebrando la victoria del Mundial. Hay banderas celestes y blancas ondeando, confeti cayendo del cielo y humo de bengalas celestes en el aire. Iluminación festiva, luces de la ciudad, calidad 8k, hiperrealista. Usa profundidad de campo: el usuario en primer plano nítido y el Obelisco con la multitud ligeramente desenfocados en el fondo. Usa estrictamente el rostro del usuario proporcionado.”

La calidad y la especificidad del prompt determinan la autenticidad visual de la imagen generada con Gemini.
La calidad y la especificidad del prompt determinan la autenticidad visual de la imagen generada con Gemini.

Este texto guía a la inteligencia artificial para que incluya todos los elementos necesarios: la multitud inmensa, la atmósfera nocturna festiva, el confeti, las bengalas y la omnipresencia de los colores nacionales. La indicación de “profundidad de campo” asegura que el foco esté en el usuario, mientras el fondo aporta contexto y emoción sin robar protagonismo.

Aspectos técnicos y recomendaciones para obtener el mejor resultado

Para maximizar la calidad, es esencial describir la multitud como un grupo masivo y diverso de fanáticos argentinos, evitando centrar la escena en personas o jugadores reales que puedan violar derechos de imagen. La descripción debe incluir detalles como banderas, confeti y la iluminación nocturna para que la IA logre una atmósfera inmersiva y auténtica.

Un consejo práctico es pedir ajustes si el primer intento no refleja con exactitud el rostro del usuario. Se puede solicitar que la IA “mantenga la escena, pero haga que el rostro se parezca más a la foto original” o bien modificar la iluminación para que la escena sea diurna en lugar de nocturna, según la preferencia del usuario.

Festejos Argentina Inglaterra en el Mundial 2026 - Obelisco
Las recomendaciones técnicas aconsejan evitar jugadores reales, pedir ajustes del rostro y usar detalles del Obelisco para respetar la privacidad y lograr una imagen verosímil. (EFE)

Algunos detalles adicionales refuerzan el realismo: mencionar que el Obelisco está iluminado en celeste y blanco, incluir camisetas de la selección sin nombres visibles y especificar que el usuario aparece en primer plano, con el fondo ligeramente desenfocado. Esto cumple tanto con las políticas de privacidad como con las expectativas de una imagen verosímil.

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