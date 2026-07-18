Los 17 jugadores campeones en Qatar 2022 con la selección argentina que jugarán otra final en el Mundial 2026

Hay 17 futbolistas que saben lo que significa ser campeones del mundo en la selección argentina (Créditos: Reuters/Carl Recine)

La selección argentina afronta este domingo la oportunidad de poder ser bicampeona del mundo por primera vez en toda su historia y sumarse a un selecto grupo que pudo repetir la corona de una edición a otra, un hito solo conseguido por Italia (1934 y 1938) y Brasil (1958 y 1962). Con esa ilusión a cuestas, el equipo de Lionel Scaloni deberá superar a España en el MetLife de Nueva Jersey-Nueva York con un plantel que repite 17 de los 26 nombres que se consagraron en Qatar 2022.

Bajo los palos, Emiliano Martínez y Gerónimo Rulli son los futbolistas que mantienen su lugar con respecto a la última cita en territorio asiático con la particularidad de que Rulli no sumó minutos en Copas del Mundo con la Albiceleste. Siempre fue suplente en los 14 partidos anteriores al duelo contra la Roja, aunque es el segundo guardameta en la consideración de Scaloni ante un eventual problema de Dibu.

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En el plano defensivo, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico se conservan en la nómina a cuatro años de la consagración ante Francia en el Estadio Lusail. De hecho, Licha Martínez fue recambio de Otamendi en 2022, pero en la actualidad le ganó el puesto al flamante refuerzo de River Plate y hace dupla en el fondo junto al Cuti.

Más adelante, la parte del mediocampo conserva a sus ejes principales porque Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios y Enzo Fernández conservan sus lugares en la convocatoria.

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Lionel Messi metió ocho goles en el Mundial 2026 (Créditos: Reuters/Nathan Ray Seebeck)

Y en el costado ofensivo, la presencia de Lionel Messi es nombre puesto. El mejor jugador del mundo ha demostrado un nivel superlativo a sus 39 años con ocho goles a lo largo de la actual Copa del Mundo. A la Pulga se suman Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Thiago Almada.

Estos 17 apellidos contrastan con los nueve héroes de Qatar que dejó afuera Lionel Scaloni para afrontar el Mundial 2026. Dos de estas ausencias son Ángel Di María y Franco Armani, quienes anunciaron su retiro internacional después de levantar la Copa América 2024.

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Por otro lado, el director técnico tomó la decisión táctica de dejar afuera a Marcos Acuña, sumado a prescindir de Germán Pezzella y Juan Foyth en la primera línea, mientras que tampoco citó a Guido Rodríguez, Alejandro Papu Gómez, Paulo Dybala y Ángel Correa.

En contraposición, los otros nueve intérpretes que reemplazaron a estas bajas aspirarán a levantar su primera Copa del Mundo. Juan Musso reemplazó al saliente Armani como tercer arquero de la Selección y se agregaron Marcos Senesi, Facundo Medina, Giovani Lo Celso, Valentín Barco, Nico Paz, Nicolás González, Giuliano Simeone y José López.

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Ángel Di María se retiró del seleccionado con la Copa América 2024 (Créditos: Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports)

Bajo este escenario, la Albiceleste buscará quebrar una maldición de 64 años sin que el campeón pueda defender su título y quedar como el tercer equipo bicampeón en la historia de los Mundiales. Además, alcanzaría su cuarta estrella y quedaría a una del pentacampeón Brasil.

En la vereda opuesta, España aspira a arruinarle la fiesta a la Argentina y lograr su segundo trofeo tras los festejos posteriores a Sudáfrica 2010. La Roja cuenta con el talentoso Lamine Yamal en sus filas y, con 19 años, es una de las máximas promesas del fútbol internacional.

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LOS 17 JUGADORES CAMPEONES DE LA SELECCIÓN ARGENTINA EN QATAR 2022

Emiliano Martínez

Gerónimo Rulli

Nahuel Molina

Gonzalo Montiel

Cristian Romero

Nicolás Otamendi

Lisandro Martínez

Nicolás Tagliafico

Leandro Paredes

Alexis Mac Allister

Rodrigo De Paul

Exequiel Palacios

Enzo Fernández

Lionel Messi

Julián Álvarez

Lautaro Martínez

Thiago Almada