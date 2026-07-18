Marina Nacional de El Salvador incauta 1.36 toneladas de cocaína y detiene a dos ecuatorianos en altamar

Autoridades salvadoreñas informaron la detención de dos extranjeros y el decomiso millonario de cocaína tras interceptar una lancha a gran distancia del litoral nacional (Cortesía: Nayib Bukele).

La Marina Nacional de El Salvador interceptó una embarcación con 1.36 toneladas de cocaína, valoradas en aproximadamente 34 millones de dólares, a más de 1,700 kilómetros de las costas salvadoreñas.

El operativo se realizó el día de ayer, 17 de julio, cuando la fuerza naval localizó una LMFB (Lancha con Motor Fuera de Borda) a 947 millas náuticas al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, en el Estero de Jaltepeque.

De acuerdo con información oficial divulgada por el gobierno, dos ciudadanos ecuatorianos tripulaban la embarcación, que transportaba el cargamento ilícito. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, destacó a través de sus redes sociales que este decomiso se suma a una serie de golpes recientes contra el narcotráfico.

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Según los últimos datos difundidos por las autoridades, El Salvador acumula 14.61 toneladas de cocaína incautadas en lo que va de 2026, con un valor estimado en más de 365 millones de dólares.

La administración salvadoreña mantiene operativos constantes en alta mar para combatir el tráfico internacional de drogas, una problemática que afecta a la región centroamericana. En su mensaje, el mandatario sostuvo: “Seguiremos golpeando al narcotráfico donde antes operaba con total impunidad”. Las autoridades afirmaron que los dos sospechosos ecuatorianos permanecerán bajo custodia y enfrentarán cargos por tráfico internacional de estupefacientes.

Elementos de la Marina Nacional de El Salvador escoltaron a dos ciudadanos ecuatorianos detenidos en altamar tras la incautación de 1.36 toneladas de cocaína (Cortesía: Nayib Bukele).

Grandes decomisos previos: antecedentes recientes

El 18 de junio de 2026, elementos de la Marina Nacional de El Salvador incautaron dos embarcaciones que transportaban 6.68 toneladas de cocaína, con un valor aproximado de 167 millones de dólares. De acuerdo con información oficial, el operativo ocurrió a 633 millas náuticas de la Bocana El Cordoncillo, es decir, a 1,172 kilómetros de la costa salvadoreña.

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En la primera intervención, la marina interceptó una nave tipo LPV (Low Profile Vessel) que llevaba 3.4 toneladas de cocaína. En esta embarcación viajaban tres personas, dos de nacionalidad colombiana y una ecuatoriana. Horas después, se localizó otra nave con 3.2 toneladas adicionales del estupefaciente, también tripulada por dos colombianos y un ecuatoriano.

Ambas acciones formaron parte de una estrategia coordinada con agencias internacionales para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y otros mercados. Estos decomisos consolidan el año 2026 como uno de los más activos en la lucha contra el narcotráfico marítimo en la historia reciente de El Salvador.

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Elementos de la Marina Nacional de El Salvador vigilan una de las embarcaciones interceptadas el 18 de junio de 2026, en la que se incautaron 6.68 toneladas de cocaína a más de 1,100 kilómetros de las costas salvadoreñas (Cortesía: Nayib Bukele).

El delito de tráfico de drogas en altamar según las leyes de El Salvador

La legislación salvadoreña contempla sanciones severas para el tráfico de drogas en aguas internacionales, incluso cuando la captura ocurre fuera del territorio nacional. La Ley Reguladora de Actividades Relativas a las Drogas y el Código Penal establecen que el tráfico ilícito de estupefacientes es un delito grave, susceptible de persecución extraterritorial cuando la embarcación, la tripulación o la carga tengan algún vínculo con El Salvador o afecten su seguridad.

El artículo 33 del Código Penal de El Salvador permite ejercer jurisdicción sobre delitos cometidos en altamar si la nave interceptada lleva bandera salvadoreña, si la droga está destinada a ingresar al país o si la operación involucra ciudadanos salvadoreños. Las penas pueden superar los 15 años de prisión, y los bienes relacionados con la actividad delictiva suelen ser incautados por el Estado.

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Además, la cooperación internacional resulta esencial para ejecutar estos operativos y procesar judicialmente a los involucrados. Los acuerdos bilaterales y la colaboración con organismos multilaterales han facilitado la persecución penal de tripulantes extranjeros capturados en aguas internacionales, reforzando la capacidad de El Salvador para combatir las redes transnacionales de narcotráfico.