Costa Rica

Diputado oficialista solicita investigar uso de los recursos en universidades públicas de Costa Rica

La Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa podría abrir una investigación de hasta dos años para analizar el uso de los recursos del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) por parte de las universidades estatales. La iniciativa, presentada por el diputado Gonzalo Ramírez, surge tras cuestionamientos sobre gastos administrativos y de representación.

Guardar
Google icon
El diputado Gonzalo Ramírez presentó una moción para que la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público investigue el manejo de los recursos del FEES por parte de las universidades estatales. Crédito: Redes sociales Gonzalo Ramirez
El diputado Gonzalo Ramírez presentó una moción para que la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público investigue el manejo de los recursos del FEES por parte de las universidades estatales. Crédito: Redes sociales Gonzalo Ramirez

La posibilidad de que la Asamblea Legislativa investigue el uso de los recursos del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) abrió un nuevo capítulo en el debate sobre el financiamiento de las universidades públicas. El presidente de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, Gonzalo Ramírez Zamora, presentó una moción para que ese órgano legislativo analice durante un plazo de hasta dos años la administración de los fondos que reciben las cinco casas de enseñanza superior estatales, con especial énfasis en los recursos provenientes del FEES.

La iniciativa fue respaldada por los diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Kathia Calvo Cruz y Stephan Brunner Neibig, y podría ser discutida en una de las próximas sesiones de la comisión. Según el legislador, la investigación busca responder a las dudas que surgieron tras la publicación de diversos reportajes sobre gastos realizados por autoridades universitarias en alimentación, restaurantes y actividades de representación financiadas con recursos públicos.

PUBLICIDAD

Al presentar la moción, Ramírez sostuvo que el objetivo no es cuestionar la importancia de la educación superior pública, sino garantizar que el dinero aportado por los contribuyentes sea utilizado de manera eficiente y transparente. “Los recursos públicos no pueden ser usados como una piñata y menos en nuestras universidades”, afirmó el congresista, quien insistió en que la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se administran los fondos destinados al sistema universitario estatal.

De aprobarse la propuesta, la investigación abarcaría aspectos como la composición del gasto administrativo y del gasto sustantivo de cada universidad, la ejecución de los recursos provenientes del FEES, los mecanismos de control interno para autorizar y supervisar el uso de los fondos públicos, así como la razonabilidad y necesidad de gastos relacionados con representación, alimentación, actividades protocolarias, viáticos, viajes oficiales, cooperación internacional y capacitaciones.

PUBLICIDAD

La propuesta plantea revisar gastos administrativos, viáticos, viajes oficiales, actividades protocolarias, alimentación y otros desembolsos financiados con recursos públicos. Fuente: Universidad de Costa Rica
La propuesta plantea revisar gastos administrativos, viáticos, viajes oficiales, actividades protocolarias, alimentación y otros desembolsos financiados con recursos públicos. Fuente: Universidad de Costa Rica

Además, la comisión pretende determinar si la normativa interna que regula este tipo de gastos resulta suficiente para garantizar el cumplimiento de principios como la legalidad, la eficiencia, la economía, la austeridad, la transparencia y la rendición de cuentas. El objetivo final sería establecer si existe la necesidad de impulsar reformas legales, reglamentarias o administrativas que fortalezcan el uso responsable de los recursos públicos destinados a la educación superior.

Como parte del proceso, la moción contempla convocar a comparecer a las cinco personas rectoras de las universidades estatales, así como a representantes de las auditorías internas, direcciones financieras y a la contralora general de la República, Marta Acosta Zúñiga, con el fin de conocer de primera mano los mecanismos de fiscalización y administración de los recursos.

Tras conocerse la iniciativa, el Consejo Nacional de Rectores (Conare) reaccionó mediante un comunicado en el que manifestó su respeto por las competencias constitucionales de la Asamblea Legislativa y por el ejercicio del control político. No obstante, recordó que dicho control debe desarrollarse respetando plenamente la autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política.

El presidente de Conare y rector de la Universidad Nacional (UNA), Jorge Herrera Murillo, aseguró que las universidades públicas mantienen un compromiso permanente con la legalidad, la transparencia, la eficiencia en el uso de los recursos públicos y la rendición de cuentas. Asimismo, destacó que las instituciones son objeto de fiscalización constante por parte de la Contraloría General de la República y de sus respectivas auditorías internas.

La investigación tendría un plazo de hasta dos años e incluiría comparecencias de los cinco rectores de las universidades públicas, auditorías internas y la contralora general de la República. Cortesía: Transmisión Federación Estudiantes UNED
La investigación tendría un plazo de hasta dos años e incluiría comparecencias de los cinco rectores de las universidades públicas, auditorías internas y la contralora general de la República. Cortesía: Transmisión Federación Estudiantes UNED

En su pronunciamiento, el Consejo de Rectores también hizo un llamado para que el debate sobre el FEES se desarrolle con base en evidencia técnica y no únicamente en percepciones. Según Conare, el ordenamiento jurídico costarricense ya contempla mecanismos robustos de control y supervisión sobre la ejecución de los recursos públicos administrados por las universidades.

La discusión ocurre en un contexto en el que el financiamiento de la educación superior se encuentra bajo revisión por parte del Gobierno. La administración de la presidenta Laura Fernández ha reiterado que la disciplina fiscal será uno de los pilares de su gestión, por lo que ha advertido que los incrementos al FEES dependerán de una eventual redistribución de los recursos hacia carreras con mayor demanda en el mercado laboral.

Temas Relacionados

Costa RicaUniversidades PúblicasFEESGonzalo RamirezComisión de Control de Ingreso y GastoCONARE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

«Viajó a escondidas»: El drama de un padre que ruega por la liberación de su hija nicaragüense secuestrada en México

Ronald Martínez nunca imaginó que su hija Alba Dayana, madre de dos adolescentes, saldría de casa rumbo a Estados Unidos sin avisar. La familia lucha por reunir 25,000 dólares para el rescate, mientras la angustia y la incertidumbre dominan sus vidas

«Viajó a escondidas»: El drama de un padre que ruega por la liberación de su hija nicaragüense secuestrada en México

El plan de Panamá para convivir con los cocodrilos sin poner en riesgo a la población

El Ministerio de Ambiente desarrolla estudios de campo y campañas comunitarias para anticiparse a los encuentros con estos reptiles.

El plan de Panamá para convivir con los cocodrilos sin poner en riesgo a la población

Costa Rica presenta su adhesión al Acuerdo de Asociación de Economía Digital y avanza hacia su entrada en vigor

El pacto internacional abre la puerta a reglas compartidas sobre transacciones en línea, privacidad e inteligencia artificial, en un momento en que los servicios ya representan el 46% de las ventas costarricenses al exterior.

Costa Rica presenta su adhesión al Acuerdo de Asociación de Economía Digital y avanza hacia su entrada en vigor

El Gobierno de Guatemala preseleccionó a 1.033 jóvenes para becas por nuestro futuro 2026

El programa Becas por Nuestro Futuro activó la siguiente fase para estudios técnicos y universitarios, con avisos previstos en las primeras semanas de julio a través del correo y el teléfono registrados en la plataforma

El Gobierno de Guatemala preseleccionó a 1.033 jóvenes para becas por nuestro futuro 2026

Congreso Nacional en Honduras analiza exigir carnet de vacunación infantil si continúan aumentando los casos de sarampión

El Congreso Nacional podría analizar una iniciativa para exigir el carnet de vacunación a los menores de edad si persiste el aumento de casos de sarampión y la baja cobertura de inmunización en Honduras, informó el presidente de la Comisión de Salud, Roberto Cosenza.

Congreso Nacional en Honduras analiza exigir carnet de vacunación infantil si continúan aumentando los casos de sarampión

TECNO

“La educación es la única inversión que garantiza retorno de por vida”: Freddy Vega, CEO de Platzi

“La educación es la única inversión que garantiza retorno de por vida”: Freddy Vega, CEO de Platzi

Códigos de Free Fire gratis hoy sábado 18 de julio: cómo canjearlos para conseguir recompensas

El error que muchos cometen al cargar el celular: qué va primero, el enchufe o el teléfono

Cómo encontrar la papelera de WhatsApp y borrar fotos, videos y archivos que llenan el almacenamiento

Roja Directa TV o Tarjeta Roja TV para ver Inglaterra vs. Francia: búsqueda con peligro de robo de datos

ENTRETENIMIENTO

Los 10 kdramas más vistos en Netflix en lo que va del 2026

Los 10 kdramas más vistos en Netflix en lo que va del 2026

Will Ferrell revela que trabajó en Disneyland, pero solo duró un día: esta fue la excusa que inventó para renunciar

Guía de personajes en ‘La Odisea’: quiénes son los héroes, dioses y villanos de la película de Christopher Nolan

Qué fue de los protagonistas de “Charlie y la fábrica de chocolate” 21 años después de su estreno

Tom Holland explica por qué el guion de Christopher Nolan para “La Odisea” le pareció una hazaña

MUNDO

El Ejército ruso afirmó que se encuentra a menos de cinco kilómetros del principal bastión ucraniano en el Donbás

El Ejército ruso afirmó que se encuentra a menos de cinco kilómetros del principal bastión ucraniano en el Donbás

El líder supremo de Irán amenazó con dar a Estados Unidos una “lección inolvidable”

Detuvieron en Rusia al fundador de una empresa paramilitar por criticar a Putin y la gestión de la guerra en Ucrania

El régimen de China amenazó con represalias por la nacionalización de British Steel en el Reino Unido

Irán dijo que suspendió la aplicación del memorando de entendimiento con Estados Unidos en medio de los enfrentamientos