Tecno

Tu celular puede quedarse sin WhatsApp el 20 de julio sin que te hayas dado cuenta: estos son los modelos afectados

La app exige Android 5.0 o posterior y iOS 15.1 o posterior para mantener seguridad y estabilidad, por lo que conviene revisar versión del sistema

Guardar
Google icon
WhatsApp no cuenta con una papelera, pero sí con un administrador de almacenamiento que cumple esa función.
Millones de usuarios perderán WhatsApp en julio: los modelos afectados y lo que debes hacer ahora - (Foto: Meta)

Para muchos, WhatsApp es más que una app: es el canal para trabajar, estudiar, coordinar familia y hasta validar códigos por SMS. Por eso el golpe llega cuando el teléfono, de un día para otro, empieza a fallar: no actualiza, no permite verificar la cuenta o simplemente deja de funcionar. El motivo suele ser el mismo: el sistema operativo quedó viejo y WhatsApp ya no lo admite.

Si el equipo no puede actualizarse, la cuenta queda en riesgo de perder soporte. Y con fechas límite marcadas, conviene revisar desde ya si el dispositivo está dentro del margen.

PUBLICIDAD

En Android, WhatsApp recomienda teléfonos con Android 5.0 o versiones posteriores. En iPhone, sugiere iOS 15.1 o versiones posteriores. Si el teléfono está por debajo de esas versiones, puede quedar sin compatibilidad o funcionar de forma inestable.

El 20 de julio marca una fecha clave para WhatsApp y pone en riesgo a iPhone y Android antiguos - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
El 20 de julio marca una fecha clave para WhatsApp y pone en riesgo a iPhone y Android antiguos - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Además, hay una condición que suele pasar desapercibida: el dispositivo debe poder recibir SMS o llamadas durante el proceso de verificación. WhatsApp no admite la configuración de cuentas nuevas en dispositivos que funcionan solo con WiFi, porque la verificación depende de ese canal.

PUBLICIDAD

La propia plataforma advierte que, antes de dejar de admitir un sistema operativo, envía notificaciones dentro de WhatsApp y recuerda varias veces que se debe actualizar. El problema es que muchos usuarios ignoran esos avisos, o los ven tarde.

Qué día dejará de funcionar WhatsApp

La fecha, lunes 20 de julio, se volvió conversación porque coincide con semanas de alta actividad digital y porque muchos usuarios se enteran cuando ya están contra el reloj. Si el sistema operativo es muy antiguo, WhatsApp puede dejar de soportar el equipo y el usuario puede quedarse sin acceso.

Lo importante es entender que el corte no depende del modelo “por nombre”, sino de si el teléfono puede subir a una versión mínima del sistema. Dos celulares iguales pueden terminar distinto si uno recibió actualizaciones y el otro no.

Los iPhone que ya están en la zona de riesgo

WhatsApp advierte qué iPhone quedan en zona de riesgo por no poder subir a iOS requerido - REUTERS/Dado Ruvic
WhatsApp advierte qué iPhone quedan en zona de riesgo por no poder subir a iOS requerido - REUTERS/Dado Ruvic

WhatsApp dejaría fuera a modelos que no pueden actualizarse a iOS 15.5. En esa lista aparecen:

  • iPhone 6
  • iPhone 6 Plus
  • iPhone 5s
  • iPhone 5c
  • iPhone 5
  • iPhone 4s
  • Modelos anteriores

Si un iPhone está en ese grupo, el margen de maniobra es limitado: no se trata de “actualizar una app”, sino de que el sistema no llega a la versión requerida.

Los Android que no pueden con Android 5.0

En Android, el criterio es similar: quedan fuera equipos que no pueden acceder a Android OS 5.0. Entre los modelos mencionados se encuentran:

  • Samsung Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3 y Galaxy S4 Mini
  • LG Optimus G, Nexus 4, G2 Mini y L90
  • Sony Xperia Z, Xperia SP, Xperia T y Xperia V
  • Motorola Moto G (1.ª generación), Razr HD y Moto E (2014)
  • HTC One X, One X+, Desire 500 y Desire 601

En muchos casos, estos teléfonos siguen encendiendo y sirven para tareas básicas, pero se quedaron sin parches de seguridad y sin soporte de apps modernas.

Por qué WhatsApp deja de admitir sistemas viejos

La razón principal es técnica y de seguridad. Los dispositivos y el software cambian con frecuencia, y WhatsApp revisa periódicamente qué sistemas operativos admite. Los equipos más antiguos suelen tener menos usuarios, carecen de actualizaciones de seguridad recientes o no cuentan con funciones necesarias para ejecutar nuevas versiones de la app.

Además, WhatsApp ya tiene nuevas fechas en el horizonte: desde el 8 de septiembre de 2026 solo se admitirán dispositivos con Android 6 o posterior, y desde el 30 de noviembre de 2026 solo se admitirán dispositivos con iOS 15.5 o posterior. Es decir, la exigencia sube.

Qué hacer hoy si el teléfono está en la lista

En Android

Conectarse a Wi‑Fi, cargar el equipo al menos al 75% y buscar actualizaciones en Configuración > Sistema > Actualizaciones de software. En algunos modelos se activa al reiniciar.

En iPhone

Hacer copia de seguridad, conectar a corriente y entrar a Configuración > General > Actualización de software. También se pueden activar actualizaciones automáticas.

El peor momento para descubrir que el celular quedó viejo es cuando se necesita WhatsApp para trabajar o para verificar una cuenta. Revisar la versión del sistema hoy, actualizar si es posible y planear un cambio si no lo es puede evitar quedarse sin la app a mitad de una semana clave.

Temas Relacionados

CelularWhatsAppAndroidiOS20 de julioTecnología-NoticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Drones japoneses están cambiando la defensa aérea: así usan IA para detectar amenzas

Esta tecnología se convierte en una tendencia militar al ser una alternativa a los métodos tradicionales

Drones japoneses están cambiando la defensa aérea: así usan IA para detectar amenzas

Netflix dejará de funcionar en estos televisores el 31 de julio: revisa si el tuyo está en la lista

La app nativa perderá soporte en modelos que ya no cumplen requisitos de seguridad y rendimiento, lo que puede impedir abrir, descargar o actualizar

Netflix dejará de funcionar en estos televisores el 31 de julio: revisa si el tuyo está en la lista

Cómo es trabajar en Amazon: Luisito Comunica explora las oficinas y la tecnología de Alexa+

En un video el youtuber mexicano explicó como avanza la inteligencia artificial en la empresa y su ambiente laboral pet friendly

Cómo es trabajar en Amazon: Luisito Comunica explora las oficinas y la tecnología de Alexa+

El Wi-Fi de tu hogar puede fallar por culpa de estos objetos cotidianos que casi nadie imagina

La ubicación del router y algunos objetos del hogar influyen directamente en la velocidad y estabilidad de la conexión

El Wi-Fi de tu hogar puede fallar por culpa de estos objetos cotidianos que casi nadie imagina

Así es la tecnología que iluminará la Tierra con paneles y satélites: qué pasará con el Sol

El proyecto Eärendil-1 busca modificar el ciclo natural de luz y oscuridad en zonas específicas del planeta

Así es la tecnología que iluminará la Tierra con paneles y satélites: qué pasará con el Sol

DEPORTES

“Los 31 trucos sucios que Argentina empleó ante Inglaterra”: el insólito informe de un diario inglés tras dejar escapar la semifinal en 6 minutos

“Los 31 trucos sucios que Argentina empleó ante Inglaterra”: el insólito informe de un diario inglés tras dejar escapar la semifinal en 6 minutos

La crónica de un periodista inglés que vio el partido entre 150 mil argentinos: “Si crees que nos apasiona el fútbol, ​​deberías visitar este inmenso país”

Las tapas de los diarios ingleses tras la eliminación del Mundial ante Argentina: “Jugadas sucias”, “Destrozados” y “Derrotados por Messi”

La previa de la final del Mundial 2026: así viven los argentinos en Málaga la espera del partido ante España

“Estamos en problemas”: el relato en la TV de Inglaterra de los dos goles que le marcó Argentina en semifinales del Mundial

TELESHOW

Charly García salió al balcón a festejar el histórico triunfo de Argentina en la esquina que lleva su nombre

Charly García salió al balcón a festejar el histórico triunfo de Argentina en la esquina que lleva su nombre

El festejo familiar de Valentina Cervantes por el pase de Argentina a la final: abrazos, cábalas y mucha emoción

Martín Bossi en “Lo de Pampita”: “No me gusta hacer contenido con mi vida amorosa”

Marley cumplió su promesa y realizó un cambio de look inspirado en el Dibu Martínez

Kelci-Rose Bowers, la novia de Marcos Senesi, mandó un saludo para la Argentina: “Gracias por el amor”

INFOBAE AMÉRICA

Yamandú Orsi reveló que habla seguido con los ex presidentes Lacalle Pou y Sanguinetti: “Uruguay es así”

Yamandú Orsi reveló que habla seguido con los ex presidentes Lacalle Pou y Sanguinetti: “Uruguay es así”

Estos son los 17 estados de EE. UU. bajo alerta por calidad del aire a niveles peligrosos por el humo

¿Está abierto el estrecho de Ormuz?

Avance en la enfermedad de Alzheimer: una nueva inmunoterapia mostró resultados alentadores

Beatriz Guido, escritora argentina: “El fútbol no es ningún opio: el hincha es un hombre que está haciendo cultura”