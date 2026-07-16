Tu celular puede quedarse sin WhatsApp el 20 de julio sin que te hayas dado cuenta: estos son los modelos afectados

Millones de usuarios perderán WhatsApp en julio: los modelos afectados y lo que debes hacer ahora - (Foto: Meta)

Para muchos, WhatsApp es más que una app: es el canal para trabajar, estudiar, coordinar familia y hasta validar códigos por SMS. Por eso el golpe llega cuando el teléfono, de un día para otro, empieza a fallar: no actualiza, no permite verificar la cuenta o simplemente deja de funcionar. El motivo suele ser el mismo: el sistema operativo quedó viejo y WhatsApp ya no lo admite.

Si el equipo no puede actualizarse, la cuenta queda en riesgo de perder soporte. Y con fechas límite marcadas, conviene revisar desde ya si el dispositivo está dentro del margen.

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En Android, WhatsApp recomienda teléfonos con Android 5.0 o versiones posteriores. En iPhone, sugiere iOS 15.1 o versiones posteriores. Si el teléfono está por debajo de esas versiones, puede quedar sin compatibilidad o funcionar de forma inestable.

El 20 de julio marca una fecha clave para WhatsApp y pone en riesgo a iPhone y Android antiguos - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Además, hay una condición que suele pasar desapercibida: el dispositivo debe poder recibir SMS o llamadas durante el proceso de verificación. WhatsApp no admite la configuración de cuentas nuevas en dispositivos que funcionan solo con WiFi, porque la verificación depende de ese canal.

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La propia plataforma advierte que, antes de dejar de admitir un sistema operativo, envía notificaciones dentro de WhatsApp y recuerda varias veces que se debe actualizar. El problema es que muchos usuarios ignoran esos avisos, o los ven tarde.

Qué día dejará de funcionar WhatsApp

La fecha, lunes 20 de julio, se volvió conversación porque coincide con semanas de alta actividad digital y porque muchos usuarios se enteran cuando ya están contra el reloj. Si el sistema operativo es muy antiguo, WhatsApp puede dejar de soportar el equipo y el usuario puede quedarse sin acceso.

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Lo importante es entender que el corte no depende del modelo “por nombre”, sino de si el teléfono puede subir a una versión mínima del sistema. Dos celulares iguales pueden terminar distinto si uno recibió actualizaciones y el otro no.

Los iPhone que ya están en la zona de riesgo

WhatsApp advierte qué iPhone quedan en zona de riesgo por no poder subir a iOS requerido - REUTERS/Dado Ruvic

WhatsApp dejaría fuera a modelos que no pueden actualizarse a iOS 15.5. En esa lista aparecen:

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 5s

iPhone 5c

iPhone 5

iPhone 4s

Modelos anteriores

Si un iPhone está en ese grupo, el margen de maniobra es limitado: no se trata de “actualizar una app”, sino de que el sistema no llega a la versión requerida.

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Los Android que no pueden con Android 5.0

En Android, el criterio es similar: quedan fuera equipos que no pueden acceder a Android OS 5.0. Entre los modelos mencionados se encuentran:

Samsung Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3 y Galaxy S4 Mini

LG Optimus G, Nexus 4, G2 Mini y L90

Sony Xperia Z, Xperia SP, Xperia T y Xperia V

Motorola Moto G (1.ª generación), Razr HD y Moto E (2014)

HTC One X, One X+, Desire 500 y Desire 601

En muchos casos, estos teléfonos siguen encendiendo y sirven para tareas básicas, pero se quedaron sin parches de seguridad y sin soporte de apps modernas.

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Por qué WhatsApp deja de admitir sistemas viejos

La razón principal es técnica y de seguridad. Los dispositivos y el software cambian con frecuencia, y WhatsApp revisa periódicamente qué sistemas operativos admite. Los equipos más antiguos suelen tener menos usuarios, carecen de actualizaciones de seguridad recientes o no cuentan con funciones necesarias para ejecutar nuevas versiones de la app.

Además, WhatsApp ya tiene nuevas fechas en el horizonte: desde el 8 de septiembre de 2026 solo se admitirán dispositivos con Android 6 o posterior, y desde el 30 de noviembre de 2026 solo se admitirán dispositivos con iOS 15.5 o posterior. Es decir, la exigencia sube.

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Qué hacer hoy si el teléfono está en la lista

En Android

Conectarse a Wi‑Fi, cargar el equipo al menos al 75% y buscar actualizaciones en Configuración > Sistema > Actualizaciones de software. En algunos modelos se activa al reiniciar.

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En iPhone

Hacer copia de seguridad, conectar a corriente y entrar a Configuración > General > Actualización de software. También se pueden activar actualizaciones automáticas.

El peor momento para descubrir que el celular quedó viejo es cuando se necesita WhatsApp para trabajar o para verificar una cuenta. Revisar la versión del sistema hoy, actualizar si es posible y planear un cambio si no lo es puede evitar quedarse sin la app a mitad de una semana clave.

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