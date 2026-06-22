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Publicar tu ubicación en una app de citas como Tinder llevaría a la filtración de fotos privadas

Más de la mitad de los usuarios adolescentes y jóvenes adultos no duda en compartir su nombre real, un tema muy peligroso

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Mujer joven con suéter azul oscuro sentada en una habitación oscura, mirando su teléfono. A la izquierda, una computadora muestra varios perfiles de citas en línea.
El uso extendido de apps de citas entre los jóvenes ha multiplicado la cantidad de información personal disponible en línea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las aplicaciones de citas se consolidan como uno de los principales espacios virtuales donde los jóvenes forjan vínculos y buscan pareja, pero este fenómeno también trae un incremento de la exposición a riesgos digitales. Un reciente estudio global de Kaspersky reporta que el 62% de los jóvenes de entre 18 y 24 años suele ingresar su nombre real en estas plataformas, mientras que el 38% revela su ubicación.

Estas prácticas, lejos de ser inofensivas, pueden dar lugar a situaciones de acoso, fraudes y suplantación de identidad, transformando la experiencia digital en un terreno con múltiples amenazas.

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Por tanto, la advertencia va encaminada a que en Latinoamérica y Europa, aplicaciones de citas como Tinder y Bumble, son las más usadas por hombres y mujeres.

Cuáles son los riesgos de compartir datos personales en apps de citas

El uso extendido de apps de citas entre los jóvenes ha multiplicado la cantidad de información personal disponible en línea. Según el informe de Kaspersky, más de la mitad de los usuarios adolescentes y jóvenes adultos no duda en compartir su nombre real y más de un tercio revela detalles sensibles como la ubicación.

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Una mujer mira su smartphone con una app de citas mostrando un hombre. A su lado, un hombre real lee un menú, con perfiles digitales flotando en el fondo y burbujas de chat.
Las aplicaciones de citas se consolidan como uno de los principales espacios virtuales donde los jóvenes forjan vínculos y buscan pareja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este comportamiento facilita que desconocidos accedan a datos que pueden utilizarse para acosar, extorsionar o incluso suplantar la identidad de la víctima.

El 17% de los usuarios ha sido perseguido en redes sociales por personas con las que nunca concretó un match en la aplicación, lo que evidencia que los riesgos trascienden el entorno cerrado de la app y permean otras plataformas. Además, el 8% de los encuestados admitió haber sufrido filtraciones de imágenes íntimas, un fenómeno que puede tener graves consecuencias emocionales y legales.

En ese contexto, los expertos advierten que compartir datos como la universidad, el lugar de trabajo o rutinas diarias puede abrir la puerta a situaciones de riesgo tanto en el plano digital como físico.

Ilustración de un celular con una app de citas abierta y la sombra de una figura oscura detrás.
El 17% de los usuarios ha sido perseguido en redes sociales por personas con las que nunca concretó un match en la aplicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos de seguridad para jóvenes en aplicaciones de citas

Frente a este escenario, la empresa en cuestión recomienda adoptar varias medidas preventivas para proteger la privacidad y la seguridad en el entorno digital. Una de las principales sugerencias es evitar la publicación de información sensible como la dirección, el centro de estudios, el empleo o la rutina diaria, así como restringir el acceso a la ubicación en tiempo real.

También aconsejan no vincular automáticamente perfiles de redes sociales personales con las cuentas en apps de citas, ya que esto puede facilitar la recopilación de datos por parte de terceros.

Antes de concretar un encuentro presencial, los expertos sugieren realizar una videollamada para confirmar la identidad real de la otra persona. Es fundamental desconfiar de quienes soliciten dinero, envíen enlaces sospechosos o insistan en mudar la conversación fuera de la plataforma demasiado rápido.

Persona uniformada cabizbaja y angustiada tras rejas, con móvil mostrando app de citas y alertas de extorsión.
Antes de concretar un encuentro presencial, los expertos sugieren realizar una videollamada para confirmar la identidad real de la otra persona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La configuración de la privacidad es otro aspecto central: se recomienda revisar qué información es visible para otros usuarios, limitar quién puede establecer contacto y reportar de inmediato cualquier comportamiento que resulte intimidante o sospechoso dentro de la aplicación.

Además, utilizar herramientas de seguridad digital que permitan detectar enlaces fraudulentos o intentos de robo de datos puede ser clave para reforzar la protección personal.

La seguridad digital como parte de la educación cotidiana

Fabiano Tricarico, Director de Productos para el Consumidor para las Américas en Kaspersky, sostiene que el uso de apps de citas ha dejado de ser una cuestión exclusiva de encontrar pareja y se ha convertido en un canal de socialización fundamental entre los jóvenes.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una de las principales sugerencias es evitar la publicación de información sensible como la dirección, el centro de estudios, el empleo o la rutina diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El problema es que muchas veces esa interacción ocurre con una falsa sensación de confianza. Compartir el nombre real, la ubicación, la universidad, el lugar de trabajo o conectar redes sociales puede parecer inofensivo, pero en manos de un desconocido puede convertirse en una puerta de entrada al acoso, la suplantación de identidad, la extorsión o incluso riesgos físicos”, señala el especialista.

Tricarico destaca la importancia de que las familias aborden la privacidad y la seguridad digital como parte de la educación cotidiana. Recomienda que, del mismo modo en que se enseña a no hablar con extraños en la calle, hoy también es necesario formar a las nuevas generaciones sobre qué información no debe compartirse en internet, cómo identificar perfiles sospechosos y qué precauciones tomar antes de interactuar con alguien conocido solo en línea.

Finalmente, es pertinente indicar que la concientización sobre los riesgos asociados al uso de apps de citas y la educación en seguridad digital se presentan como elementos centrales para minimizar la exposición y proteger a los jóvenes en el entorno online.

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