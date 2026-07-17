Tus contactos de WhatsApp ya no aparecerán “en línea”: este será su nuevo indicador de conexión

Un punto verde marcará la presencia activa en WhatsApp sin mostrar el texto tradicional. (Europa Press)

La aplicación de mensajería WhatsApp, propiedad de Meta, ha iniciado la implementación de un nuevo sistema de indicador de conexión que sustituye el clásico texto “en línea” por un discreto punto verde.

WABetaInfo informó que, aunque la función aún no está disponible para la totalidad de los usuarios, ya se conocen detalles clave de su funcionamiento.

Cómo opera el punto verde de WhatsApp

El nuevo indicador consiste en un punto verde que aparece junto a la fotografía de perfil de ciertos contactos, siempre que estos estén activos en la aplicación en ese momento. Este círculo, ubicado en la esquina de la imagen de perfil, se activa únicamente cuando la persona está conectada de forma activa a WhatsApp y desaparece de manera automática al cerrar la app.

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Según lo detallado por el portal, este sistema se integra en la interfaz de manera menos invasiva que el antiguo texto, ofreciendo “una señal visual discreta y efectiva”.

La función está disponible en la beta de iOS y Android, con despliegue limitado. (Reuters)

Actualmente, el punto verde solo aparece en la pantalla de información del contacto. Para acceder a él, los usuarios deben pulsar el nombre de la persona dentro de una conversación, lo que los lleva a una sección específica donde se muestra el nuevo indicador si el contacto está en línea. No se visualiza en la lista principal de chats ni dentro de la ventana de conversación habitual.

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Proceso de despliegue y disponibilidad

La función ya está disponible para algunos usuarios de iPhone que participan en el programa beta, tras haber sido probada en dispositivos Android. El despliegue es progresivo y todavía limitado, aunque la llegada a la beta de iOS sugiere que en los próximos meses se ampliará su acceso a un mayor número de personas.

Existen indicios de que en futuras actualizaciones el punto verde podría extenderse a otras secciones de la interfaz.

El indicador respeta los ajustes de privacidad establecidos por cada usuario.

Privacidad y limitaciones del indicador

El nuevo sistema de presencia digital en WhatsApp mantiene los parámetros de privacidad que han caracterizado a la plataforma. El punto verde solo se muestra a quienes tienen autorizado ver el estado en línea y la última conexión del usuario. Si una persona ha decidido ocultar esta información en los ajustes de privacidad, el indicador tampoco aparecerá para sus contactos.

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La función respeta las mismas reglas que el aviso textual tradicional, de forma que solo quienes comparten su presencia pueden ser identificados mediante este nuevo método.

La compañía busca que el indicador visual no resulte invasivo. El hecho de que el punto verde esté restringido a la pantalla de información del contacto limita el alcance del dato, pues no revela la conexión de un usuario en la lista de chats ni en la conversación activa. Así, se reduce el impacto sobre la privacidad y se evita que la actividad de los usuarios sea visible para todos los contactos durante todo el tiempo.

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WhatsApp busca ofrecer una señal discreta sobre la actividad en la aplicación. (Reuters)

Perspectivas para los usuarios

El cambio en el indicador de conexión responde a una tendencia de WhatsApp de ofrecer información relevante de manera sencilla y discreta. El objetivo es que la experiencia de uso resulte menos intrusiva, manteniendo la posibilidad de saber si un contacto está conectado, pero sin que esta información se muestre de forma constante o destacada.

Por el momento, la función está en fase de pruebas y sigue disponible solo para un grupo reducido de usuarios en las versiones beta de Android y iOS. La compañía no ha anunciado una fecha exacta para su despliegue global, aunque la ampliación progresiva de la beta sugiere que podría incorporarse de manera más amplia en los próximos meses.

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