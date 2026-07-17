El Mundial paraliza la escena: cómo queda el cronograma de los teatros porteños ante la final Argentina-España

Durante el último encuentro de la Selección, así se pudo ve rel Obelisco (Gaston Taylor)

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España altera por completo la rutina dominical del teatro en Buenos Aires. El domingo 19 de julio, ninguna de las grandes producciones comerciales subirá a escena: las salas decidieron suspender sus funciones, conscientes de que la atención del público estará puesta en el partido que se disputará a las 16 en el estadio.

La determinación de los teatro responde a una lógica inapelable: durante la final de un Mundial, la vida urbana se reorganiza y la oferta cultural se repliega. Se prevé que tanto en la capital como en el resto del país se multipliquen las reuniones de personas para acompañar al seleccionado nacional. El fenómeno excede el resultado deportivo: desde la previa, la expectativa ya modifica la agenda de la ciudad y, tras el desenlace, se esperan celebraciones o encuentros que prolongarán la jornada más allá del silbatazo final.

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La medida abarca a todos los grandes títulos de la cartelera comercial. En el caso de Sottovoce, protagonizada por Adrián Suar, Lorena Vega, Carla Peterson y Fernán Mirás, las entradas ya adquiridas para este domingo podrán utilizarse para la función del domingo 9 de agosto. La misma fecha fue elegida para la reprogramación de Las hijas, con Florencia Peña, Soledad Villamil y Pilar Gamboa, así como para Anastasia, encabezada por Minerva Casero.

Por su parte, Hairspray, con Damián Betular, optó por cancelar la función sin reprogramación y confirmó que se devolverá el costo de las entradas a los compradores.

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La vibrante Avenida Corrientes, con el icónico Obelisco de fondo, cambiará este domingo y se verá inundada de los colores argetinos

La obra Billy Elliot, con Osvaldo Laport, trasladó su función al próximo domingo 2 de agosto, que será además la última presentación de la temporada. También eligieron esa fecha para reprogramar El Jefe del jefe, con Diego Peretti y Federico D’Elia, y Ni media palabra, con Nicolás Cabré y Mariano Martínez.

La cena de los tontos estableció que las entradas de este domingo serán válidas para el domingo 26 de julio. Otras producciones, como Secreto en la montaña, La función que sale mal y Toc Toc, todas en el Multiteatro, ofrecen a los espectadores la posibilidad de gestionar el canje para nuevas fechas o, en caso de no poder asistir, solicitar la devolución del dinero.

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El teatro Metropolitan ajustó su cartelera con nuevas fechas para sus principales espectáculos. Desde el jardín, con Guillermo Francella, se traslada al 23 de agosto. Cuestión de género, con Moria Casán, y Habitación Macbeth reprograman para el 9 de agosto. Por su parte, Misery se realizará el 16 de agosto.

La decisión de reprogramar responde a la expectativa de que la ciudad estará paralizada durante el horario del partido y las horas posteriores, con el público enfocado en la definición mundialista.

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Julio Bocca, director del Ballet Estable, comunica un cambio de horario en el Teatro Colón

Las producciones orientadas al público familiar y musical también modificaron sus agendas. El musical Annie brinda la opción de canjear la entrada para otra fecha o solicitar la devolución del importe. Charlie y la fábrica de chocolate, liderada por Agustín “Rada” Aristarán, tenía programadas dos funciones para el domingo 19. En este caso, las entradas para la función de las 15 se trasladan al lunes 20 a las 20:30, mientras que las correspondientes a la función de las 18 pasan al viernes 17 a las 17:30.

Rocky, uno de los grandes éxitos del último año, también ofrece la posibilidad de gestionar el cambio de fecha o el reembolso, adaptándose a la demanda del público que priorizará el evento deportivo.

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En cuanto al Teatro Colón, el propio Julio Bocca anunció: “Con motivo del partido que la selección argentina disputará el domingo 19 de julio a las 16 horas, la función de ‘Alice’s Adventures in Wonderland’ prevista para las 17 horas será reprogramada para ese mismo día, domingo 19 de julio, a las 11 horas”. Esta decisión permite que el público disfrute del espectáculo sin superponerse con la final.

La muestra inmersiva Maravillosa Alicia, ubicada en el Jardín Botánico Carlos Thays, canceló todas sus funciones del domingo. Las entradas adquiridas para ese día serán válidas para el lunes siguiente, garantizando así la posibilidad de asistir sin perder la experiencia.

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La suspensión y reprogramación masiva de funciones teatrales en Buenos Aires durante la final del Mundial 2026 refleja la magnitud del acontecimiento deportivo y su capacidad para modificar la vida cultural de la ciudad, desde la emblemática calle Corrientes hasta los principales escenarios y propuestas familiares.