La final del Mundial 2026 es el evento deportivo más caro en la historia de Estados Unidos

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España registra la entrada más cara en Estados Unidos, con un precio promedio de USD 11.327 en TickPick. REUTERS/Mike Segar

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España se perfila como el evento deportivo más caro de la historia de Estados Unidos, con un precio promedio de compra de USD 11.327 según la plataforma de reventa TickPick, superando el récord que ostentaba el Super Bowl LVIII de 2024, cuya entrada promedio alcanzó los USD 9.411.

El precio mínimo de acceso al estadio ronda los USD 7.600 en los principales mercados secundarios: TickPick registra entradas desde USD 7.676, StubHub desde USD 8.269, SeatGeek desde USD 7.448 y Gametime desde USD 7.449. El partido se disputará este domingo en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, con capacidad para 80.663 espectadores en configuración mundialista.

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Cifras récord que superan décadas de Super Bowls y finales de la NBA

Las entradas más baratas para la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium se ubican entre USD 7.448 y USD 8.269 en las principales plataformas de reventa.

Los datos de SeatGeek sitúan el precio promedio de reventa aún más alto, en USD 12.751, más de USD 2.000 por encima del récord previo fijado por el Super Bowl de 2024, cuyo promedio en esa misma plataforma fue de USD 10.540, según portavoces de la empresa citados por The Athletic. El Game 3 de las Finales de la NBA 2026 entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs, con promedio de USD 9.033 en SeatGeek, quedó en tercer lugar.

La escala del evento amplifica aún más la cifra. Keith Pagello, responsable de TicketData.com, señaló a The Athletic que la capacidad del MetLife —superior en casi 20.000 butacas a la del Allegiant Stadium donde se jugó el Super Bowl de 2024— “hace que el precio del Mundial sea aún más impresionante”. Con ese volumen de asientos y esos promedios, ningún otro evento en suelo estadounidense se acerca.

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El ranking completo de los eventos más caros en la historia deportiva de Estados Unidos, según precio promedio de compra registrado por TickPick, es el siguiente: la final del Mundial 2026 (USD 11.327), el Super Bowl 58 de 2024 (USD 9.411), el Super Bowl 55 de 2021 (USD 7.313), el Super Bowl 54 de 2020 (USD 6.546) y el Game 3 de las Finales de la NBA 2026 (USD 6.308).

El techo del mercado oficial y los extremos de la reventa

El récord de la final del Mundial 2026 supera al Super Bowl LVIII de 2024, que tenía una entrada promedio de USD 9.411.

En la plataforma oficial de reventa de la FIFA, el asiento más económico disponible el jueves por la tarde costaba USD 8.280, ubicado en las últimas filas de una esquina del nivel superior del MetLife. Las entradas de Categoría 1 no bajaban de USD 12.000 en ese mismo canal, mientras que en sitios de terceros la Categoría 1 más barata rondaba los USD 11.500, según TicketData.com.

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En el sitio de ventas de última hora de FIFA, con disponibilidad muy limitada, los asientos de Categoría Frontal 1 se ofrecían a USD 30.000 la unidad al cierre del viernes. En el extremo opuesto del mercado, algunos listados en plataformas de reventa alcanzan cifras simbólicas: USD 575.000 por una entrada de Categoría 1, USD 595.000 por Categoría Frontal 1 y USD 2,3 millones por un asiento específico de Categoría 3. La compra más cara registrada hasta el miércoles en TickPick fueron dos entradas en la Sección 115A del MetLife a USD 28.479 cada una, USD 56.958 en total.

Matt Ferrel, vicepresidente y responsable de crecimiento de TickPick, declaró a USA TODAY Sports: “Esto se convierte en el pináculo de ese tipo de evento mundial, ese momento del Monte Rushmore”. Ferrel añadió que “hay una probabilidad bastante baja” de que los precios bajen, dado que solo restan tres días entre la última semifinal y la final.

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La presencia de Messi y la demanda global como motores del precio

SeatGeek eleva el precio promedio de reventa de la final del Mundial 2026 a USD 12.751 y deja detrás a las Finales de la NBA 2026 y a los últimos Super Bowls. REUTERS/Megan Varner

La presencia de Lionel Messi, de 39 años, en lo que casi con certeza será su última aparición en un Mundial impulsa parte de la demanda, aunque los expertos subrayan que los precios ya eran inéditos antes de que se confirmara su clasificación. Chris Leyden, director sénior de marketing de SeatGeek, describió la situación a The Athletic como “un reflejo de lo excepcional y global que es este momento”.

El perfil internacional del comprador distingue esta final de cualquier Super Bowl. Según datos de StubHub, el 19,8% de las entradas para la final fueron adquiridas por compradores internacionales, frente al 4,5% que representaron en el Super Bowl de 2024. Ese alcance global ensancha la base de demanda muy por encima de lo que cualquier liga estadounidense puede generar.

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Messi podría además conquistar la Bota de Oro y el Balón de Oro en el mismo torneo, una combinación que solo se ha logrado tres veces en los casi 100 años de historia del campeonato y que no se repetía desde que el italiano Salvatore Schillaci la consiguió en el Mundial de 1990.

La política de precios de FIFA y el debate sobre el futuro del torneo

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group J - Jordan v Argentina - Dallas Stadium, Arlington, Texas, U.S. - June 27, 2026 Argentina fans react in the stands IMAGN IMAGES via Reuters/Jerome Miron

El modelo de “precios dinámicos” aplicado por FIFA, impulsado por su presidente Gianni Infantino, ha sido objeto de críticas desde el inicio del proceso de venta. Cuando en abril se abrió la cuarta fase de venta, las entradas de Categoría 1 arrancaron en USD 10.990, más del 70% por encima del precio original de USD 6.370 fijado en octubre. Las categorías 2 y 3 pasaron de USD 4.210 y USD 2.790 en octubre a USD 7.380 y USD 5.785 en abril, respectivamente.

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Esos precios de abril ya cuadruplicaban o sextuplicaban el coste medio de una entrada para la final del Mundial de Qatar 2022. Pese a ello, los estadios han registrado una ocupación media superior al 99% a lo largo del torneo, batiendo récords de asistencia en la historia de la competición. La final del domingo agotará sus localidades.

El promedio general del torneo arrancó en USD 1.622 al inicio de la competición, según datos de SeatPick, y escaló hasta USD 4.162 en las semifinales. No todos los partidos siguieron esa tendencia al alza: el cruce de cuartos de final entre España y Bélgica vio caer sus precios cerca del 60% en el mercado secundario tras la eliminación de Estados Unidos y Portugal.

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El tercer puesto y el contraste con la gran final

El partido por el tercer puesto entre Francia e Inglaterra, que se disputa este sábado en Miami, ofrece una fotografía opuesta. Según StubHub, la entrada más barata cuesta USD 729 y la más cara USD 16.338. En TickPick, el precio mínimo de acceso ronda los USD 900, una caída de unos USD 300 respecto a los valores previos a la derrota inglesa ante Argentina en semifinales.