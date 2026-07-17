Honduras

De nuevo al alza: Combustibles subirán de precio en Honduras a partir del lunes 20 de julio

La Secretaría de Energía anunció una nueva estructura de precios para los combustibles que entrará en vigor el lunes 20 de julio

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La gasolina superior y la regular tendrán nuevos precios desde el inicio de la próxima semana. (FOTO: La Prensa)
La gasolina superior y la regular tendrán nuevos precios desde el inicio de la próxima semana. (FOTO: La Prensa)

Los hondureños enfrentarán una nueva variación en los precios de los combustibles a partir del próximo lunes 20 de julio, luego de que la Secretaría de Energía (SEN) confirmara el ajuste semanal de los derivados del petróleo.

El nuevo esquema contempla aumentos en la gasolina superior, la gasolina regular, el kerosene y el diésel, tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula. En contraste, el GLP vehicular registrará una leve rebaja, mientras que el GLP doméstico mantendrá su precio gracias al subsidio estatal.

Las autoridades explicaron que los ajustes responden al comportamiento del mercado internacional de los combustibles y a la metodología de fijación de precios aplicada semanalmente.

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El incremento más significativo volverá a recaer sobre el kerosene, seguido por el diésel, dos combustibles ampliamente utilizados en distintos sectores productivos del país.

Así quedarán los precios en Tegucigalpa

En la capital, la gasolina superior aumentará 69 centavos, por lo que su nuevo precio será de 131.84 lempiras por galón.

Por su parte, la gasolina regular incrementará 33 centavos y pasará a costar 122.03 lempiras, manteniendo el beneficio del apoyo económico temporal otorgado por el Gobierno.

El kerosene registrará el mayor aumento de la semana al subir 1.29 lempiras, fijando su precio en 103.66 lempiras, mientras que el diésel aumentará 1.06 lempiras, alcanzando los 120.59 lempiras por galón.

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En cuanto al gas, el GLP doméstico permanecerá congelado en 249.62 lempiras, mientras que el GLP vehiculardisminuirá 35 centavos, ubicándose en 47.61 lempiras por galón.

Tegucigalpa y San Pedro Sula tendrán variaciones diferenciadas por costos de distribución. (FOTO: La Prensa)
Tegucigalpa y San Pedro Sula tendrán variaciones diferenciadas por costos de distribución. (FOTO: La Prensa)

San Pedro Sula también registra ajustes

En la ciudad industrial del país también se aplicarán modificaciones a partir del lunes.

La gasolina superior aumentará 78 centavos, estableciendo un nuevo precio de 128.66 lempiras, mientras que la gasolina regular subirá 38 centavos, hasta los 118.81 lempiras.

El kerosene también liderará los incrementos con una variación de 1.37 lempiras, alcanzando los 100.46 lempiras, mientras que el diésel aumentará 1.11 lempiras, fijando su precio en 117.34 lempiras por galón.

El GLP doméstico permanecerá en 228.47 lempiras, mientras que el GLP vehicular bajará 35 centavos, quedando en 44.08 lempiras.

Las nuevas tarifas comenzarán a aplicarse desde las 6:00 de la mañana del lunes. (FOTO: Secretaría de Energía)
Las nuevas tarifas comenzarán a aplicarse desde las 6:00 de la mañana del lunes. (FOTO: Secretaría de Energía)

Kerosene y diésel encabezan las alzas

Al comparar ambas ciudades, el kerosene continúa siendo el combustible con el mayor incremento semanal, seguido por el diésel.

En contraste, el GLP vehicular representa el único alivio para los consumidores al experimentar una reducción en su precio, mientras que el GLP doméstico se mantiene congelado mediante el subsidio gubernamental.

La Secretaría de Energía recordó que la gasolina regular y el diésel continúan beneficiándose de un apoyo económico temporal implementado para mitigar parcialmente el impacto de las variaciones internacionales del petróleo.

La Secretaría de Energía anunció una nueva estructura de precios para los combustibles. (FOTO: La Prensa)
La Secretaría de Energía anunció una nueva estructura de precios para los combustibles. (FOTO: La Prensa)

Las nuevas tarifas comenzarán a aplicarse en todas las estaciones de servicio del país desde las 6:00 de la mañana del lunes 20 de julio de 2026.

Los constantes ajustes en los precios de los combustibles tienen un impacto directo en el costo de vida de los hondureños, ya que influyen en las tarifas del transporte, la distribución de mercancías y los costos de producción de diversos sectores económicos.

Por ello, cada modificación semanal es seguida de cerca por transportistas, empresarios y consumidores.

La Secretaría de Energía recordó que los precios de los derivados del petróleo se actualizan cada semana con base en el comportamiento del mercado internacional, las variaciones en el precio del crudo y otros factores que inciden en la importación de combustibles.

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