Encuentran muerta a una joven y sigue la búsqueda de su acompañante tras desaparecer en un río de República Dominicana

Miembros de la Defensa Civil y la Armada de la República Dominicana durante el operativo de búsqueda en el río Higuamo, donde fue recuperado el cuerpo de Nashla María Griffith (Cortesía: Telenoticias RD).

Las autoridades de San Pedro de Macorís recuperaron esta mañana 17 de julio el cuerpo sin vida de Nashla María Griffith, de 22 años, quien había sido reportada como desaparecida en el río Higuamo.

El hallazgo se produjo después de intensas labores de búsqueda iniciadas la tarde del 16 de julio, cuando la joven desapareció junto a Jonathan Batista, conocido como “La Percha”, mientras recorrían el río a bordo de una moto acuática.

Según informaron organismos de emergencia, el caso se mantiene bajo investigación y aún no se descarta ninguna hipótesis sobre lo ocurrido. Nashla Griffith había acudido al balneario La Fuente de Oro, en las inmediaciones del río Higuamo, para compartir con un grupo de amigos y familiares.

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Según testimonios recogidos por los medios locales, en determinado momento de la jornada, la joven decidió realizar un recorrido sobre un jet ski en compañía de Jonathan Batista, quien había llegado al país recientemente desde Estados Unidos.

Ambos se internaron en las aguas del río cerca del sector conocido como la Fuente de Angelina, alrededor de las 16:00 horas de ayer.

Sin embargo, pasadas varias horas sin noticias de su regreso, allegados reportaron la desaparición de la pareja a las autoridades. Inmediatamente, se desplegó un operativo conjunto integrado por la Defensa Civil, la Armada de República Dominicana y servicios locales de emergencia, que inició la búsqueda en distintos puntos del río y sus alrededores.

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Equipos de rescate de la Defensa Civil recuperan el cuerpo sin vida de una de las dos personas reportadas como desaparecidas en las aguas del río Higuamo.

Por lo que, esta mañana el personal de los equipos de rescate halló el cuerpo de Nashla Griffith. El operativo continuó se llevo a cabo parte de la noche de ayer y primeras horas del día, utilizando embarcaciones menores y buzos especializados. El hallazgo tuvo lugar en un área próxima a donde fue vista por última vez la moto acuática, según detallaron voceros de los organismos de socorro.

Jonathan Batista, de quien se presume acompañaba a Nashla al momento del incidente, permanece desaparecido. La búsqueda se mantiene activa, con enfoque en zonas donde la corriente del río podría haber arrastrado a la pareja.

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Investigación en curso: accidente o hecho criminal

El caso de Nashla Griffith ha generado gran atención pública en San Pedro de Macorís. Las autoridades han informado que aún no descartan ninguna línea de investigación.

Si bien las circunstancias iniciales apuntan a un accidente, se mantienen abiertas otras hipótesis, incluida la posibilidad de una acción criminal.

El cuerpo de la joven fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), donde se practicará la autopsia para determinar las causas exactas del fallecimiento.

Nashla Griffith y Jonathan Batista, quienes se internaron en el río Higuamo la tarde del 16 de julio (Cortesía: EnKalienterd).

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que el entorno de la víctima y su acompañante están siendo entrevistados para recabar más detalles sobre los minutos previos al incidente y esclarecer la secuencia de los hechos. Además, se revisan registros de cámaras de seguridad de zonas aledañas al balneario y se analizan las condiciones de la moto acuática utilizada por los jóvenes.

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La desaparición y posterior hallazgo del cuerpo de Nashla Griffith ha conmocionado a la comunidad de San Pedro de Macorís y a su entorno familiar. Vecinos y allegados se han congregado en las cercanías del río, aguardando novedades sobre la búsqueda de Jonathan Batista y exigiendo respuestas claras sobre lo sucedido.

Las autoridades han solicitado paciencia y colaboración mientras avanzan las pesquisas y continúan con los esfuerzos de rastreo en el río Higuamo. Se prevé que los resultados oficiales de la autopsia estén disponibles en las próximas horas, lo que permitirá a los investigadores definir el rumbo de la causa.

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