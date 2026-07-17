Guatemala

La Policía Nacional Civil de Guatemala suma 30 capturas con fines de extradición en 2026

La institución informó que el registro anual incluye expedientes por narcotráfico, trata, lavado de dinero, homicidio, agresión sexual y secuestro, en una lista que se abrió el 26 de enero con una detención en Zacapa

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Grupo de 15 hombres esposados y policías de la Policía Nacional Civil de Guatemala frente a un edificio con cartel de 30 capturas.
La Policía Nacional Civil de Guatemala exhibe a un grupo de hombres capturados por delitos que implican extradición, parte de las 30 detenciones reportadas para 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guatemala, a través de la Policía Nacional Civil, llegó a 30 capturas con fines de extradición en 2026 después de notificar este viernes 17 de julio a Alejandro Juncos Vásquez, de 27 años, requerido por Estados Unidos por conspiración para importar cocaína, en un año en el que la mayoría de los casos están ligados al narcotráfico.

La solicitud más reciente fue ejecutada dentro de la cárcel El Boquerón, en Cuilapa, Santa Rosa, donde agentes antinarcóticos informaron al privado de libertad sobre el requerimiento judicial. Juncos Vásquez ya estaba preso desde inicios de año, cuando fue detenido en las costas de San Marcos en una embarcación que transportaba al menos 1,500 paquetes de cocaína.

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Según la PNC, las 30 capturas registradas en lo que va del año no se limitan al narcotráfico. También incluyen expedientes por tráfico ilegal de personas, lavado de dinero, asesinato, agresión sexual, secuestro, trata de personas y defraudación fiscal.

Cuatro imágenes de un hombre con barba corta, vestido de blanco, flanqueado por dos policías uniformados, mientras firma y revisa documentos
Oficiales de la Policía Civil Nacional en Cuilapa procesan la detención de un hombre en el marco de una solicitud de extradición. (PNCdeGuatemala)

Estados Unidos concentra la mayoría de las solicitudes de extradición

La notificación a Alejandro Juncos Vásquez se produjo por un pedido de Estados Unidos, el país que concentra la mayor parte de los requerimientos consignados por las autoridades guatemaltecas. También figuran solicitudes de México, El Salvador, Costa Rica, Honduras y España.

El caso de Juncos Vásquez tiene además un antecedente familiar dentro del mismo registro. De acuerdo con información confirmada por medio del Sistema Penitenciario, es hermano de Audías Juncos Vásquez, quien fue el capturado número 15 del año en febrero y enfrenta un requerimiento de extradición por los mismos delitos.

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La Policía señaló también que Audías Juncos Vásquez, alias Cachetes, fue extraditado en febrero a Estados Unidos para enfrentar señalamientos por delitos de narcotráfico. El nuevo requerido fue vinculado por las autoridades a estructuras del Cártel de Sinaloa.

El registro de 2026 incluye capturas por narcotráfico, homicidio y delitos sexuales

El listado oficial de personas detenidas con fines de extradición comenzó el 26 de enero con la captura de Alex Javier Cardona Estrada, alias Chele Peña, en Zacapa, por narcotráfico.

El registro continuó con detenciones en la capital, Zacapa, Quetzaltenango, Chiquimula, Izabal, Petén, Jutiapa, Escuintla, Jalapa, Sacatepéquez, Quiché, Huehuetenango y San Marcos.

Entre los casos incluidos por la publicación oficial aparecen Inmer M. Barrios Osorio, requerido por violación y agresión sexual; Yoel Malka, por trata de personas con solicitud de México; Eduardo Francisco Vélez de León y/o Edgardo Luis Pérez, por homicidio; y Pedro N, reclamado por Honduras por defraudación fiscal en el Aeropuerto Internacional La Aurora.

El registro también consigna a Isaac Antonio Solís Figueroa, capturado el 21 de mayo en Gualán, Zacapa, por homicidio, con pedido de España. Antes de la notificación a Juncos Vásquez, el caso más reciente había sido el de Walter Daniel Estrada, alias Calamardo, detenido el 15 de julio en la zona uno de Ayutla, San Marcos, por narcotráfico.

Según la Policía Nacional Civil, con esta notificación el país acumula 30 personas detenidas con fines de extradición durante 2026.

Guatemala extraditó a Estados Unidos a dos acusados de delitos sexuales contra menores

Esta semana, Guatemala entregó a Estados Unidos a dos ciudadanos requeridos por delitos sexuales contra menores, una medida que se inscribe en una cooperación judicial que, ya ha derivado en 29 capturas con fines de extradición, muchas de ellas a pedido de las autoridades estadounidenses.

Según el registro, las detención incluyen delitos por narcotráfico, violación, trata de personas y homicidio. La entrega de los dos acusados se realizó en el Salón de Protocolo del Aeropuerto Internacional La Aurora, desde donde partieron bajo custodia de agencias federales de Estados Unidos.

Los extraditados fueron identificados como Inmer Misael Barrios Osorio y Alejandro de Jesús Hernández Godínez. La Fuerza Élite de la Dirección General del Sistema Penitenciario ejecutó el traslado y la entrega formal a las autoridades del país norteamericano.

La Dirección General del Sistema Penitenciario sostuvo, tras la entrega de ambos extraditados, que mantiene su apoyo a las acciones de cumplimiento de la ley y a los mecanismos de cooperación judicial internacional.

Ese respaldo, indicó el organismo, busca que los ciudadanos requeridos por la justicia extranjera sean puestos a disposición de los tribunales correspondientes.

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