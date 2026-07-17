Panamá

Venta de drogas cerca de escuelas: 20 personas reciben penas de hasta 14 años en Panamá

La Operación Impacto Escolar se extendió por nueve provincias, produjo 16 detenciones provisionales y llevó a la Fiscalía de Drogas a participar en 33 audiencias.

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Las penas acordadas oscilan entre 60 y 170 meses de prisión por delitos relacionados con la comercialización de sustancias ilícitas. Cortesía del MP
Las penas acordadas oscilan entre 60 y 170 meses de prisión por delitos relacionados con la comercialización de sustancias ilícitas. Cortesía del MP

La Operación Impacto Escolar, desplegada para combatir la venta de drogas en áreas cercanas a centros educativos de Panamá, concluyó con 20 acuerdos de pena y otras 16 personas bajo detención provisional, según informó la Procuraduría General de la Nación.

La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas participó en 33 audiencias posteriores a las diligencias simultáneas realizadas en Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas, Los Santos, Herrera, Coclé, Panamá Oeste, Colón y Panamá.

Las condenas acordadas oscilan entre 60 y 170 meses de prisión, es decir, entre cinco años y poco más de 14 años. Entre las sanciones validadas por los tribunales aparecen penas de 60, 80, 84, 90, 95, 140, 160 y 170 meses.

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Además de los 20 acuerdos, los jueces ordenaron la detención provisional de 16 personas mientras continúan las investigaciones. A otro imputado se le concedió arresto domiciliario, decisión que fue objeto de una apelación.

Un mazo de madera con anillo dorado y un teléfono celular negro con pantalla apagada reposan sobre una mesa de madera.
Las autoridades realizaron diligencias en Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas, Los Santos, Herrera, Coclé, Panamá Oeste, Colón y Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La operación estuvo dirigida contra personas presuntamente vinculadas con el microtráfico y la comercialización de sustancias ilícitas en las inmediaciones de escuelas. El Ministerio Público explicó que el objetivo es reducir el acceso de niños y adolescentes a las drogas y proteger a las comunidades educativas.

En el área metropolitana se validaron seis condenas. Una persona recibió una pena de 140 meses de prisión, equivalente a 11 años y ocho meses; otras cuatro fueron sentenciadas a 84 meses, o siete años, y un sexto implicado deberá cumplir 80 meses.

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En esa misma región, tres personas quedaron bajo detención provisional por el delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de venta de drogas.

En la provincia de Colón, un imputado fue condenado mediante un acuerdo de pena a 84 meses de prisión. Otro permanecerá detenido provisionalmente mientras la Fiscalía desarrolla las diligencias correspondientes.

Ilustración de hombres que ofrecen dinero y pastillas a jóvenes. Se ven niños, mochilas, drogas, una jeringa y un graffiti de 'VENENO' con calavera. Escuela al fondo.
La Operación Impacto Escolar se desarrolló simultáneamente en nueve provincias para combatir la venta de drogas cerca de centros educativos. interactúan en sus teléfonos o entre ellos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Panamá Oeste registró cuatro condenas por hechos investigados en los distritos de Chame y San Carlos. Las sanciones fueron de 170, 90, 84 y 60 meses de cárcel. Los tribunales también impusieron tres medidas de detención provisional por presunta venta de drogas.

La pena de 170 meses, equivalente a 14 años y dos meses, figura como la más elevada entre las detalladas por el Ministerio Público tras las audiencias de la operación.

En Veraguas, la Fiscalía de Drogas consiguió que un juez de garantías ordenara la detención provisional de tres ciudadanos. La medida deberá mantenerse durante el desarrollo de las investigaciones, salvo que sea revisada posteriormente por un tribunal.

Para Bocas del Toro se reportó una condena y una detención provisional. En Chiriquí se formularon cargos contra cuatro personas por venta de drogas: una fue condenada, dos quedaron detenidas provisionalmente y a la cuarta se le concedió arresto domiciliario.

Las autoridades también desarrollaron durante la semana las operaciones Alianza, Oriente Sin Drogas y Azuero 3. Tomada del MP
Las autoridades también desarrollaron durante la semana las operaciones Alianza, Oriente Sin Drogas y Azuero 3. Tomada del MP

En Herrera y Los Santos se validaron cuatro acuerdos de pena. Las condenas fueron de noventa y cinco meses, 90 meses y dos sanciones de 84 meses. También se aplicaron dos medidas cautelares de detención provisional.

Aunque Coclé estuvo entre las provincias intervenidas, la información difundida por la Procuraduría no desglosó los resultados específicos obtenidos en esa jurisdicción. Tampoco identificó a los condenados ni los centros educativos próximos a los puntos investigados.

Otras operaciones contra el narcotráfico

Impacto Escolar formó parte de una serie de intervenciones desarrolladas durante la semana por la Fiscalía de Drogas y los organismos de seguridad. Las autoridades también ejecutaron las operaciones Alianza, Oriente Sin Drogas y Azuero 3, dirigidas contra el narcotráfico, el microtráfico y la conspiración para cometer delitos relacionados con drogas.

En un puerto del Pacífico, agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional decomisaron 186 paquetes de presunta sustancia ilícita escondidos en la parte inferior de un contenedor cuyo destino era Hong Kong.

Un cargamento de 186 paquetes fue localizado en un contenedor con destino a Hong Kong durante otra intervención antidrogas. Tomada del MP
Un cargamento de 186 paquetes fue localizado en un contenedor con destino a Hong Kong durante otra intervención antidrogas. Tomada del MP

En otra acción, la Dirección Nacional Antidrogas localizó 151 paquetes dentro de una embarcación que era remolcada por un camión articulado a la altura del kilómetro 18 de la autopista Panamá-Colón.

En el marco de la Operación Alianza, las autoridades también consiguieron el comiso de cuatro vehículos y dinero en efectivo presuntamente vinculados con seis de los investigados. Esa intervención produjo la imputación de 26 personas por conspiración, tráfico internacional de drogas y delitos conexos.

La Procuraduría señaló que las investigaciones continuarán tanto en la capital como en el interior del país. En el caso de Impacto Escolar, las 20 condenas representan el primer resultado judicial de una ofensiva que coloca nuevamente bajo atención el riesgo que supone la venta de sustancias ilícitas alrededor de los centros educativos.

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