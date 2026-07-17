Deportes

Detuvieron a un barra de Racing por robo calificado y a tres de Independiente acusados por narcotráfico

Las detenciones se produjeron en las últimas horas. Uno cayó intentando entrar al estadio de Quilmes para ver el partido entre la Academia y Defensa y Justicia

Guardar
Google icon
Barras detenidos
Agustín Castiglioni tenía pedido de captura y fue detenido intentando entrar a la cancha de Quilmes

Barrabrava y delito es una combinación muy común en la Argentina. Y mientras la atención está puesta en la final del Mundial donde la Selección va por la cuarta estrella, los violentos del tablón creían tener zona franca para seguir haciendo de las suyas. Pero afortunadamente no fue así: en las últimas horas cayó uno de los máximos integrantes de Los Pibes de Racing, la barra oficial del equipo albiceleste, y también tres capos de La Gloriosa Barra de Independiente, la facción disidente de la tribuna Roja. Sí, Avellaneda arde.

El caso del barra de Racing es sintomático. El jueves se reanudó el fútbol local con el partido entre el equipo que ahora dirige Juan Pablo Vojvoda frente a Defensa y Justicia por la Copa Argentina. Quizá suponiendo que los controles iban a estar relajados dado que todo el país está inmerso en la fiebre mundialista, Agustín Castiglioni, 26 años, muy cercano al líder Leandro Paredes, decidió que era un buen día para volver a los estadios. Es que estaba prófugo hace buen rato por una causa por robo calificado. El pedido de captura lo había emitido el Tribunal Oral en lo Criminal Número 8 de Lomas de Zamora pero no podían encontrarlo ni por Avellaneda, donde solía parar, ni por Monte Chingolo, donde tiene su radio de acción.

PUBLICIDAD

Barras en el Mundial 2026
Miembros de la "Guardia Imperial" están siguiendo a la Selección en el Mundial

Pero como en la película El Secreto de sus ojos, la pasión por el fútbol lo puede todo. Y Castiglioni pensó que en el estadio de Quilmes, bajo el cobijo de Los Pibes de Racing, nada malo podía suceder. Pues bien, cuando quiso ingresar por el portón se encontró con el operativo conjunto entre la Aprevide y la Policía Bonaerense por un lado y los empleados del Programa Tribuna Segura de la Dirección Nacional de Seguridad en Eventos Deportivos. Y aunque intentó una acción evasiva no le quedó otra que poner el dedo. Ahí mismo saltó el pedido de captura vigente y quedó detenido en forma inmediata. Otro barra que intentó auxiliarlo terminó en la misma situación: fue detenido por el delito de atentado y resistencia a la autoridad. Por este motivo algunos de los líderes de Los Pibes de Racing ingresaron más tarde al encuentro, ya que intentaban saber qué había ocurrido con uno de sus hombres y si alguien había vendido el dato que esa tarde, frente al Halcón de Varela, iba a volver a la cancha el barra prófugo al que la Policía no podía encontrar.

Cabe mencionar que la primera plana de la barra oficial se hizo presente en el regreso del fútbol local porque ninguno de sus miembros pudo viajar a ver el Mundial. Por el contrario, sí hay un grupo de Racing siguiendo a la Selección en el camino hacia la cuarta estrella pero son sus rivales internos, los históricos de La Guardia Imperial, que se dejaron ver en todos los partidos y están identificados con Raúl Huevo Escobar, el mítico jefe, quién por coincidencia fue el que lideró la barra argentina en Estados Unidos en el Mundial de 1994.

PUBLICIDAD

Del otro lado de la avenida tampoco las cosas están muy bien. Tras una investigación de varios meses cayeron el Pana, Pastel y Cascua. ¿Quiénes son? Pablo Peralta, Enzo Ledesma y Carlos Vallejos, del círculo de hierro de La Gloriosa barra de Independiente, que está enfrentada a la facción oficial autodenominada Los Dueños de Avellaneda. Al igual que en la situación anterior, no cayeron por infracciones a la ley de espectáculos deportivos sino por otros delitos: el trío está acusado de manejar una red de narcotráfico en el corazón del barrio 4 de Junio, el que está pegado al shopping Alto Avellaneda y que fue el centro neurálgico de la barra Roja cuando la manejaba César Loquillo Rodríguez.

Barras detenidos
Los barras de Independiente detenidos está acusados por narcotráfico

Según el proceso que lleva adelante la UFI 5 de Avellaneda con intervención del Juzgado 3, la red tenía dos lugares bases para el fraccionamiento y la comercialización tanto de cocaína como marihuana: una en Monte Chingolo y otra en el 4 de Junio. En el allanamiento la Policía incautó más de un kilo de cocaína de máxima pureza, otros tres kilos de marihuana de la variante cannabis sativa, elementos de fraccionamiento y balanzas de precisión. Por eso fueron detenidos bajo el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Los barras detenidos son parte fundamental de la barra disidente que intentó en los últimos años ganar la tribuna del Libertadores de América. En su momento su grupo tenía por nombre Somos Nosotros e hicieron una alianza con otro grupo, Los Pibes del Rojo de Verdad, que tienen influencia en el Sur del Conurbano bonaerense sobre todo de Florencio Varela hacia Avellaneda. Todos conformaban en su momento la barra oficial de Independiente cuando se llamaba Los Diablos Rojos hasta 2017, cuando el líder era Pablo Bebote Alvarez quién por entonces cayó detenido por extorsión al director técnico, Ariel Holan. Y a diferencia de Racing, no hay ningún representante de cualquier facción del Rey de Copas en el Mundial de Estados Unidos: los que lideran tienen derecho de admisión y los que están enfrente no cuentan con el apoyo de la dirigencia ni de la política para conseguir el pase mágico. Y ahora ni siquiera podrán verla por televisión: al igual que el barra de Racing prófugo todos quedaron detenidos por la combinación habitual: paravalancha y delitos.

Temas Relacionados

Violencia en el fútbolBarras BravasRacing ClubIndependiente

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lionel Scaloni y Dibu Martínez hablarán en conferencia de prensa a dos días de la final del Mundial entre Argentina y España

Dibu acompañará al entrenador de la Albiceleste para brindar sus respuestas a la prensa de cara a un partido trascendental en la Copa del Mundo

Lionel Scaloni y Dibu Martínez hablarán en conferencia de prensa a dos días de la final del Mundial entre Argentina y España

La selección argentina se entrena pensando en la final con España y Lionel Scaloni empieza a definir la formación titular

El conjunto nacional practicará a puertas cerradas en el centro de entrenamiento de Red Bull

La selección argentina se entrena pensando en la final con España y Lionel Scaloni empieza a definir la formación titular

La AFA busca fortalecer su posicionamiento de marca con varios eventos en Nueva York en la previa de la final del Mundial

Serán encabezados por Leandro Petersen, Director Comercial y de Marketing de la entidad. “La Fórmula 1 y la NBA son los dos espejos donde nos miramos mucho”, explicó el directivo

La AFA busca fortalecer su posicionamiento de marca con varios eventos en Nueva York en la previa de la final del Mundial

Las autoridades monitorean si el humo de los incendios en Canadá permitirá jugar la final del Mundial entre Argentina y España

El partido decisivo está previsto para este domingo en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, pero la contaminación del aire podría cambiar los planes a último minuto

Las autoridades monitorean si el humo de los incendios en Canadá permitirá jugar la final del Mundial entre Argentina y España

Juan Manuel Cerúndolo dio el golpe: venció al noruego Casper Ruud y jugará las semifinales del ATP de Gstaad

El argentino venció al número 13 del mundo por 3-6, 7-5 y 6-2. Enfrentará al belga Raphael Collignon por un lugar en la definición

Juan Manuel Cerúndolo dio el golpe: venció al noruego Casper Ruud y jugará las semifinales del ATP de Gstaad

DEPORTES

Lionel Scaloni y Dibu Martínez hablarán en conferencia de prensa a dos días de la final del Mundial entre Argentina y España

Lionel Scaloni y Dibu Martínez hablarán en conferencia de prensa a dos días de la final del Mundial entre Argentina y España

La selección argentina se entrena pensando en la final con España y Lionel Scaloni empieza a definir la formación titular

La AFA busca fortalecer su posicionamiento de marca con varios eventos en Nueva York en la previa de la final del Mundial

Las autoridades monitorean si el humo de los incendios en Canadá permitirá jugar la final del Mundial entre Argentina y España

Juan Manuel Cerúndolo dio el golpe: venció al noruego Casper Ruud y jugará las semifinales del ATP de Gstaad

TELESHOW

El Mundial paraliza la escena: cómo queda el cronograma de los teatros porteños ante la final Argentina-España

El Mundial paraliza la escena: cómo queda el cronograma de los teatros porteños ante la final Argentina-España

Las mujeres de la Selección llegan a Nueva York para la gran final: avión privado, mate y paseos por Manhattan

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y qué pasará con el programa de Juana Viale el fin de semana

Guido Kaczka prepara la versión de Es mi sueño con famosos: quién es el periodista que se animará a cantar en TV

Benjamín Vicuña, Esteban Lamothe y una mirada particular sobre los mitos argentinos: “Eso no es verdad”

INFOBAE AMÉRICA

Tiene 75 años, superó con éxito un trasplante pulmonar robótico y volvió a respirar sin oxígeno

Tiene 75 años, superó con éxito un trasplante pulmonar robótico y volvió a respirar sin oxígeno

Los femicidios se duplicaron en Panamá durante el primer semestre de 2026

Un estudio identifica por primera vez cómo los animales entran en "modo invierno"

Panamá enfrenta alertas simultáneas por lluvias, calor extremo y fuerte oleaje

El presidente Bernardo Arévalo entrega la Medalla Presidencial del Medio Ambiente a CEDRO y Utz Che