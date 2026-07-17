Detuvieron a un barra de Racing por robo calificado y a tres de Independiente acusados por narcotráfico

Agustín Castiglioni tenía pedido de captura y fue detenido intentando entrar a la cancha de Quilmes

Barrabrava y delito es una combinación muy común en la Argentina. Y mientras la atención está puesta en la final del Mundial donde la Selección va por la cuarta estrella, los violentos del tablón creían tener zona franca para seguir haciendo de las suyas. Pero afortunadamente no fue así: en las últimas horas cayó uno de los máximos integrantes de Los Pibes de Racing, la barra oficial del equipo albiceleste, y también tres capos de La Gloriosa Barra de Independiente, la facción disidente de la tribuna Roja. Sí, Avellaneda arde.

El caso del barra de Racing es sintomático. El jueves se reanudó el fútbol local con el partido entre el equipo que ahora dirige Juan Pablo Vojvoda frente a Defensa y Justicia por la Copa Argentina. Quizá suponiendo que los controles iban a estar relajados dado que todo el país está inmerso en la fiebre mundialista, Agustín Castiglioni, 26 años, muy cercano al líder Leandro Paredes, decidió que era un buen día para volver a los estadios. Es que estaba prófugo hace buen rato por una causa por robo calificado. El pedido de captura lo había emitido el Tribunal Oral en lo Criminal Número 8 de Lomas de Zamora pero no podían encontrarlo ni por Avellaneda, donde solía parar, ni por Monte Chingolo, donde tiene su radio de acción.

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Miembros de la "Guardia Imperial" están siguiendo a la Selección en el Mundial

Pero como en la película El Secreto de sus ojos, la pasión por el fútbol lo puede todo. Y Castiglioni pensó que en el estadio de Quilmes, bajo el cobijo de Los Pibes de Racing, nada malo podía suceder. Pues bien, cuando quiso ingresar por el portón se encontró con el operativo conjunto entre la Aprevide y la Policía Bonaerense por un lado y los empleados del Programa Tribuna Segura de la Dirección Nacional de Seguridad en Eventos Deportivos. Y aunque intentó una acción evasiva no le quedó otra que poner el dedo. Ahí mismo saltó el pedido de captura vigente y quedó detenido en forma inmediata. Otro barra que intentó auxiliarlo terminó en la misma situación: fue detenido por el delito de atentado y resistencia a la autoridad. Por este motivo algunos de los líderes de Los Pibes de Racing ingresaron más tarde al encuentro, ya que intentaban saber qué había ocurrido con uno de sus hombres y si alguien había vendido el dato que esa tarde, frente al Halcón de Varela, iba a volver a la cancha el barra prófugo al que la Policía no podía encontrar.

Cabe mencionar que la primera plana de la barra oficial se hizo presente en el regreso del fútbol local porque ninguno de sus miembros pudo viajar a ver el Mundial. Por el contrario, sí hay un grupo de Racing siguiendo a la Selección en el camino hacia la cuarta estrella pero son sus rivales internos, los históricos de La Guardia Imperial, que se dejaron ver en todos los partidos y están identificados con Raúl Huevo Escobar, el mítico jefe, quién por coincidencia fue el que lideró la barra argentina en Estados Unidos en el Mundial de 1994.

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Del otro lado de la avenida tampoco las cosas están muy bien. Tras una investigación de varios meses cayeron el Pana, Pastel y Cascua. ¿Quiénes son? Pablo Peralta, Enzo Ledesma y Carlos Vallejos, del círculo de hierro de La Gloriosa barra de Independiente, que está enfrentada a la facción oficial autodenominada Los Dueños de Avellaneda. Al igual que en la situación anterior, no cayeron por infracciones a la ley de espectáculos deportivos sino por otros delitos: el trío está acusado de manejar una red de narcotráfico en el corazón del barrio 4 de Junio, el que está pegado al shopping Alto Avellaneda y que fue el centro neurálgico de la barra Roja cuando la manejaba César Loquillo Rodríguez.

Los barras de Independiente detenidos está acusados por narcotráfico

Según el proceso que lleva adelante la UFI 5 de Avellaneda con intervención del Juzgado 3, la red tenía dos lugares bases para el fraccionamiento y la comercialización tanto de cocaína como marihuana: una en Monte Chingolo y otra en el 4 de Junio. En el allanamiento la Policía incautó más de un kilo de cocaína de máxima pureza, otros tres kilos de marihuana de la variante cannabis sativa, elementos de fraccionamiento y balanzas de precisión. Por eso fueron detenidos bajo el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

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Los barras detenidos son parte fundamental de la barra disidente que intentó en los últimos años ganar la tribuna del Libertadores de América. En su momento su grupo tenía por nombre Somos Nosotros e hicieron una alianza con otro grupo, Los Pibes del Rojo de Verdad, que tienen influencia en el Sur del Conurbano bonaerense sobre todo de Florencio Varela hacia Avellaneda. Todos conformaban en su momento la barra oficial de Independiente cuando se llamaba Los Diablos Rojos hasta 2017, cuando el líder era Pablo Bebote Alvarez quién por entonces cayó detenido por extorsión al director técnico, Ariel Holan. Y a diferencia de Racing, no hay ningún representante de cualquier facción del Rey de Copas en el Mundial de Estados Unidos: los que lideran tienen derecho de admisión y los que están enfrente no cuentan con el apoyo de la dirigencia ni de la política para conseguir el pase mágico. Y ahora ni siquiera podrán verla por televisión: al igual que el barra de Racing prófugo todos quedaron detenidos por la combinación habitual: paravalancha y delitos.