Lionel Scaloni y Dibu Martínez hablarán en conferencia de prensa a dos días de la final del Mundial entre Argentina y España

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Detuvieron a un barra de Racing por robo calificado y a tres de Independiente acusados por narcotráfico Las detenciones se produjeron en las últimas horas. Uno cayó intentando entrar al estadio de Quilmes para ver el partido entre la Academia y Defensa y Justicia

La AFA busca fortalecer su posicionamiento de marca con varios eventos en Nueva York en la previa de la final del Mundial Serán encabezados por Leandro Petersen, Director Comercial y de Marketing de la entidad. “La Fórmula 1 y la NBA son los dos espejos donde nos miramos mucho”, explicó el directivo

Las autoridades monitorean si el humo de los incendios en Canadá permitirá jugar la final del Mundial entre Argentina y España El partido decisivo está previsto para este domingo en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, pero la contaminación del aire podría cambiar los planes a último minuto