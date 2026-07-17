Deportes

Lionel Scaloni y Dibu Martínez hablarán en conferencia de prensa a dos días de la final del Mundial entre Argentina y España

Dibu acompañará al entrenador de la Albiceleste para brindar sus respuestas a la prensa de cara a un partido trascendental en la Copa del Mundo

Guardar
Google icon

Horarios de la conferencia de prensa

00:35 horas (del sábado 18) - España

19:35 horas - Argentina, Paraguay y Uruguay

18:35 - Miami (EEUU), Chile, Bolivia y Venezuela

17:35 - Perú, Ecuador y Colombia

21:13 hsHoy

La selección argentina se entrena pensando en la final con España y Lionel Scaloni empieza a definir la formación titular

El conjunto nacional practicará a puertas cerradas en el centro de entrenamiento de Red Bull

La Selección se entrena por primera vez en Nueva Jersey (Reuters/Brett Davis)
La Selección se entrena por primera vez en Nueva Jersey (Reuters/Brett Davis)

La selección argentina llegó ayer a Nueva Jersey cerca de las 23 tras una demora provocada por una tormenta eléctrica en Atlanta, contratiempo que alteró la planificación del equipo de Lionel Scaloni antes de la final del Mundial 2026 del próximo domingo ante España. Sin embargo, a las 16:30 de esta jornada de viernes comenzó el entrenamiento a puertas cerradas (tal como estaba planeado) en el complejo de Red Bull.

Leer la nota completa
21:01 hsHoy

¡Bienvenidos al minuto a minuto de la conferencia de prensa de Lionel Scaloni y Emiliano Martínez en la previa a la final del mundo entre Argentina y España!

El entrenador y el arquero ofrecerán su mirada a los medios acreditados antes de la definición (Créditos: Reuters/Agustin Marcarian)
El entrenador y el arquero ofrecerán su mirada a los medios acreditados antes de la definición (Créditos: Reuters/Agustin Marcarian)

Temas Relacionados

Lionel ScaloniEmiliano MartínezSelección Argentina Mundial 2026Selección ArgentinaMundial 2026CopaMundial2026Selección España Mundial 2026

Últimas noticias

La selección argentina se entrena pensando en la final con España y Lionel Scaloni empieza a definir la formación titular

El conjunto nacional practicará a puertas cerradas en el centro de entrenamiento de Red Bull

La selección argentina se entrena pensando en la final con España y Lionel Scaloni empieza a definir la formación titular

Detuvieron a un barra de Racing por robo calificado y a tres de Independiente acusados por narcotráfico

Las detenciones se produjeron en las últimas horas. Uno cayó intentando entrar al estadio de Quilmes para ver el partido entre la Academia y Defensa y Justicia

Detuvieron a un barra de Racing por robo calificado y a tres de Independiente acusados por narcotráfico

La AFA busca fortalecer su posicionamiento de marca con varios eventos en Nueva York en la previa de la final del Mundial

Serán encabezados por Leandro Petersen, Director Comercial y de Marketing de la entidad. “La Fórmula 1 y la NBA son los dos espejos donde nos miramos mucho”, explicó el directivo

La AFA busca fortalecer su posicionamiento de marca con varios eventos en Nueva York en la previa de la final del Mundial

Las autoridades monitorean si el humo de los incendios en Canadá permitirá jugar la final del Mundial entre Argentina y España

El partido decisivo está previsto para este domingo en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, pero la contaminación del aire podría cambiar los planes a último minuto

Las autoridades monitorean si el humo de los incendios en Canadá permitirá jugar la final del Mundial entre Argentina y España

Juan Manuel Cerúndolo dio el golpe: venció al noruego Casper Ruud y jugará las semifinales del ATP de Gstaad

El argentino venció al número 13 del mundo por 3-6, 7-5 y 6-2. Enfrentará al belga Raphael Collignon por un lugar en la definición

Juan Manuel Cerúndolo dio el golpe: venció al noruego Casper Ruud y jugará las semifinales del ATP de Gstaad

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cómo se preparan los operativos de seguridad del domingo y la definición que falta de la AFA para el lunes

Cómo se preparan los operativos de seguridad del domingo y la definición que falta de la AFA para el lunes

Freddy Vega, CEO de Platzi: “En uno o dos años de estudio, las personas salen a trabajar o a crear empresa”

El Mundial paraliza la escena: cómo queda el cronograma de los teatros porteños ante la final Argentina-España

Siete detenidos y 11 allanamientos: cayó una banda que cometía entraderas en Mar del Plata

Procesaron a Mauricio Ríos, el “okupa VIP” de Cariló vinculado al ex chofer de Néstor Kirchner

INFOBAE AMÉRICA

Descubrió que Charles Manson era su abuelo: la búsqueda de una mujer para entender su vínculo con el asesino

Descubrió que Charles Manson era su abuelo: la búsqueda de una mujer para entender su vínculo con el asesino

Restaurante de Memphis se niega a atender a la Guardia Nacional: el dueño afirma que la ciudad era más segura sin tropas

La celebración de Matt Damon y su esposa por el pase de Argentina a la final del Mundial: “Asustamos muchísimo a nuestros perros”

Tiene 75 años, superó con éxito un trasplante pulmonar robótico y volvió a respirar sin oxígeno

James Franco asegura tener video real de un extraterrestre y desata la confusión en redes

DEPORTES

La selección argentina se entrena pensando en la final con España y Lionel Scaloni empieza a definir la formación titular

La selección argentina se entrena pensando en la final con España y Lionel Scaloni empieza a definir la formación titular

Detuvieron a un barra de Racing por robo calificado y a tres de Independiente acusados por narcotráfico

La AFA busca fortalecer su posicionamiento de marca con varios eventos en Nueva York en la previa de la final del Mundial

Las autoridades monitorean si el humo de los incendios en Canadá permitirá jugar la final del Mundial entre Argentina y España

Juan Manuel Cerúndolo dio el golpe: venció al noruego Casper Ruud y jugará las semifinales del ATP de Gstaad