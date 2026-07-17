Lionel Scaloni y Dibu Martínez hablarán en conferencia de prensa a dos días de la final del Mundial entre Argentina y España

Horarios de la conferencia de prensa
00:35 horas (del sábado 18) - España
19:35 horas - Argentina, Paraguay y Uruguay
18:35 - Miami (EEUU), Chile, Bolivia y Venezuela
17:35 - Perú, Ecuador y Colombia
La selección argentina llegó ayer a Nueva Jersey cerca de las 23 tras una demora provocada por una tormenta eléctrica en Atlanta, contratiempo que alteró la planificación del equipo de Lionel Scaloni antes de la final del Mundial 2026 del próximo domingo ante España. Sin embargo, a las 16:30 de esta jornada de viernes comenzó el entrenamiento a puertas cerradas (tal como estaba planeado) en el complejo de Red Bull.
¡Bienvenidos al minuto a minuto de la conferencia de prensa de Lionel Scaloni y Emiliano Martínez en la previa a la final del mundo entre Argentina y España!