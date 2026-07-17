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Zaira Nara mostró la intimidad de sus vacaciones en Madrid: fotos en bikini, camisetas de la selección y desconexión

La modelo eligió un hotel de lujo en el centro de la capital española para descansar antes de retomar sus compromisos, y compartió en redes momentos familiares

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Mujer con traje de baño amarillo de dos piezas y gafas de sol se toma una selfie en un espejo. Se observa un baño, una bañera y un dormitorio reflejado
Zaira Nara gozó a pleno de sus vacaciones en Madrid junto a sus dos hijos, Malakia y Viggo

Zaira Nara eligió Madrid para tomarse un paréntesis antes de volver a la rutina y lo hizo en compañía de sus dos hijos, Malaika y Viggo. El destino fue un hotel de lujo en el corazón de la ciudad española donde el trío se instaló por unos días que quedaron registrados, foto a foto, en las redes de la modelo argentina.

La primera imagen que define el tono del viaje es una selfie en el espejo oval dorado del lobby. Zaira aparece con pantalón a cuadros celestes, top azul marino y una cartera de paja con detalles del mismo color. El reflejo muestra detrás una barra de mármol negro, esculturas y plantas tropicales: la estética del lugar, entre palaciego y contemporáneo, quedó retratada en un solo encuadre.

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La habitación siguió en la misma línea. La cama de sábanas blancas tiene como cabecera un mural de gran formato con la infanta Margarita, protagonista de Las Meninas de Velázquez. Sobre ese fondo, Zaira y sus hijos posaron sentados con las campanas de servicio de habitaciones todavía sin destapar, una imagen que condensa el espíritu del lugar: arte clásico español y confort de cinco estrellas conviviendo en el mismo espacio.

Mujer de espaldas en bikini negro con gorra y ojotas frente a una barra de bar con el logo Estee Lauder y botellas. Hay un camarero y sombrillas
Zaira aprovechó el verano europeo para relajar
Mesa de madera con platos de desayuno, mate, huevos revueltos, tocino, aguacate, sandía, fruta de la pasión, avena, jaleas, cubiertos y servilletas
La comida y el mate tuvieron un rol clave en las vacaciones familiares
Una mujer y dos niños sentados en una cama con sábanas blancas, con tres cloches plateados. Detrás, un cuadro grande de una niña
La familia aprovechó para pedir room service y relajar
Retrato de una mujer y una niña sonriendo a cámara. La mujer tiene cabello oscuro y usa un top azul con aros dorados. La niña viste una camiseta celeste
Malaika eligió caminar por las calles de madrileñas con una camiseta de Argentina

Desde la habitación, la vista también formó parte de la experiencia. Una foto muestra el balcón abierto de par en par, con una pequeña mesa redonda, una silla y una computadora portátil apoyada sobre ella. Al fondo, en el edificio de enfrente, cuelga una bandera del orgullo. Una postal de Madrid que se coló, sin buscarlo, en el álbum de vacaciones.

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El establecimiento recibió a la familia con una picada de bienvenida sobre una mesa de mármol blanco: jamón serrano, cubos de queso, aceitunas negras, pepinillos, anacardos con pepino, salmón ahumado con menta, una tostada con guacamole y un vaso con rodajas de lima. Detalles que marcaron el tono de la estadía desde el primer momento.

Los desayunos corrieron por la misma senda. Una de las fotos muestra una mesa en la terraza exterior con tres cubiertos: huevos revueltos, panceta crocante, aguacate, medialunas, chia pudding con frambuesas, rodajas de mango y sandía, crackers artesanales y mermeladas en frasquitos a cuadros rojos y azules. En el extremo izquierdo, un mate con yerba. La Argentina presente en cada mesa, incluso en Madrid, ciudad que en estos días vive una tensión futbolera particular: en los últimos tramos del Mundial 2026, la selección argentina se prepara para enfrentar a España en la gran final de la Copa del Mundo.

Zaira Nara y sus dos hijos, una niña y un niño, caminan por una acera. Se ven señales de tráfico, un árbol, edificios y vehículos en la calle
Viggo y Malaika eligieron los colores de la selección argentina para caminar por Madrid
Habitación con puertas abiertas a un balcón. En el balcón de un edificio al fondo, una bandera arcoíris. En la habitación, una mesa con un portátil y un termo
La vista desde el hotel de la modelo
Dos niños con camisetas de Argentina en tumbonas sobre una terraza. Se observa un paraguas plegado, una mesa y edificios de ciudad bajo cielo azul despejado
Desde la terraza del hotel, los niños disfrutaron del calor
Una mujer se toma una selfie en un espejo ovalado. Viste top azul, camisa y pantalón a cuadros, y lleva un bolso de paja. Se ve un vestíbulo detrás
Pantalón a rayas, camisa a juego y musculosa azul fueron los elegidos por Zaira

Cuando el sol apretó fuerte, el rooftop del hotel se convirtió en el centro de operaciones. La terraza tiene pileta con vista panorámica al skyline de la ciudad y, durante la estadía de Zaira, una barra de Estée Lauder con barman propio, reposeras con toallas azul marino y sombrillas grises. Malaika y Viggo se acomodaron en las reposeras con sus camisetas celestes de la selección argentina y granizados rojos en mano, con los tejados de Madrid como telón de fondo.

Zaira aprovechó esas horas de sol al máximo. Se la ve en bikini a rayas blanco y negro con lentes rectangulares dorados, tomando una selfie desde la reposera con la barra de Estée Lauder detrás. En otra toma, en cuclillas sobre el borde de la pileta con gorra y lentes negros, el agua turquesa en primer plano y el cielo azul sin una nube. Y en una tercera, flotando boca arriba sobre un flotador celeste y blanco de la misma marca, con el cabello mojado extendido sobre el agua.

Para los días de calor más intenso, Zaira también documentó sus looks de bikini desde el baño del hotel. Tres selfies frente al espejo, con luz cálida y la bañera de diseño al costado, muestran un modelo de Triangl en color dorado pálido con textura de cuadrícula y tiras finas atadas a los costados. El flash del teléfono cubre parte de su rostro en dos de las tomas, un recurso que en sus redes ya funciona casi como firma visual.

Un niño de espaldas con camiseta de fútbol de Messi número 30 en la acera, mirando coches y taxis en una calle de la ciudad con edificios al fondo
Viggo apostó por la camiseta de Messi
Puesto callejero con techo marrón y carteles de 'Big Bus Madrid', exhibiendo souvenirs y pulseras. Un farol negro, árboles verdes y edificios de fachada blanca
Nara compartió pocas fotos de los paisajes de la ciudad
Mujer con bikini negro, gorra y gafas de sol, agachada en el borde de una piscina con escalera. Cielo azul, deck de madera y otras personas en una azotea
Con una bikini color negra strapless, Zaira posó al borde de la pileta
Mujer en bikini amarillo y gafas de sol toma una selfi frente a un espejo, con la imagen de un dormitorio de hotel y una bañera de fondo
La modelo hizo una sensual sesión de fotos frente al espejo

El menú del rooftop también tuvo su momento. Dos hamburguesas con papas fritas en bandejas negras de hierro llegaron en una caja de madera y mármol con salsas a un costado. La comida, tanto para los adultos como para los chicos, formó parte del relato del viaje con la misma naturalidad que los paisajes de la ciudad.

Porque Madrid también se recorrió a pie. Con sus hijos de la mano, Zaira caminó por el centro histórico. Viggo y Malaika eligieron para esos paseos sus camisetas de la selección argentina: él con la número 10 de Messi en la versión albiceleste, ella con la celeste de Argentina. Una foto los muestra a los tres en una esquina cerca de la Plaza de Oriente, con los carteles de tránsito que apuntan hacia la Puerta de Toledo y la Glorieta del Puente de Segovia.

El atardecer sobre el Palacio de Cibeles quedó capturado desde la calle, con la fachada bañada por la luz anaranjada del final del día, los colectivos azules de Madrid cruzando la plaza y un semáforo en rojo en primer plano. Cerca de ahí, un puesto de souvenirs del Big Bus Madrid con pulseras, imanes y bolsos de tela ofrece entradas a 4,95 euros. El turismo más cotidiano, también parte del álbum.

Mujer con pelo mojado y gafas de sol, con bikini estampado blanco y negro y pareo oscuro, acostada en una colchoneta azul, con un bar y plantas al fondo
La modelo llevó una gran colección de trajes de baño
Una mujer en bikini amarillo posa de perfil. Se observan partes del torso, abdomen y piernas. Un recuadro "Guardando foto" se superpone en el centro
Nara posa con un bikini amarillo de tejido de punto en un momento de sus vacaciones en Madrid (Instagram)

Zaira y Malaika se sacaron una selfie al aire libre, con un muro de arbustos verdes de fondo. Las dos con el cabello recogido, sin maquillaje, con la misma estructura de cara. Una imagen sin producción que cerró el retrato de madre e hija en viaje.

Al despedirse de la ciudad, Zaira escribió en sus redes: “Nuestros días en Madrid, el hotel más lindo. Gracias por cuidarnos tanto, todas las personas que trabajan en este hotel te hacen sentir en familia. Nos vemos en unos días”.

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