Flamengo se suma a la puja por Thiago Almada: la impactante oferta que haría para comprar su pase

El Flamengo se sumó a River Plate en el interés por contratar a Thiago Almada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Flamengo sorprendió al ingresar en la carrera por Thiago Almada. Según trascendió, el club brasileño tiene en estudio una propuesta formal que podría superar los 30 millones de euros por la totalidad de los derechos económicos del mediocampista argentino que actualmente integra el plantel del Atlético de Madrid y juega la Copa del Mundo con la selección nacional.

Tras semanas de especulación sobre el futuro de Almada, el interés del club de Río de Janeiro se suma al de River Plate, que ya había acordado de palabra con el Atlético de Madrid la compra del 50% del pase del jugador en una operación valuada en 20 millones de euros. El Millonario avanzó con gestiones encabezadas por el presidente Stefano Di Carlo y el director deportivo Pablo Longoria, quienes viajaron a Madrid para negociar los términos.

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En Núñez buscan convencer al futbolista con una combinación de salario importante y proyecto deportivo. Consideran que la posibilidad de sumar minutos y protagonismo en el equipo dirigido por Eduardo Coudet es un factor clave para tentar a Almada, quien busca mayor continuidad tras una temporada con menos participación como titular en el Colchonero. La propuesta incluye un contrato hasta junio de 2030.

Sin embargo, en el horizonte asomó un nuevo competidor. La información sobre el interés de Flamengo fue publicada por el portal brasileño UOL, que señaló que la directiva del equipo carioca ya inició contactos informales con los españoles y planea presentar la oferta apenas reciba una señal positiva del entorno del mediocampista surgido de Vélez Sarsfield.

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Thiago Almada jugó en Botafogo, club con el que ganó la Copa Libertadores en 2024 (REUTERS/Agustin Marcarian)

El periodista especializado en mercado de pases César Merlo añadió que el monto sugerido, cercano a los 176 millones de reales, sería por el 100% del pase, a diferencia de la opción de River, que contempla solo la mitad de los derechos económicos del futbolista.

De concretarse la operación, sería el regreso de Almada al fútbol brasileño, ya que previo a iniciar su carrera en Europa vistió la camiseta de Botafogo. Por el momento, el campeón del mundo se encuentra concentrado con la selección argentina y no comunicará su postura hasta finalizada su participación en el Mundial.

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Mientras tanto, River sigue activo en el mercado de pases en el que, a la vez, implementó una profunda depuración del plantel profesional para liberar espacio y recursos.

La renovación comenzó con las salidas de Paulo Díaz, Maxi Meza y Andrés Herrera. Se espera que sigan por el mismo camino Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Giuliano Galoppo, Ian Subiabre, Santiago Lencina, Maxi Salas, Matías Galarza Fonda, Alex Woiski, Kevin Castaño y Kendry Páez, entre otros.

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Lucas Beltrán, uno de los refuerzos de River para la segunda mitad del año

La lista de incorporaciones hasta el momento incluye a Nicolás Otamendi, quien se sumó en condición de libre luego de una extensa trayectoria en el fútbol europeo; Mauro Arambarri, mediocampista que arribó el Getafe de España y tras una década jugando en el Viejo Continente; Giovanni González, lateral polifuncional que puede desempeñarse por ambas bandas; y los retornos de Rafael Santos Borré y Lucas Beltrán.

En total, hasta el momento el Millonario invirtió aproximadamente 17 millones de dólares en los cinco refuerzos. Además, según reveló el periodista Germán García Grova, existen negociaciones avanzadas para acordar la compra de Tobías Andrada, el joven de 19 años que se erigió como una de las grandes apariciones de Vélez Sarsfield en el último tiempo. El reportero precisó que la idea de River es adquirir cerca del 80% del pase del juvenil en una transferencia cuyo monto rondaría entre 7 y 8 millones de dólares.

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