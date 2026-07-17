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Freddy Vega, CEO de Platzi: “En uno o dos años de estudio, las personas salen a trabajar o a crear empresa”

La constancia, según Vega, supera al talento innato como factor clave para el desarrollo profesional sostenido

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Freddy Vega - Platzi
Freddy Vega, CEO de Platzi, advierte que la inacción profesional es el mayor riesgo ante la disrupción tecnológica. (Platzi)

El mercado laboral global experimenta una transformación sin precedentes a medida que las herramientas disruptivas y la automatización reconfiguran las demandas de las empresas. En este contexto, la educación virtual ágil se posiciona no como una alternativa, sino como una necesidad imperativa para la supervivencia profesional.

En entrevista con Infobae, Freddy Vega, cofundador y CEO de Platzi —la plataforma de educación en línea líder de América Latina—, brinda los hallazgos de su equipo en cuanto al impacto real de la formación técnica y cómo la inteligencia artificial está redefiniendo tanto el empleo como la capacitación corporativa.

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La inacción como mayor amenaza para los profesionales

Para Vega, el mercado laboral actual ha dejado claro que un título universitario ya no es sinónimo de estabilidad. La velocidad a la que cambia la tecnología exige una actualización constante que las instituciones tradicionales difícilmente logran emular, al menos en la actualidad.

“Vivimos en la época en la que la mayor cantidad de personas que se están graduando de la universidad con un diploma se enfrentan a no poder encontrar un empleo a pesar de haber estado cinco años en la universidad. Y esto ocurre alrededor de todas las carreras, en todas las industrias. Incluso las industrias que siempre creímos que estaban muy seguras, como el desarrollo de software”, apunta.

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Mujer con auriculares sentada frente a laptop tomando un curso virtual en una habitación con plantas.
La educación virtual permite a quienes no accedieron a la universidad avanzar laboralmente sin barreras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante este escenario, Vega enfatiza que ningún formato de enseñanza puede otorgar una garantía absoluta, pero destaca que la inacción es el verdadero riesgo. “La educación es la única inversión que garantiza su retorno de por vida”, afirma. En ese sentido, destaca que la mitad de estudiantes de la plataforma son profesionales activos que necesitan actualizarse ante la disrupción de sus entornos de trabajo.

Acortando la brecha educativa y económica

Según datos del Centro de Información para la Mejora de los Aprendizajes (CIMA) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 7 de cada 10 personas terminan la secundaria, pero solo el 30% de ellos da el salto a la universidad u otra institución de educación superior.

En cierta forma, la educación virtual tiene el potencial de nivelar este terreno de juego para el resto. De acuerdo con Vega, la mayoría de los estudiantes de Platzi que carecen de formación universitaria (aproximadamente la mitad) progresan sin limitaciones.

“Para un poco más del 70%, con un año o dos años después de haber estudiado en Platzi, o van a trabajar en la industria de la tecnología o a crear sus propias compañías”, explica.

Platzi
La inteligencia artificial y el aprendizaje de inglés son las áreas más demandadas actualmente en la plataforma. (Platzi)

En ese mismo periodo, la plataforma también ha registrado una evolución de ingresos importante: estudiantes que ganaban entre 200 y 500 dólares mensuales (montos ligados frecuentemente al subempleo o a la informalidad), pasaban a ganar entre 1.000 y 6.000 dólares.

El desafío de la autonomía

Para alcanzar estas metas, Vega señala que el factor determinante no es el talento innato, sino la constancia: estudiar como mínimo una hora al día. “La gente cree que puede, pero la realidad es que no es tan común dedicarle tanto tiempo al desarrollo humano y al aprendizaje. Cuando lo hacen, el resultado es palpable”, puntualiza.

Por ello, a pesar de las ventajas de la educación virtual en cuanto a actualización e inmediatez, Vega reconoce que la presencialidad conserva ventajas fundamentales debido a la psicología del estudiante promedio.

En su libro ‘Control’, el ejecutivo expone que solo el 17% de las personas posee la autodisciplina necesaria para llevar un proyecto de desarrollo humano propio de principio a fin sin supervisión. El 83% restante requiere de motivadores externos (un salón de clases, la presión de un título, jefes o padres) para realizar el esfuerzo que estudiar implica.

Plano medio de una estudiante joven con cabello recogido, suéter gris y auriculares negros, escribiendo en un cuaderno junto a su laptop en una biblioteca.
La educación virtual ágil se consolida como un recurso indispensable frente a la automatización y la inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La demanda de la IA y el enfoque en el sector corporativo

En el último año, la demanda de cursos o rutas de aprendizaje relacionadas con la inteligencia artificial creció exponencialmente. En Platzi, esta área ha llegado incluso a tener tanta popularidad como el estudio del inglés.

La capacitación en IA se lleva a cabo prácticamente a contrarreloj, ya que esta tecnología está desplazando, en diversos campos, a todo aquel que no la domina o adapta a su área de trabajo.

Con esta masificación de herramientas de IA generativa y sistemas autónomos capaces de escribir código o tomar decisiones de negocio, las industrias operan bajo métricas de eficiencia radicalmente distintas. “Nuevas empresas están siendo creadas usando un 5% de la cantidad de empleados que antes necesitaban. Esto no se puede negar”, explica Vega.

Pero el riesgo de prescindir de personal a la ligera también es un riesgo para la empresa. Vega asegura que las organizaciones de más de 300 empleados cuentan con presupuestos asignados para educación de sus empleados, pero suelen carecer de la guía adecuada.

Vista general de una oficina moderna y luminosa con varios empleados sentados en escritorios individuales, usando computadoras. Las ventanas muestran un paisaje urbano nocturno.
Platzi Business utiliza IA para crear rutas de aprendizaje personalizadas, ya adoptadas por cerca de 4.000 empresas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En respuesta a esta necesidad, el equipo de Vega lanzó Platzi Business, una herramienta de automatización donde la IA analiza la data operativa de una organización para estructurar rutas de aprendizaje a la medida para sus empleados.

“Estudiamos todos los documentos y comportamientos que hay dentro de una compañía: llamadas de ventas, documentos de objeciones, playbooks, presentaciones de procesos internos y construimos automáticamente formación personalizada para cada uno de los roles”, explica.

Hasta ahora, alrededor de 4.000 empresas han contratado este servicio.

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