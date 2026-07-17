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El descargo de Yazmín Jaureguy, la pareja de Valentín Barco, tras el golpe de Jude Bellingham: “Avalan a un violento”

Tras el pitazo final del choque mundialista ante Inglaterra, una transmisión internacional registró el golpe al defensor argentino durante los festejos, y la secuencia encendió reclamos dentro del campo y fuera

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El enojo de Yazmín Jaureguy, la esposa de Valentín Barco, tras el golpe de Jude Bellingham
El enojo de Yazmín Jaureguy, la esposa de Valentín Barco, tras el golpe de Jude Bellingham

Desde fuertes cruces insultos en la cancha, la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra dejó una serie de episodios que generaron repercusión incluso terminado el partido. Uno de los momentos más comentados fue la cachetada que Jude Bellingham le propinó a Valentín “Colo” Barco durante las celebraciones tras el pitazo final. El instante provocó no solo el enojo de los futbolistas argentinos en el campo, sino también la reacción de Yazmín Jaureguy, la pareja del mediocampista, en redes sociales.

La escena quedó registrada en un video de una transmisión internacional, que comenzó a circular en redes sociales el miércoles. En las imágenes, se puede ver al mediocampista inglés acercándose por detrás y golpeando en la cabeza al futbolista argentino, quien se encontraba celebrando junto a sus compañeros el pase a la final de la Copa del Mundo.

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La situación no derivó en un conflicto mayor gracias a la rápida intervención de Nico Paz y Nicolás Otamendi, quienes separaron a ambos jugadores y permitieron que la fiesta argentina continuara. Sin embargo, la agresión de Bellingham generó una ola de comentarios y especulaciones, ya que Barco no había tenido minutos en el encuentro y, hasta entonces, se desconocía el motivo del incidente.

Con el correr de las horas, apareció un nuevo registro tomado desde la tribuna que aportó más detalles sobre el origen de la reacción del futbolista inglés. En ese video, se observa a Barco, suplente en el partido, ingresando al campo de juego con la pechera puesta tras el gol de Enzo Fernández, que empató el marcador ante Inglaterra en los minutos finales. Antes de unirse al grupo para abrazar a Fernández y al resto de los titulares, Barco festeja el tanto de manera efusiva cerca de algunos jugadores ingleses, entre ellos el propio Bellingham, lo que habría generado el enojo del inglés.

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El enojo de Yazmín Jaureguy, la esposa de Valentín Barco, tras el golpe de Jude Bellingham
Yazmín Jaureguy, la esposa de Valentín Barco, expresó su furia tras el golpe de Jude Bellingham (Instagram)

A raíz de la difusión de estas imágenes y del debate que se instaló en redes sociales, Yazmín Jaureguy, esposa de Barco, decidió expresar su postura a través de un mensaje publicado en sus redes. Sin nombrar directamente a Bellingham, la modelo hizo referencia al episodio y cuestionó la reacción del entorno inglés frente a la celebración de su marido.

En una historia de Instagram, sobre un fondo negro y con letras blancas, Jaureguy escribió: “No sabía que de repente no se puede festejar los goles, pero sí avalar a un violento”. El mensaje fue interpretado como una crítica a quienes justificaron la actitud del jugador inglés tras la difusión de las imágenes.

En una segunda publicación, Jaureguy apuntó directamente al plantel inglés: “Cambien de deporte si van a llorar tanto. Buen día”. Su intervención sumó un nuevo capítulo a la controversia surgida en torno a la semifinal, que ya había encendido las redes sociales con opiniones divididas sobre la conducta de los futbolistas y la intensidad del cruce entre ambos equipos.

Más allá del festejo de Barco, la crispación de Bellingham no fue un hecho aislado. El partido había estado marcado desde el primer tiempo por roces y reclamos constantes. El momento de mayor tensión llegó cuando Lionel Messi y el propio Bellingham se enfrascaron en un intercambio verbal tras una falta no sancionada al capitán argentino. Enzo Fernández cortó la jugada con una infracción sobre un jugador inglés, lo que desató un entredicho colectivo entre ambos planteles.

En ese contexto, Bellingham reclamó al árbitro un presunto codazo de Leandro Paredes sobre su cabeza en una acción previa. Las dos figuras del partido mantuvieron una discusión en la que cada uno exigió las faltas que consideraba no cobradas, y el juego continuó con una reposición para Inglaterra sin que la situación escalara más. Al término del primer tiempo, Messi y Bellingham volvieron a acercarse al juez para presentar sus quejas.

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Valentin BarcoJude BellinghamYazmin JaureguyYaz JaureguyMundial 2026

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