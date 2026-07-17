Boca Juniors confirmó oficialmente la llegada de otros dos refuerzos

Sebastián Villa y Álvaro Montero, nuevos refuerzos de Boca (Imagen Ilustrativa Infobae)

Boca Juniors oficializó este viernes las llegadas de Álvaro Montero y Sebastián Villa como nuevos refuerzos para el plantel profesional. Ambos futbolistas ya firmaron contrato y quedarán a disposición del cuerpo técnico desde este sábado.

El anuncio se concretó a través de un comunicado institucional en el que se confirmó que el arquero y el delantero colombianos completaron los trámites administrativos y médicos requeridos.

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“Álvaro Montero, arquero proveniente de Vélez Sarsfield, y Sebastián Villa, delantero proveniente de Independiente Rivadavia de Mendoza, firmaron contrato con la Institución y se incorporarán al plantel profesional el día sábado”, comunicó el Xeneize.

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