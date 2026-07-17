La papelera oculta y secreta de WhatsApp que está en tu teléfono

La Administración de almacenamiento de WhatsApp ayuda a identificar archivos que ocupan espacio en el celular. (Reuters)

La acumulación de archivos multimedia en WhatsApp puede ocupar varios gigabytes de almacenamiento en cualquier teléfono, y existe una herramienta poco visible que ayuda a liberar espacio sin eliminar conversaciones completas.

Aunque muchos usuarios buscan una papelera similar a la que ofrecen otros servicios, WhatsApp no cuenta con una carpeta de elementos borrados. En cambio, integra una función específica: la Administración de almacenamiento.

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El término “papelera” suele asociarse con un espacio donde se almacenan temporalmente los archivos eliminados, permitiendo su recuperación posterior. WhatsApp no ofrece esta opción tradicional. Según su propio sistema, la gestión de los archivos eliminados ocurre de manera definitiva y sin la posibilidad de restauración directa desde la aplicación.

En su lugar, los usuarios pueden recurrir a la Administración de almacenamiento, una herramienta diseñada para identificar y borrar el contenido que más espacio consume.

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Cómo acceder a la herramienta de gestión de archivos

La llamada papelera de WhatsApp es, en realidad, su administrador de almacenamiento. Se encuentra disponible en dispositivos Android y iPhone, y se accede a través del menú de configuración de la aplicación. El proceso consiste en abrir WhatsApp en el celular, ingresar a Configuración o Ajustes, seleccionar Almacenamiento y datos, y luego Administración de almacenamiento.

WhatsApp no cuenta con una papelera donde se puedan recuperar archivos borrados de manera directa. (Reuters)

Desde este apartado, el usuario puede revisar las conversaciones y categorías que más espacio ocupan, seleccionar los archivos que ya no necesita y confirmar su eliminación. La plataforma organiza la información para que la limpieza resulte más sencilla, permitiendo observar los archivos más pesados y las conversaciones con mayor cantidad de contenido multimedia.

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WhatsApp también muestra categorías específicas, como elementos de gran tamaño o archivos reenviados múltiples veces, lo que facilita la localización de videos, imágenes u otros contenidos que consumen una cantidad significativa de memoria.

Los archivos que más espacio consumen

La acumulación de archivos multimedia es la principal causa de la saturación de la memoria en WhatsApp. Los videos suelen ocupar la mayor parte del espacio disponible, especialmente aquellos de larga duración o grabados en alta resolución. Por otra parte, la suma de miles de fotografías puede representar varios gigabytes adicionales en la memoria del dispositivo.

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Entre los principales archivos que llenan la memoria se encuentran fotografías, videos, notas de voz, documentos, GIF y stickers. Antes de eliminar cualquier elemento, el administrador permite revisar el contenido, lo que reduce el riesgo de borrar accidentalmente información relevante, como fotografías personales o documentos laborales.

Ajustar la descarga automática de archivos puede evitar que la memoria del teléfono se llene con contenido innecesario. (Europa Press)

Esta revisión selectiva ofrece la ventaja de conservar los mensajes importantes, mientras se eliminan únicamente los archivos multimedia más pesados.

Qué sucede después de borrar archivos

A diferencia de otras aplicaciones, WhatsApp no dispone de una papelera convencional que permita recuperar archivos eliminados. Una vez que se borra un elemento a través del administrador de almacenamiento, este no se traslada a una carpeta temporal, sino que desaparece de manera definitiva del sistema. La única forma de intentar recuperar información eliminada depende de la existencia de una copia de seguridad previa.

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En algunos casos, los chats y archivos pueden restaurarse mediante la función de respaldo, siempre que el usuario haya configurado previamente este sistema. Sin embargo, el procedimiento implica restaurar una copia completa del historial y no permite recuperar de manera individual archivos específicos, como sucede en otros servicios.

Revisar periódicamente los archivos almacenados permite mantener disponible la capacidad del dispositivo móvil. (Reuters)

Cómo evitar la acumulación de archivos en WhatsApp

La gestión de la memoria no se limita únicamente a borrar archivos cuando el espacio escasea. Los usuarios de WhatsApp pueden modificar las opciones de descarga automática para evitar que la aplicación siga llenando la memoria con fotografías y videos innecesarios. Esta configuración resulta útil, sobre todo en grupos donde se comparten constantemente archivos multimedia.

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Desde el apartado Almacenamiento y datos, es posible ajustar las preferencias de descarga automática según el tipo de conexión utilizada, lo que ofrece mayor control sobre los archivos que se almacenan en el dispositivo. Al reducir las descargas innecesarias, la memoria del teléfono se mantiene disponible por más tiempo.