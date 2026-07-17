La selección argentina se entrena pensando en la final con España y Lionel Scaloni empieza a definir la formación titular

La Selección se entrena por primera vez en Nueva Jersey (Reuters/Brett Davis)

La selección argentina llegó ayer a Nueva Jersey cerca de las 23 tras una demora provocada por una tormenta eléctrica en Atlanta, contratiempo que alteró la planificación del equipo de Lionel Scaloni antes de la final del Mundial 2026 del próximo domingo ante España. Sin embargo, a las 16:30 de esta jornada de viernes comenzó el entrenamiento a puertas cerradas (tal como estaba planeado) en el complejo de Red Bull.

A la espera de confirmaciones, el cuerpo técnico comenzará a dar pistas e indicios sobre la posible formación de cara a la final del mundo de este domingo (el cotejo arrancará a las 16 hora argentina en el estadio MetLife de Nueva Jersey). Es demasiado aventurado asegurar que Scaloni repetirá la alinación que empleó en las semifinales ante Inglaterra, así como también que ejecutará cambios. Por el momento, solo se puede afirmar que una gran base del once ya está conformada.

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El propio DT había adelantado antes del traslado a Nueva Jersey que no descarta modificaciones en la formación para enfrentar a los españoles. El entrenador explicó su criterio con una referencia puntual a uno de los nombres más representativos del ciclo: “Cómo no me va a doler dejar a Rodrigo De Paul en el banco... Me duele porque me siento identificado con él por su manera de jugar. Pero hacemos lo que creemos que el partido necesita. Nos podemos equivocar, pero todas las decisiones son por el bien del equipo”.

Scaloni empezará a definir el equipo para jugar contra España el domingo (Reuters/Brett Davis)

Antes del retraso en el viaje, el plantel había completado en Atlanta su primera práctica tras la clasificación a la final. El entrenamiento se realizó en el complejo del Atlanta United y estuvo dividido entre tareas regenerativas para los titulares y trabajos de mayor intensidad para los jugadores que sumaron menos minutos en la semifinal. Entre las imágenes de la jornada apareció una escena repetida en la rutina del equipo: Lionel Messi compartió el inicio de los trabajos descalzo sobre el césped junto a Leandro Paredes, Enzo Fernández y Julián Álvarez.

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A partir de las 19:30 (hora argentina) en el Javits Center, Lionel Scaloni y Emiliano Martínez brindarán una conferencia de prensa previa al trascendental partido de este domingo, que definirá al nuevo campeón mundial. ¿Cábala o casualidad? El dato curioso es que el técnico y el Dibu fueron los protagonistas argentinos que hablaron con la prensa previo a cada una de las finales que el equipo ganó en los últimos años: Copa América 2021, Finalíssima 2022, Copa del Mundo 2022 y Copa América 2024. Ahora la historia se vuelve a repetir. España, en tanto, tendrá la presentación del entrenador Luis de la Fuente junto con el mediocampista Rodri Hernández en el primer turno

Argentina, en su afán de retener la corona mundial, debió afrontar un camino sinuoso hasta la definición de la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026. La Scaloneta tuvo un andar perfecto dentro del Grupo J, al vencer 3-0 a Argelia, 2-0 a Austria y 3-1 a Jordania. En 16avos superó 3-2 en tiempo suplementario a Cabo Verde, en octavos doblegó 3-2 a Egipto, en cuartos triunfó 3-1 en tiempo suplementario contra Suiza y en semifinales sacó a Inglaterra por 2-1.

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España, por su parte, inició de menor a mayor en el Mundial. Tras debutar con un 0-0 ante Cabo Verde, luego hilvanó dos victorias en fila para quedarse con el primer puesto del Grupo H: 4-0 a Arabia Saudita y 1-0 contra Uruguay. En 16avos goleó 3-0 a Austria, en octavos venció 1-0 a Portugal, en cuartos derrotó 2-1 a Bélgica y en semifinales superó 2-0 a Francia.

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