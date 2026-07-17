Teleshow

Wanda Nara regresó a la casa de campo de Italia junto a sus hijos: piscina, dibujos y monopatín

Luego de unos días en París, que generaron un escándalo con Mauro Icardi, la empresaria llegó a Milán para vivir unos días de relajación en la mansión que tiene a las afueras de la ciudad

Guardar
Google icon

Luego de unos días en París, la empresaria y su familia llegaron a la casa de campo del Lago de Como (Video: Instagram)

Wanda Nara llegó a Italia luego de pasar unos días en París y se instaló en la casa de campo que supo compartir con Mauro Icardi, ubicada en los alrededores de Galliate, un municipio del Piamonte a unos 40 kilómetros de Milán. La acompañaron sus dos hijas con el futbolista, Francesca e Isabella, y sus hijos Benedicto y Constantino López. El grupo se completó con la presencia de Nora Colosimo, su madre, quien hace semanas se encuentra de vacaciones recorriendo distintos putos de Italia.

La empresaria no tardó en compartir con sus seguidores cómo transcurrían los días en esa propiedad. Las imágenes que publicó en sus Stories mostraron una cocina amplia con mesada y mesa de madera rústica, ventanas con vista directa al jardín y una pileta exterior rodeada de árboles frondosos. En uno de los posteos, una de sus hijas aparece sentada en esa misma mesa, concentrada en un dibujo, con una caja profesional de lápices desplegada a su lado.

PUBLICIDAD

Los momentos en la pileta también tuvieron su lugar en las publicaciones. Desde la ventana del primer piso, la vista sobre el agua celeste y el parque arbolado que rodea la propiedad quedó registrada en otra de las imágenes. En una toma a nivel del agua, una de las nenas aparece parada en el borde, lista para saltar.

Piscina azul al aire libre con un niño de pie sobre una plataforma en el borde, rodeada de árboles y arbustos verdes bajo cielo azul claro
Debido a las altas temperaturas, la familia pasó el día en la pileta
Marco de ventana oscuro con vista a piscina de agua celeste, jardín con césped y arbustos verdes, grandes árboles y un flotador inflable amarillo y rojo
La vista desde la planta alta de la casa

La alimentación tampoco quedó fuera del registro. Wanda fotografió su desayuno sobre la misma mesa de madera: un bowl de yogur griego cubierto con frutillas, arándanos y miel, que etiquetó como “Mi desayuno by isi”. La imagen, tomada desde arriba, mostró la combinación de frutas rojas sobre una base blanca, con la cuchara apoyada al costado.

PUBLICIDAD

Nora Colosimo, por su parte, también usó sus propias redes para documentar la estadía. Desde su cuenta publicó una Story que la ubicaba en Galliate, con la canción “Cara Italia” del rapero Ghali como fondo musical. En la imagen se ve a tres integrantes del grupo caminando por las calles empedradas del pueblo al atardecer: una de las hijas de Wanda a la izquierda, uno de sus hijos a la derecha, y Nora en el centro, de rojo.

La abuela también registró un día a solas con una de sus nietas. En una secuencia de cuatro fotos que tituló “Día con mi nieta”, mostró un almuerzo casero en la mesa de la casa, una salida en auto, una parada en una heladería y un paseo frente a una iglesia de fachada ocre rodeada de árboles.

Una niña de cabello claro, vista de espaldas, dibuja en una mesa de madera rústica. Hay cajas de lápices de colores y un ramo de flores en jarrón
La pequeña eligió pasar el tiempo dibujando
Un plato blanco con yogur, fresas cortadas, arándanos y miel, con una cuchara de metal, sobre una mesa de madera. Incluye el texto: Mi desayuno by isi
El desayuno que preparó la hija menor de Wanda (Instagram)

En otra Story, Nora fotografió su propio desayuno sobre la mesa de madera rústica de la casa: huevos revueltos con tortitas de arroz integral, una taza de té y un pote de yogur griego de la marca italiana Esselunga, todo sobre un mantel a cuadros rosas, con los cubiertos de mango de madera al costado.

Al caer la noche, con 28 grados en Galliate, Nora grabó a las dos nenas recorriendo el amplio jardín de la propiedad en monopatín eléctrico, con las luces de los rodados encendidas en la oscuridad. De fondo sonaba “Superestrella”, la canción de Aitana.

La propiedad ubicada a tan solo 50 minutos de Milán, en un pequeño pueblo de 15 mil habitantes, tiene un aire de película europea que se percibe con solo ver el living principal. Las paredes lucen un azul profundo, adornadas con cuadros de películas antiguas y una lámpara de araña de cristal que cuelga majestuosa del techo. El sillón en “L”, enorme, invita a largas reuniones familiares o tardes de descanso, y sobre uno de sus brazos reposa, doblada perfectamente, una manta de Hermès. Una butaca amarilla rompe la armonía cromática y resalta con fuerza en el ambiente. Desde la ventana, la vista es directa a un bosque: el sol entra y realza los tonos de la alfombra oriental, sumando una cuota de calidez.

La casa en si tiene la fachada rojiza, dos pisos con persianas blancas y enredaderas cubriéndolo todo y haciendo de la naturaleza que rodea la mansión en uno de los protagonistas silenciosos de la decoración.

Temas Relacionados

Wanda NaraNora ColosimoMilánParísFrancesca IcardiIsabella IcardiConstantino LópezBenedicto LópezMauro Icardi

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Zaira Nara mostró la intimidad de sus vacaciones en Madrid: fotos en bikini, camisetas de la selección y desconexión

La modelo eligió un hotel de lujo en el centro de la capital española para descansar antes de retomar sus compromisos, y compartió en redes momentos familiares

Zaira Nara mostró la intimidad de sus vacaciones en Madrid: fotos en bikini, camisetas de la selección y desconexión

El descargo de Yazmín Jaureguy, la pareja de Valentín Barco, tras el golpe de Jude Bellingham: “Avalan a un violento”

Tras el pitazo final del choque mundialista ante Inglaterra, una transmisión internacional registró el golpe al defensor argentino durante los festejos, y la secuencia encendió reclamos dentro del campo y fuera

El descargo de Yazmín Jaureguy, la pareja de Valentín Barco, tras el golpe de Jude Bellingham: “Avalan a un violento”

El Mundial paraliza la escena: cómo queda el cronograma de los teatros porteños ante la final Argentina-España

Las salas comerciales suspenden funciones, reubican fechas y ofrecen reembolsos, en una jornada donde el certamen ocupa la atención de los hinchas

El Mundial paraliza la escena: cómo queda el cronograma de los teatros porteños ante la final Argentina-España

Las mujeres de la Selección llegan a Nueva York para la gran final: avión privado, mate y paseos por Manhattan

Valentina Cervantes, Camila Galante, Ailén Cova y Kelci Rose son algunas de las parejas de la Scaloneta que ya están en la Gran Manzana palpitando el choque del domingo contra España

Las mujeres de la Selección llegan a Nueva York para la gran final: avión privado, mate y paseos por Manhattan

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y qué pasará con el programa de Juana Viale el fin de semana

La Chiqui encabezará una mesaza vinculada al espectáculo y la actualidad mientras que el ciclo de su nieta sufrirá modificaciones debido a la final entre Argentina y España

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y qué pasará con el programa de Juana Viale el fin de semana

DEPORTES

Messi habló en la previa a la final del Mundial 2026: “España tiene un gran juego, pero tenemos nuestras armas”

Messi habló en la previa a la final del Mundial 2026: “España tiene un gran juego, pero tenemos nuestras armas”

Lionel Messi habló de su histórica foto con Lamine Yamal de bebé antes de la final entre Argentina y España: “Es una locura”

La final del Mundial 2026 es el evento deportivo más caro en la historia de Estados Unidos

Boca Juniors confirmó oficialmente la llegada de otros dos refuerzos

Flamengo se suma a la puja por Thiago Almada: la impactante oferta que haría para comprar su pase

TELESHOW

Zaira Nara mostró la intimidad de sus vacaciones en Madrid: fotos en bikini, camisetas de la selección y desconexión

Zaira Nara mostró la intimidad de sus vacaciones en Madrid: fotos en bikini, camisetas de la selección y desconexión

El descargo de Yazmín Jaureguy, la pareja de Valentín Barco, tras el golpe de Jude Bellingham: “Avalan a un violento”

El Mundial paraliza la escena: cómo queda el cronograma de los teatros porteños ante la final Argentina-España

Las mujeres de la Selección llegan a Nueva York para la gran final: avión privado, mate y paseos por Manhattan

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y qué pasará con el programa de Juana Viale el fin de semana

INFOBAE AMÉRICA

Los animales también se preparan para la guerra y sus conductas son muy similares a las humanas, afirma un estudio

Los animales también se preparan para la guerra y sus conductas son muy similares a las humanas, afirma un estudio

Encuentran muerta a una joven y sigue la búsqueda de su acompañante tras desaparecer en un río de República Dominicana

Venta de drogas cerca de escuelas: 20 personas reciben penas de hasta 14 años en Panamá

La Policía Nacional Civil de Guatemala suma 30 capturas con fines de extradición en 2026

De nuevo al alza: Combustibles subirán de precio en Honduras a partir del lunes 20 de julio