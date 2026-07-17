Política

El saludo entre Donald Trump y Claudio “Chiqui” Tapia en Nueva York, a dos días de la final del Mundial 2026

El presidente de Estados Unidos y el máximo dirigente de la Asociación del Fútbol Argentino compartieron un cálido apretón de manos en el marco de una reunión que incluyó a Gianni Infantino y los líderes de las demás federaciones

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El saludo entre Donald Trump y Claudio "Chiqui" Tapia antes de la final del Mundial 2026
El saludo entre Donald Trump y Claudio "Chiqui" Tapia antes de la final del Mundial 2026

En una foto de alto valor simbólico quedó registrado este viernes el cálido apretón de manos que se dieron el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el máximo dirigente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia.

El encuentro se dio en Nueva York, dos días antes de la final del Mundial 2026 que tendrá como protagonistas a Argentina y España. Fue en el marco de una reunión en la Trump Tower que celebró el éxito de la Copa del Mundo y reunió a Trump, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y a los presidentes de todas las federaciones de fútbol.

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La imagen que trascendió del saludo entre Trump y Tapia muestra al argentino más que sonriente, posiblemente por algún comentario del mandatario estadounidense, quien suele sorprender a sus interlocutores con alguna ocurrencia. De hecho, el presidente de la AFA no es el único que sonríe en el instante capturado por la cámara.

Con un panorama judicial cargado, y con el enfrentamiento con el Gobierno vigente, la foto que logró Tapia con el principal aliado externo de Javier Milei representa para el mandamás de la AFA un respaldo y una muestra de poder.

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Luego, en su discurso, Trump se tomó un momento para expresar su admiración por Lionel Messi. Recordó su hat trick en el primer partido de Argentina en el Mundial, ante Argelia, y destacó su actuación ante Inglaterra, donde pudo aportar dos asistencias a pesar de haber estado “muy bien marcado”.

Donald Trump expresó su admiración por Lionel Messi (Foto: Reuters/Evan Vucci)
Donald Trump expresó su admiración por Lionel Messi (Foto: Reuters/Evan Vucci)

“Vi ese pase de Messi, y aunque no sé tanto como la gente de aquí, sí sé algo de fútbol… Messi estaba bien marcado, y de repente, se encontró a la derecha con mucho tiempo. Le pegó. Estuvo a milímetros de ser perfecto, y ahí terminó el partido. Fue brillante", resaltó.

Y agregó: “¿Qué tan bueno es Messi? El triplete en Kansas City. Consiguió el triplete, algo muy raro en este deporte".

Donald Trump y Gianni Infantino encabezaron el encuentro (Foto: Reuters/Evan Vucci)
Donald Trump y Gianni Infantino encabezaron el encuentro (Foto: Reuters/Evan Vucci)

De hecho, este viernes la Cámara Nacional en lo Civil resolvió que la Corte Suprema de Justicia debería intervenir para revisar el fallo que avaló la mudanza de la sede social de la AFA a Pilar, en caso de que se conceda un recurso extraordinario que presentó el Gobierno contra esa decisión.

Los mismos jueces que el 18 de junio pasado zanjaron a favor de la AFA el conflicto por el cambio de sede social, declararon ahora inadmisible un recurso del Estado Nacional que buscaba que el tema fuera revisado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.

El álbum de fotos del Chiqui Tapia con las que se despidió de Kansas
Tapia, en una de sus habituales fotos de los días de partido con Messi y Rodrigo De Paul (X: @tapiachiqui)

El fallo que dio por cancelada la inscripción en el Registro Público a cargo de la Inspección General de Justicia y declaró la nulidad de la designación de veedores en la entidad madre del fútbol argentino “genera un grave precedente que debilita el poder de policía de todas las personas jurídicas en la República Argentina, instalando un sistema de competencia asimétrica entre agencias estatales y propiciando la impunidad fiscalizadora a través de la relocalización de domicilios de fantasía”, advirtió la apelación que reclama revocar esa decisión.

Hace diez días, mientras Tapia permanecía en la concentración de la Selección Argentina en Miami, en las horas previas al partido de los octavos de final del Mundial frente a Cabo Verde y antes de cumplir con una de sus habituales cábalas —la foto con Lionel Messi antes de cada encuentro—, en una dependencia federal de esa misma ciudad se producía un movimiento que puede marcar un punto de inflexión en el escándalo por el manejo de los fondos internacionales de la AFA, que involucran una cifra superior a los 300 millones de dólares.

Según pudo confirmar Infobae, agentes del FBI y fiscales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos citaron a declarar al empresario Guillermo Tofoni, denunciante de la estructura financiera utilizada para administrar los contratos comerciales internacionales de la AFA. La reunión —de acuerdo con lo que reconocieron fuentes con acceso al caso— fue presencial, se extendió durante algo más de dos horas y formó parte de una investigación preliminar más amplia que las autoridades federales llevan adelante para determinar si las operaciones realizadas por la entidad madre del fútbol argentino mediante bancos y sociedades radicadas en Estados Unidos pueden haber configurado delitos bajo jurisdicción norteamericana.

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