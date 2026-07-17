Los animales también se preparan para la guerra y sus conductas son muy similares a las humanas, afirma un estudio

Un estudio en Trends in Ecology & Evolution sostiene que el conflicto entre grupos en especies sociales activa vigilancia, cautela y cohesión interna (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio publicado en la revista Trends in Ecology & Evolution y difundido por Popular Science sostiene que el conflicto entre grupos en especies sociales activa conductas de preparación anticipada, como vigilancia, cautela, marcaje territorial, incursiones y refuerzo de vínculos, con posibles efectos sobre la evolución, la dinámica de las poblaciones y la estructura de las comunidades.

Los animales sociales se preparan para la violencia entre grupos por medio de señales del entorno y recuerdos de encuentros previos. Según Popular Science, esas respuestas incluyen silencio, observación del entorno, desplazamientos más cautelosos, marcaje territorial, entradas en áreas rivales y conductas de cohesión interna cuando aumenta la amenaza.

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Los conflictos por territorio, parejas y otros recursos son frecuentes en especies sociales, desde hormigas hasta primates. Andrew Radford, coautor del estudio y biólogo del comportamiento de la Universidad de Bristol, señaló a Popular Science que este tipo de enfrentamiento está muy extendido en el mundo natural.

El trabajo plantea que estos preparativos no son un aspecto menor del comportamiento animal. El equipo sostiene que pueden influir en la aptitud, la supervivencia, la evolución de las especies, la dinámica de las poblaciones y la organización de las comunidades.

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Los animales sociales se preparan para la violencia entre grupos a partir de señales del entorno y recuerdos de encuentros previos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Josh Arbon, coautor del estudio y ecólogo del comportamiento de la Universidad de Bristol, dijo a Popular Science que la conducta anticipatoria aparece de forma extendida allí donde hay conflicto entre grupos. También indicó que su intensidad aumenta cuando los rivales son más probables, más grandes, menos familiares o más propensos a atacar.

Vigilancia y señales de amenaza antes del enfrentamiento

El estudio compara estas respuestas con algunos preparativos humanos previos a la guerra, como aumentar la vigilancia, buscar puntos altos para reunir información y observar al adversario sin ser detectado. En los animales, esas conductas también aparecen cuando el choque parece cercano.

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Los chimpancés (Pan troglodytes) suelen descansar en colinas en zonas donde se producen disputas entre grupos. En esos lugares, eligen esa posición en vez de alimentarse, desplazarse u ocuparse de otras actividades más ruidosas.

Las mangostas enanas (Helogale parvula) también modifican su conducta ante señales de grupos rivales. Experimentos citados en el estudio muestran que avanzan más despacio y adoptan conductas de centinela cuando oyen vocalizaciones de otro grupo o detectan su olor.

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Cómo cambia el uso del territorio ante grupos rivales

La amenaza de un conflicto también altera la manera en que distintas especies usan el espacio. Las mangostas enanas intensifican el marcaje territorial cuando detectan a un rival cerca.

El trabajo plantea que la conducta anticipatoria ante grupos rivales puede influir en la supervivencia, la evolución y la dinámica de las poblaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las suricatas (Suricata suricatta) suelen dejar marcas olorosas cerca de madrigueras que intrusos ya habían inspeccionado. Los monos aulladores negros (Alouatta caraya) incluso vuelven a lugares de enfrentamientos previos, quizá para señalar su presencia a grupos vecinos.

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Otras especies responden en sentido contrario y evitan áreas ocupadas por rivales. Ese patrón aparece en los macacos japoneses (Macaca fuscata), los babuinos chacma (Papio ursinus) y los mitos (Aegithalos caudatus).

Incursiones, ataques y refuerzo de alianzas

La forma más extrema de preparación descrita en el estudio son las incursiones en territorio ajeno. Los chimpancés macho entran en silencio en zonas vecinas y avanzan en fila india hacia las vocalizaciones de otros grupos, en una conducta que puede preceder a un ataque.

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Popular Science también recoge el caso de las mangostas rayadas como otro ejemplo de violencia coordinada entre grupos. Estos animales realizan ataques mortales en grupo e incluso llevan a cabo incursiones para matar a las crías de sus rivales.

Cuando la amenaza externa aumenta, varias especies de mamíferos permanecen más cerca unas de otras. En los chimpancés, el acicalamiento y el juego aumentan antes de la defensa colectiva del territorio.

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Los chimpancés macho realizan incursiones silenciosas en territorio ajeno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Arbon explicó al medio que cada vez hay más pruebas de que los animales no humanos ajustan varias conductas para reunir información, favorecer la participación en los choques, reducir la ansiedad y limitar el riesgo colectivo e individual. Añadió que ese repertorio aparece en una amplia variedad de especies sociales.

Lo que este patrón revela sobre la evolución social

El equipo plantea que futuros estudios podrían examinar cómo perciben los animales el nivel de amenaza y cómo ajustan esas respuestas preventivas. También sigue abierta la cuestión de cuánto pesa la capacidad cognitiva en estas estrategias.

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Radford sostuvo, según Popular Science, que estudiar otras especies en condiciones naturales y experimentales puede ampliar la comprensión de un rasgo extendido de la vida social. Ese enfoque también puede aportar pistas sobre los orígenes del conflicto humano.

El estudio reúne ejemplos de especies muy distintas y apunta a un mismo patrón de anticipación frente al rival. También deja planteado un problema de fondo: medir cuánto dependen esas respuestas de las señales inmediatas y cuánto de la memoria, una cuestión ligada al papel del conflicto entre grupos en la evolución de la cognición.