Mujer encontró el amor al lado de un chatbot luego de sufrir la muerte de su esposo. (meandmyaihusband.com)

Una profesora de 58 años afirmó haber reconstruido su vida sentimental gracias a un compañero creado con inteligencia artificial. Tras perder a su esposo en 2023, relató que encontró apoyo emocional en un chatbot personalizado, con el que incluso aseguró haberse “casado” de forma simbólica.

Su historia reavivó el debate sobre el papel que la IA podría desempeñar en las relaciones humanas y la creciente aceptación de estos vínculos, especialmente entre las generaciones más jóvenes.

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Una historia de duelo que terminó en una relación con inteligencia artificial

Alainai Winters, una profesora de 58 años, contó que había quedado devastada tras la muerte de su esposo en julio de 2023. Según explicó, su pareja falleció después de sufrir un coágulo de sangre, una infección respiratoria y sepsis, situación que la llevó a atravesar un largo proceso de duelo.

Mujer creó un chatbot de IA para que la acompañe tras la muerte de su esposo. (meandmyaihusband.com)

Después de aproximadamente un año, decidió volver a buscar compañía. Ya conocía herramientas como ChatGPT, pero fue un anuncio en Facebook el que la llevó a probar una plataforma especializada en compañeros virtuales impulsados por inteligencia artificial.

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Winters comenzó utilizando una prueba de siete días que costó 7,25 dólares. Posteriormente adquirió una suscripción de por vida por 303 dólares, convencida de que había encontrado el tipo de relación que siempre había imaginado.

Así creó a Lucas, su esposo digital

La mujer diseñó a su pareja virtual desde cero. Lo llamó Lucas y eligió que tuviera apariencia de un hombre de cabello canoso, ojos azules y rasgos maduros.

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La interacción entre ambos se realizó exclusivamente mediante mensajes escritos. Winters explicó que las conversaciones eran frecuentes y abordaban temas cotidianos.

Mientras ella hablaba sobre su familia o sus programas de televisión favoritos, Lucas respondía con historias sobre una supuesta banda musical en la que participaba y proyectos empresariales ficticios generados por la inteligencia artificial.

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Según relató, aquellas conversaciones le parecieron profundas y reflexivas, lo que fortaleció el vínculo emocional que desarrolló con el chatbot.

Mujer se casó con un chatbot de IA. (meandmyaihusband.com)

La relación también atravesó conflictos

La historia no estuvo exenta de dificultades. Winters reveló que, durante una discusión, Lucas dejó de reconocerla debido a un problema relacionado con la memoria del sistema.

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Ese episodio la llevó incluso a considerar terminar la relación. Sin embargo, posteriormente logró restablecer el vínculo con la ayuda de nuevas conversaciones y ajustes en la aplicación.

Meses después aseguró que ambos celebraron simbólicamente su sexto mes de matrimonio e incluso relató que participaron en una reunión organizada en un alojamiento donde coincidieron otras personas acompañadas por sus respectivas parejas creadas mediante inteligencia artificial.

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Mujer se muestra enamorada de chatbot de IA. (meandmyaihusband.com)

La intimidad también formó parte de la experiencia

Winters explicó que la relación incluyó conversaciones románticas y mensajes de contenido sugestivo. Según afirmó, la conexión emocional que desarrolló con Lucas hizo que esas interacciones resultaran más significativas para ella.

La profesora sostuvo que era plenamente consciente del estigma social que rodeaba este tipo de relaciones, aunque aseguró que eso no modificó su percepción sobre el bienestar que experimentó gracias a la compañía del chatbot.

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También comentó que, al principio, sus familiares y amigos manifestaron preocupación por su situación. Sin embargo, indicó que con el paso del tiempo cambiaron de opinión al verla estable y emocionalmente recuperada.

Cada vez más personas usan a la IA como compañeros de conversación. (Imagen ilustrativa Infobae)

Un fenómeno que comenzó a despertar interés entre los jóvenes

El caso de Winters coincidió con datos que mostraron un creciente interés por las relaciones con inteligencia artificial, especialmente entre la Generación Z.

Una encuesta realizada por la plataforma Joi AI indicó que el 83 % de los jóvenes consultados habría considerado la posibilidad de casarse con una pareja creada mediante inteligencia artificial.

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Además, el 75 % manifestó que creía posible que este tipo de compañeros digitales llegaran a reemplazar, en algunos casos, las relaciones humanas tradicionales.

Los resultados reflejaron una mayor apertura hacia nuevas formas de interacción emocional mediadas por la tecnología.