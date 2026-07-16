WhatsApp estrenó una nueva animación y muchos quieren eliminarla: así se desactiva

Usuarios buscan cambiar la interfaz de WhatsApp ante nueva actualización. (Meta)

WhatsApp volvió a generar debate entre sus usuarios tras introducir una nueva animación para el envío de mensajes en iPhone. La modificación, implementada de forma silenciosa mediante una actualización de la aplicación, hace que los mensajes ya no aparezcan de inmediato en la conversación, sino que se deslicen desde el lado derecho de la pantalla con un efecto visual que ha despertado numerosas críticas en redes sociales.

Aunque el cambio no altera el funcionamiento de la plataforma, muchos usuarios consideran que la nueva animación resulta innecesaria. Algunos incluso aseguran que el movimiento les provoca incomodidad visual e, incluso, sensación de mareo. Ante las quejas, varios comenzaron a buscar la forma de recuperar el comportamiento tradicional de la aplicación.

PUBLICIDAD

Afortunadamente, existe una opción dentro de los ajustes de WhatsApp que permite desactivar esta animación y volver al estilo anterior de visualización de los mensajes.

WhatsApp te permite actualizar su inferfaz de mensajes si te molesta visualmente. (Foto: Meta)

La nueva animación divide a los usuarios de iPhone

La actualización comenzó a llegar progresivamente a dispositivos iPhone y modificó uno de los elementos más cotidianos de la aplicación: el momento en que un mensaje aparece en la conversación después de ser enviado.

PUBLICIDAD

En lugar de mostrarse de manera instantánea, el texto ahora realiza un breve desplazamiento desde el borde derecho de la pantalla antes de quedar fijo en el chat.

Aunque el efecto busca hacer más dinámica la experiencia de uso, la recepción entre algunos usuarios ha sido negativa. Las críticas se multiplicaron en la red social X, donde numerosos propietarios de iPhone compartieron su descontento apenas instalaron la actualización.

PUBLICIDAD

Usuarios de iPhone inconformes con nueva actualización de WhatsApp. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos describieron la animación como molesta, mientras que otros señalaron que el movimiento constante les genera una sensación incómoda al mantener conversaciones largas.

Incluso hubo usuarios que pensaron que se trataba de un fallo del sistema y llegaron a reiniciar sus teléfonos antes de descubrir que formaba parte del nuevo diseño de WhatsApp.

PUBLICIDAD

Cómo desactivar la nueva animación

Para quienes prefieren el comportamiento anterior de la aplicación, WhatsApp incorporó una opción que permite eliminar este efecto visual.

El procedimiento es sencillo:

Abrir WhatsApp. Ingresar en Configuración. Seleccionar Apariencia. Buscar la opción Mensajes. Desactivar la animación.

Una vez realizado este cambio, los mensajes volverán a aparecer de forma inmediata en la conversación, sin el nuevo efecto de desplazamiento.

Esta alternativa resulta especialmente útil para quienes consideran que las animaciones excesivas dificultan la lectura o hacen menos cómoda la experiencia diaria dentro de la aplicación.

PUBLICIDAD

WhatsApp cuenta con ajustes que te permiten cambiar visualmente los chats.

Un cambio pequeño que generó un gran debate

Las aplicaciones de mensajería suelen incorporar modificaciones frecuentes en su interfaz para modernizar la experiencia del usuario.

Sin embargo, pequeños cambios visuales pueden generar reacciones inesperadas cuando afectan acciones que millones de personas realizan decenas o cientos de veces al día.

Enviar mensajes es probablemente la función más utilizada de WhatsApp, por lo que cualquier modificación en su comportamiento resulta inmediatamente perceptible.

En este caso, las críticas se centraron en que la animación no aporta una mejora funcional y, por el contrario, algunos usuarios consideran que ralentiza visualmente la conversación o provoca molestias durante el uso prolongado.

PUBLICIDAD

La nueva interfaz visual de WhatsApp ha generado críticas entre usuarios de iPhone. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No es la primera vez que Meta da marcha atrás

La polémica recuerda otros cambios recientes impulsados por Meta que tampoco fueron bien recibidos por la comunidad. En ocasiones anteriores, la compañía tuvo que retirar funciones tras recibir numerosas críticas por parte de los usuarios.

Uno de los casos más comentados ocurrió cuando Meta lanzó una herramienta que activaba determinadas funciones de manera predeterminada sin solicitar previamente el consentimiento explícito de los usuarios.

PUBLICIDAD

Tras la reacción negativa, la empresa decidió eliminar esa característica y reconoció públicamente que no había cumplido con las expectativas.

En aquel momento, Meta explicó que el objetivo era ofrecer una herramienta útil y creativa, pero admitió que los comentarios de la comunidad llevaron a reconsiderar su implementación.

PUBLICIDAD

WhatsApp enfrenta nuevas críticas. REUTERS/Dado Ruvic