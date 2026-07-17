Nicaragua: La FIFA designa a Tatiana Guzmán para el VAR de la final del Mundial 2026

Tercera función mundialista: La nicaragüense Tatiana Guzmán designada al VAR en el debut de Francia ante Senegal (Cortesía FIFA).

La árbitra nicaragüense Tatiana Guzmán integrará el equipo de videoarbitraje de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España el 19 de julio en el New York New Jersey Stadium, una designación que la convierte en la primera nicaragüense en participar en una final masculina de la Copa Mundial y que confirma el reconocimiento internacional a una carrera construida durante más de una década.

Antes del torneo, la FIFA la había incluido en un grupo de 30 oficiales de videoarbitraje elegidos entre candidatos de las seis confederaciones continentales.

Según explicó el organismo, esa selección fue el resultado de más de tres años de evaluaciones técnicas, seminarios especializados, seguimiento permanente y análisis de rendimiento en competencias nacionales e internacionales.

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La designación fue confirmada por la Federación Nicaragüense de Fútbol, que la presentó como un motivo de orgullo para el país y para el arbitraje nacional. Citado por Emisiones y Noticias en red, el anuncio sitúa a Guzmán en el punto más alto de su carrera deportiva.

Guzmán pasó de la fase de grupos a los partidos decisivos del torneo

La trayectoria de la árbitra dentro de la Copa Mundial 2026 muestra una progresión constante. Comenzó como oficial del sistema VAR en la fase de grupos y luego fue asignada a cruces de eliminación directa, hasta llegar al partido que definirá al campeón.

Tatiana Guzmán monitorea las acciones del VAR de un partido de fútbol que enfrenta a las selecciones de Argentina e Inglaterra desde una sala de control. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su recorrido incluyó ocho designaciones previas a la final. Estuvo en Australia 2-0 Turquía el 14 de junio, en Chequia 1-1 Sudáfrica el 18, en Turquía 0-1 Paraguay el 20, en Bosnia 3-1 Catar el 24 y en Uruguay 0-1 España el 27, todos por la fase de grupos.

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Después trabajó en Alemania 4-5 Paraguay en penales el 29 de junio por dieciseisavos de final, en Brasil 1-2 Noruega el 5 de julio por octavos de final y en la semifinal entre Argentina y Austria. El 19 de julio volverá a formar parte del equipo arbitral, esta vez como SBVAR en la final frente a España.

Ese avance dentro del torneo refleja el nivel de confianza que la Comisión de Árbitros de la FIFA depositó en la nicaragüense a medida que avanzó la competencia. De acuerdo con la información publicada, se consolidó como una de las asistentes de videoarbitraje con mayor actividad durante el Mundial.

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La final amplía una trayectoria pionera del arbitraje nicaragüense

La presencia de Guzmán en la final no aparece como un hecho aislado dentro de su carrera. Desde hace más de 10 años viene acumulando hitos en el arbitraje, entre ellos haber sido la primera mujer en dirigir un partido de la Primera División masculina en Nicaragua.

También fue la primera árbitra nicaragüense en integrar un equipo arbitral de un Mundial organizado por la FIFA, cuando actuó como oficial VAR en la Copa Mundial Femenina Australia-Nueva Zelanda 2023. A esa experiencia se suman competiciones de Concacaf, partidos clasificatorios rumbo al Mundial y torneos continentales que fortalecieron su perfil como especialista en videoarbitraje.

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Tatiana Guzmán integrará el equipo de videoarbitraje de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España en el New York New Jersey Stadium. REUTERS/Daniel Becerril

La selección de Nicaragua no logró clasificarse a la Copa Mundial 2026, pero el país sí tendrá representación en el encuentro más importante del torneo gracias al trabajo de Guzmán. Según Emisiones y Noticias en red, su nombramiento figura entre los mayores logros alcanzados por el arbitraje nicaragüense.

La designación también refuerza la presencia de mujeres en un espacio históricamente dominado por hombres. En los últimos campeonatos, la FIFA incrementó de forma progresiva la participación femenina en el arbitraje mundial.

El 19 de julio, cuando Argentina y España disputen el título ante millones de espectadores, una nicaragüense estará en la sala del VAR como parte del equipo encargado de respaldar decisiones en el partido más importante del fútbol internacional.

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