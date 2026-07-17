Nicaragua

Nicaragua: La FIFA designa a Tatiana Guzmán para el VAR de la final del Mundial 2026

La árbitra nicaragüense integrará el equipo de videoasistencia en el duelo entre Argentina y España del 19 de julio en el New York New Jersey Stadium, como la primera de su país en una definición masculina

Guardar
Google icon
Tercera función mundialista: La nicaragüense Tatiana Guzmán designada al VAR en el debut de Francia ante Senegal (Cortesía FIFA).
Tercera función mundialista: La nicaragüense Tatiana Guzmán designada al VAR en el debut de Francia ante Senegal (Cortesía FIFA).

La árbitra nicaragüense Tatiana Guzmán integrará el equipo de videoarbitraje de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España el 19 de julio en el New York New Jersey Stadium, una designación que la convierte en la primera nicaragüense en participar en una final masculina de la Copa Mundial y que confirma el reconocimiento internacional a una carrera construida durante más de una década.

Antes del torneo, la FIFA la había incluido en un grupo de 30 oficiales de videoarbitraje elegidos entre candidatos de las seis confederaciones continentales.

Según explicó el organismo, esa selección fue el resultado de más de tres años de evaluaciones técnicas, seminarios especializados, seguimiento permanente y análisis de rendimiento en competencias nacionales e internacionales.

PUBLICIDAD

La designación fue confirmada por la Federación Nicaragüense de Fútbol, que la presentó como un motivo de orgullo para el país y para el arbitraje nacional. Citado por Emisiones y Noticias en red, el anuncio sitúa a Guzmán en el punto más alto de su carrera deportiva.

Guzmán pasó de la fase de grupos a los partidos decisivos del torneo

La trayectoria de la árbitra dentro de la Copa Mundial 2026 muestra una progresión constante. Comenzó como oficial del sistema VAR en la fase de grupos y luego fue asignada a cruces de eliminación directa, hasta llegar al partido que definirá al campeón.

Una mujer con auriculares se sienta frente a múltiples monitores y un panel de control con botones, supervisando imágenes de un partido de fútbol con banderas de Inglaterra y Argentina.
Tatiana Guzmán monitorea las acciones del VAR de un partido de fútbol que enfrenta a las selecciones de Argentina e Inglaterra desde una sala de control. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su recorrido incluyó ocho designaciones previas a la final. Estuvo en Australia 2-0 Turquía el 14 de junio, en Chequia 1-1 Sudáfrica el 18, en Turquía 0-1 Paraguay el 20, en Bosnia 3-1 Catar el 24 y en Uruguay 0-1 España el 27, todos por la fase de grupos.

PUBLICIDAD

Después trabajó en Alemania 4-5 Paraguay en penales el 29 de junio por dieciseisavos de final, en Brasil 1-2 Noruega el 5 de julio por octavos de final y en la semifinal entre Argentina y Austria. El 19 de julio volverá a formar parte del equipo arbitral, esta vez como SBVAR en la final frente a España.

Ese avance dentro del torneo refleja el nivel de confianza que la Comisión de Árbitros de la FIFA depositó en la nicaragüense a medida que avanzó la competencia. De acuerdo con la información publicada, se consolidó como una de las asistentes de videoarbitraje con mayor actividad durante el Mundial.

La final amplía una trayectoria pionera del arbitraje nicaragüense

La presencia de Guzmán en la final no aparece como un hecho aislado dentro de su carrera. Desde hace más de 10 años viene acumulando hitos en el arbitraje, entre ellos haber sido la primera mujer en dirigir un partido de la Primera División masculina en Nicaragua.

También fue la primera árbitra nicaragüense en integrar un equipo arbitral de un Mundial organizado por la FIFA, cuando actuó como oficial VAR en la Copa Mundial Femenina Australia-Nueva Zelanda 2023. A esa experiencia se suman competiciones de Concacaf, partidos clasificatorios rumbo al Mundial y torneos continentales que fortalecieron su perfil como especialista en videoarbitraje.

Tatiana Guzmán integrará el equipo de videoarbitraje de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España en el New York New Jersey Stadium. REUTERS/Daniel Becerril
Tatiana Guzmán integrará el equipo de videoarbitraje de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España en el New York New Jersey Stadium. REUTERS/Daniel Becerril

La selección de Nicaragua no logró clasificarse a la Copa Mundial 2026, pero el país sí tendrá representación en el encuentro más importante del torneo gracias al trabajo de Guzmán. Según Emisiones y Noticias en red, su nombramiento figura entre los mayores logros alcanzados por el arbitraje nicaragüense.

La designación también refuerza la presencia de mujeres en un espacio históricamente dominado por hombres. En los últimos campeonatos, la FIFA incrementó de forma progresiva la participación femenina en el arbitraje mundial.

El 19 de julio, cuando Argentina y España disputen el título ante millones de espectadores, una nicaragüense estará en la sala del VAR como parte del equipo encargado de respaldar decisiones en el partido más importante del fútbol internacional.

Temas Relacionados

Mundial 2026FIFAVARNicaragua

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

35 equipos continúan en el Moot Legislativo Interuniversitario 2026 que organiza el Congreso de Guatemala

Un acto en el Congreso de la República de Guatemala confirmó a las bancadas que disputarán la etapa decisiva del 5 al 7 de agosto, cuando universitarios debatirán iniciativas sobre seguridad en el Hemiciclo Parlamentario

35 equipos continúan en el Moot Legislativo Interuniversitario 2026 que organiza el Congreso de Guatemala

Los pagos al instante movilizan RD$ 4.8 billones (USD 81,936) en República Dominicana y elevaron su cuota al 29% en 2025

La modalidad de transferencias inmediatas multiplicó por 36 el monto operado desde 2015, cuando registraba RD$ 130,000 millones, según la Asociación de Bancos Múltiples de República Dominicana

Los pagos al instante movilizan RD$ 4.8 billones (USD 81,936) en República Dominicana y elevaron su cuota al 29% en 2025

República Dominicana se consolida entre los mercados de mejor desempeño aéreo en la región

Un informe indicó que el país movilizó 1.6 millones de personas en mayo y destacó un desempeño superior al promedio de América Latina y el Caribe, en un contexto de avance regional limitado

República Dominicana se consolida entre los mercados de mejor desempeño aéreo en la región

¡Reina de la velocidad! La salvadoreña Ivonne Nóchez se corona campeona panamericana y apunta a Santo Domingo 2026

La atleta salvadoreña Ivonne Nóchez se colgó la medalla de oro en la final de los 100 metros carriles del Campeonato Panamericano de Clubes y Naciones de Patinaje de Velocidad 2026, celebrado en Guarne, Colombia

¡Reina de la velocidad! La salvadoreña Ivonne Nóchez se corona campeona panamericana y apunta a Santo Domingo 2026

El Salvador: Capturan a “Pericón”, presunto miembro de estructura criminal vinculado a un homicidio en Usulután

La Policía Nacional Civil arresta a un presunto miembro de la pandilla en la Isla San Sebastián, considerado responsable de un asesinato reciente, tras un operativo

El Salvador: Capturan a “Pericón”, presunto miembro de estructura criminal vinculado a un homicidio en Usulután

TECNO

La papelera oculta y secreta de WhatsApp que está en tu teléfono

La papelera oculta y secreta de WhatsApp que está en tu teléfono

Freddy Vega, CEO de Platzi: “En uno o dos años de estudio, las personas salen a trabajar o a crear empresa”

Estos son los riesgos de no desenchufar los cargadores cuando se cargan celulares o tablets

Mujer perdió a su esposo y al poco tiempo se enamoró de un robot: “Nuestra conexión es más fuerte”

Día del emoji: qué significan los de corazón que aparecen en WhatsApp para iPhone y Android

ENTRETENIMIENTO

Zendaya confirma que se alejará de Hollywood tras un intenso 2026: “A veces necesitas desaparecer por un tiempo”

Zendaya confirma que se alejará de Hollywood tras un intenso 2026: “A veces necesitas desaparecer por un tiempo”

La escena de ‘La Odisea’ que casi rompe a Jon Bernthal: así resistió el frío extremo en el Caballo de Troya

Tom Holland sobre Batman: “No tiene nada superior, solo tiene más dinero que Spider-Man”

De Titanic a James Bond: 8 actores que rechazaron papeles icónicos y nunca se arrepintieron

Denzel Washington y su filosofía de vida: “Primero aprendes, luego ganas y finalmente devuelves”

MUNDO

Un corrimiento de tierra en China dejó ocho muertos, 34 desaparecidos y más de 1.100 personas sin hogar

Un corrimiento de tierra en China dejó ocho muertos, 34 desaparecidos y más de 1.100 personas sin hogar

Un político alemán desató una polémica tras ser padre por gestación subrogada en Estados Unidos

El S&P 500 cerró a la baja por las ventas en acciones ligadas a la IA

Estados Unidos lanzó una nueva ola de ataques contra Irán: es la séptima noche consecutiva de bombardeos

El petróleo subió casi 5% por la escalada entre Estados Unidos e Irán