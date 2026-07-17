Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y qué pasará con el programa de Juana Viale el fin de semana

Mirtha Legrand y Juana Viale con caminos distintos este fin de semana

El tándem que conforman Mirtha Legrand y Juana Viale se convirtió en un clásico del último tiempo en la pantalla de El Trece. Tanto La noche de Mirtha como Almorzando con Juana animan los fines de semana. Sin embargo, este domingo 19 de julio habrá una excepción por la final del Mundial 2026. Argentina buscará su cuarta estrella el próximo domingo cuando enfrente a España en Nueva Jersey, y las autoridades de El Trece resolvieron modificar la grilla.

El sábado 18 de julio no habrá cambios en la programación. La noche de Mirtha se emitirá en su horario habitual, a las 21:30, con una mesa de invitados dominada por el espectáculo y la actualidad. Junto a ella estarán el director y coreógrafo Flavio Mendoza, quien presenta su nuevo espectáculo; la periodista María Belén Ludueña, flamante mamá de Vito con el jefe de gobierno porteño Jorge Macri, el humorista Pichu Straneo y la modelo Ximena Capristo.

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El domingo es otra historia. En el horario habitual de Almorzando con Juana —las 13:45— el canal emitirá la película Historias cruzadas, con Viola Davis y Emma Stone en los roles protagónicos, bajo la dirección de Tate Taylor. La cinta transcurre en el Mississippi de los años 60 y sigue a Skeeter, una joven sureña que regresa de la universidad con la decisión de convertirse en escritora y termina por exponer la discriminación racial que ejercen las familias acaudaladas de la región sobre el servicio doméstico afroamericano.

Flavio Mendoza presenta su nuevo espectáculo en la mesa de Mirtha (Maximiliano Luna)

Aunque el programa de Juana Viale no se superpone con el partido, que arranca a las 16:00 (hora argentina) en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, las autoridades del canal optaron por levantarlo. La decisión tiene en cuenta que Telefe transmitirá desde temprano toda la cobertura previa al encuentro entre la Selección Argentina y España, lo que concentrará la atención del público televisivo mucho antes del pitazo inicial.

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Argentina llega a la final tras vencer a Inglaterra 2-1 en Atlanta, en una nueva remontada del equipo que conduce el entrenador Lionel Scaloni. Del otro lado, España eliminó a Francia por 2-0 con goles de Mikel Oyarzabal, de penal, y de Pedro Porro. El domingo será el día de la verdad y Mirtha lo vivirá como de costumbre con sus amigos del habitual té dominical, que no se suspende ni por una final del mundo.

La tarde que Mirtha Legrand y la mamá de Messi lloraron por la Selección

Mirtha Legrand y sus amigos del té de los domingos festejan al ritmo de la Scaloneta

La conexión de Mirtha Legrand con el Mundial 2026 va más allá de la pantalla. Semanas atrás, tras el triunfo de la Selección Argentina ante Egipto, la conductora reveló en su programa que recibió un llamado de Celia María Cuccittini, la madre de Lionel Messi. “Éramos dos lloronas llorando, ella con motivo muy distinto al mío. Como madre de Lionel, pero estaba emocionadísima”, contó la Chiqui. Y cerró con una frase que resumió el peso de ese momento: “Eso no se olvida jamás. Yo ese momento no lo olvidaré mientras viva, porque fue algo increíble”.

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El Mundial también la convirtió en protagonista involuntaria de las redes. Los memes que cruzaban su figura con el antiguo Egipto —en alusión al partido ante ese seleccionado— se multiplicaron antes y después del encuentro. Mirtha los recibió con humor: “Otras estoy con Tutankamón. Otras soy Cleopatra”. Sobre Messi, fue categórica: “Él es un genio, nació para eso”. Y confesó que lamentó no haber viajado a Atlanta para ver la semifinal, aunque decidió quedarse en Buenos Aires para no dejar su programa. Su nieta Marcela y su yerno Nacho sí estuvieron en el estadio y le enviaron impresiones en tiempo real.