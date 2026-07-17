Jornada financiera: subió el riesgo país en una rueda condicionada por las caídas en Wall Street

Wall Street pausó su sesgo alcista en la última semana.

Las acciones argentinas tuvieron cierre dispar, aunque la Bolsa consiguió terminar con leve alza, con el soporte de los papeles del rubro energía que subieron detrás del encarecimiento del petróleo.

Las dudas por el sector tecnológico y el salto del crudo -dada la escalada bélica en Medio Oriente- condicionaron a los mercados estadounidenses. Los principales índices terminaron con pérdidas semanales, ya que el sector de los semiconductores continuó lastrando los mercados a la baja. El panel tecnológico Nasdaq lideró la tendencia, con una pérdida de 1,4% este viernes.

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El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires repuntó 0,5% en pesos sobre el cierre, a 3.199.935 puntos. Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street hubo mayoría de pérdidas, encabezadas por Mercado Libre (-2,3%). Del lado ganador estuvo el rebote de Satellogic (+7%), YPF (+2,6%, a USD 49,72), Vista Energy (+2,6%) y Tenaris (+2,5%).

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- promediaron una suba marginal de 0,1%, mientras que el riesgo país de JP Morgan subió diez enteros, a 419 puntos básicos. Parte de esa suba se explicó por la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro norteamericano, que amplió la brecha de tasas.

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En EEUU las acciones de Netflix se hundieron 7,3% después de que el pronóstico de ingresos de la compañía para el tercer trimestre decepcionara a Wall Street, en un contexto en el que el gigante del streaming lucha contra un panorama del entretenimiento “dinámico y competitivo”.

Por otro lado, recrudeció el enfrentamiento en Oriente Medio. Estados Unidos atacó el viernes varios puentes y un aeropuerto en Irán y Teherán respondió atacando una central eléctrica y una planta desalinizadora en Kuwait, mientras las partes beligerantes se arriesgaban a una mayor escalada al ampliar sus objetivos para incluir infraestructuras.

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Esta beligerancia impactó nuevamente en el precio del petróleo. El barril de crudo Brent del Mar del Norte subió 4,6%, a USD 88,09 el barril con entrega en septiembre. El crudo intermedio de Texas para agosto se pagó a su vez a USD 82,50 el barril (+4,5%).

En el plano local, “el Ministerio de Economía reportó un fuerte deterioro fiscal durante junio. El Sector Público Nacional registró un déficit primario de $696.843 millones y un rojo financiero de $1,024 billones. Esta caída interrumpió la racha positiva y marcó el tercer mes con saldo negativo en la gestión de Javier Milei”, indicó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

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“El déficit fiscal de junio estuvo afectado tanto por la menor recaudación asociada a la postergación de los pagos del impuesto a las ganancias de personas humanas como por el impacto estacional del pago del medio aguinaldo. Los ingresos totales cayeron 8,5% interanual en términos reales, mientras que el gasto primario aumentó 3,1% iinteranual en términos reales”, detalló Max Capital.

“Hace apenas dos semanas, con el Brent cerca de USD 70, parecía haber mucho margen para un descenso de los combustibles en el segundo semestre -lo que ayudaría a profundizar la desinflación-, algo que luce menos probable con los precios de este momento”, aportó la Consultora 1816.

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Con un monto operado en el segmento de contado de USD 542,8 millones, el dólar mayorista experimento un alza marginal de dos pesos o 0,1%, a $1.478, para hilvanar tres ruedas seguidas de suba.

“A pesar de la demanda de grandes empresas para afrontar pagos de dividendos y otras obligaciones, que aportó presión compradora, también se observaron fuertes ingresos del sector exportador mediante la liquidación de prefinanciaciones”, observó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

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En julio el tipo de cambio oficial baja cuatro pesos (-0,3%), mientras que en el transcurso de 2026 asciende 23 pesos o 1,6%, lejos de la inflación de 16,8% acumulada en el primer semestre.

El Banco Central fijó un techo de $1.827,63 para su régimen de bandas cambiarias. El dólar mayorista quedó a 349,63 pesos o 23,7% de esa marca.

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“Con el dólar oficial 23,8% por debajo del techo de la banda y la desinflación retomando el sendero, las condiciones de juego mejoraron. Pero la segunda mitad trae sus propios desafíos: la liquidación del agro pierde fuerza, el calendario electoral empieza a ganar peso y el contexto internacional podría dejar de ser tan benigno. Argentina llegó a la final con argumentos. Ahora hay que sostenerlos”, evaluó GMA Capital.

El dólar al público subió cinco pesos o 0,3%, para regresar otra vez a los $1.500 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el billete promedió $1.501,67 para la venta y $1.450,97 para la compra.

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El dólar blue ganó cinco pesos, a $1.530, para regresar a sus precio más alto del año, nivel que ya había tocado en algunas ruedas en el último mes.

El Banco Central absorbió USD 39 millones por su intervención cambiaria del día, el 7,2% de la oferta privada, mientras que las reservas internacionales brutas crecieron en USD 253 millones, a USD 48.531 millones, con aporte de la suba del oro (+0,6%, a USD 4.017,70 la onza), entre otros ítem.

“Esta recomposición de reservas luego del pago de los bonos del tesoro constituye un elemento que el mercado interpreta favorablemente para fortalecer el programa económico anunciado la semana pasada de cara a los vencimientos pactados para 2026 y 2027″, explicó Jerónimo Bardin, Head Sales Trader en Balanz.