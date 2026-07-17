El Salvador

Lanzan una plataforma en El Salvador para invertir desde 10 dólares en acciones de Estados Unidos y criptomonedas

La propuesta convierte acciones, fondos cotizados y bonos en activos digitales para abrir el acceso en Latinoamérica a instrumentos globales que antes exigían cuentas internacionales, trámites engorrosos y comisiones más altas.

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Los usuarios de Latinoamérica pueden invertir con TOHKN en empresas como Apple y Nvidia y en ETFs de BlackRock y Vanguard./ (Cortesía)
Los usuarios de Latinoamérica pueden invertir con TOHKN en empresas como Apple y Nvidia y en ETFs de BlackRock y Vanguard./ (Cortesía)

La plataforma salvadoreña TOHKN anunció un avance significativo para la inversión en Latinoamérica al lanzar TOHKN US Public Markets. Este programa permite a cualquier persona en la región acceder al mercado de capitales de Estados Unidos y a las principales criptomonedas desde USD 10, a través de una experiencia digital segura, ágil y sencilla. El Salvador, con un marco regulatorio robusto y una infraestructura tecnológica pionera, se posiciona como epicentro regional para la “tokenización” de activos financieros.

La oferta de TOHKN incluye tStocks, tETFs y tBonds: acciones, fondos cotizados y bonos estadounidenses representados como activos digitales. Gracias a la plataforma, los usuarios latinoamericanos pueden invertir en empresas globales como Apple o Nvidia, así como en ETFs de gestoras internacionales como BlackRock y Vanguard, agrupando cientos de empresas en un solo instrumento. La propuesta elimina barreras históricas relacionadas con la inversión transfronteriza, que tradicionalmente exigía cuentas bancarias internacionales, trámites complejos y comisiones elevadas.

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El marco regulatorio que respalda a TOHKN es uno de los más avanzados del mundo para activos digitales. La infraestructura tecnológica y regulatoria de MIO3, S.A. de C.V. —entidad registrada como Proveedor de Servicios de Activos Digitales (PSAD) bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD)— proporciona transparencia estructural, custodia digital y seguridad jurídica. La plataforma opera conforme a la Ley de Emisión de Activos Digitales y ofrece una custodia digital y supervisión legal que fortalece la protección de los inversionistas.

Representantes de TOHKN explicaron que TOHKN US Public Markets permitirá ampliar la inversión en Latinoamérica con acceso al mercado de capitales de Estados Unidos./ (Cortesía)
Representantes de TOHKN explicaron que TOHKN US Public Markets permitirá ampliar la inversión en Latinoamérica con acceso al mercado de capitales de Estados Unidos./ (Cortesía)

“El Salvador ha construido uno de los marcos regulatorios más avanzados del mundo para activos digitales. Llevar acciones, ETFs y bonos ‘tokenizados’ al mercado bajo ese marco confirma que la región puede ser protagonista de la próxima etapa de las finanzas globales”, dijo Julio Valdés, CEO y cofundador de TOHKN.

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El programa de emisión pública de tStocks, tETFs y tBonds representa un hito regulatorio: es la primera vez que instrumentos “tokenizados” vinculados a activos estadounidenses están disponibles para compra en tiempo real y con respaldo de una oferta pública autorizada por la CNAD. Esta innovación acerca a los inversionistas latinoamericanos a oportunidades antes reservadas para grandes fondos o inversionistas institucionales.

TOHKN se presenta como una puerta de entrada regional al Russell 3000, el índice que reúne a las principales empresas que cotizan en Estados Unidos y que representan prácticamente la totalidad del mercado accionario estadounidense. Cada “token” emitido por la plataforma está sujeto a supervisión formal, exigencias de transparencia y respaldo legal, lo que facilita el acceso seguro y sencillo a instrumentos que antes eran inaccesibles para la mayoría de los latinoamericanos.

La plataforma TOHKN ofrece tStocks, tETFs y tBonds, activos digitales que representan acciones, ETFs y bonos estadounidenses./ (Cortesía)
La plataforma TOHKN ofrece tStocks, tETFs y tBonds, activos digitales que representan acciones, ETFs y bonos estadounidenses./ (Cortesía)

“Con esta oferta pública autorizada por la CNAD, TOHKN construye un puente legal y regulado para que esa barrera desaparezca, sin renunciar a la protección que todo inversionista merece”, explicó Alejandra Gómez, general Counsel de TOHKN.

La trayectoria de TOHKN incluye hitos como la oferta pública de THKN1, el primer SAFE “tokenizado” de la región, que recaudó USD 1.2 millones en su ronda pre-semilla, y la emisión de activos digitales inmobiliarios con RNCRRev, pionera en democratizar el acceso a retornos generados por proyectos inmobiliarios.

Felipe Nuila, CTO y cofundador, remarcó que TOHKN fue diseñada “pensando en algo simple: la mejor tecnología blockchain, certificados y contratos inteligentes trabajando por detrás, para que cada persona tenga acceso fácil y seguro a la oportunidad de inversión”.

Según representantes de TOHKN, esta plataforma acercará el mercado accionario de Estados Unidos a los inversionistas latinoamericanos./ (Cortesía)
Según representantes de TOHKN, esta plataforma acercará el mercado accionario de Estados Unidos a los inversionistas latinoamericanos./ (Cortesía)

El respaldo a la plataforma se ve fortalecido por la participación de reconocidos empresarios y líderes regionales, como Simón Borrero, CEO de Rappi; y Sergio Paiz, director ejecutivo de Grupo PDC, entre otros.

TOHKN continuará ampliando su ecosistema con la incorporación de más activos digitales y funcionalidades, buscando que cada usuario tenga acceso a las mismas oportunidades que antes estaban reservadas para unos pocos.

Con esta iniciativa, El Salvador y TOHKN marcan un antes y un después en la democratización de la inversión global, abriendo el camino para que toda Latinoamérica participe activamente en los mercados financieros internacionales.

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