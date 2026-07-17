El Salvador entra en periodo de renovación masiva: 1.2 millones de DUI vencen este año

El registrador nacional Fernando Velasco durante la entrevista en la cabina de YSKL, donde detalló las nuevas medidas para la renovación masiva del DUI en El Salvador (Cortesía: Secretaría de Prensa).

El Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) prevé renovar 1.2 millones de Documentos Únicos de Identidad (DUI) durante este año, lo que ha llevado a la apertura de centros temporales y a la extensión de horarios, incluyendo atención en fines de semana, para responder a la demanda.

Así lo informó el registrador nacional y presidente del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), Fernando Velasco, durante el espacio de entrevista radial de la YSKL.

La magnitud de la renovación se atribuye a la coincidencia de vencimientos masivos del DUI, situación que ha generado una afluencia inédita en los centros de atención.

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“Estamos en un periodo de renovación masiva. Este año esperamos alrededor de 1,2 millones de salvadoreños que deben renovar su documento único de identidad”, explicó Velasco.

Para atender este flujo, el RNPN habilitó DUI Centros temporales en puntos estratégicos del país y amplió las jornadas de atención hasta las 20:00 horas en los centros con mayor demanda. “Abrimos también los sábados y, en algunos casos, los domingos”, añadió el funcionario.

Presentan una plataforma digital para renovar y reponer el Documento Único de Identidad. Conoce aquí los pasos. (Cortesía: Registro Nacional de las Personas Naturales)

De igual manera, el titular abogó que la nueva plataforma en línea para la renovación y reposición del DUI se presenta como una alternativa para facilitar el trámite a la ciudadanía. El sistema, disponible en https://dui.sv, permite a los usuarios realizar el proceso desde cualquier dispositivo con acceso a Internet.

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“El trámite es completamente digital, seguro y puede realizarse en cualquier momento del día”, resaltó Velasco en la entrevista de la YSKL. El pago también puede efectuarse en línea y, para quienes residen en el país, el costo asciende a $10.31.

El sistema contempla la actualización de datos personales como dirección, correo electrónico y números de contacto durante el proceso de renovación. Según el RNPN, la modernización del proceso incluye medidas de autenticación biométrica facial y validación de identidad para fortalecer la seguridad y la confianza en la gestión digital.

Extensión y facilidades para la diáspora salvadoreña

La atención a los salvadoreños en el extranjero constituye otro eje clave de la estrategia del RNPN. El organismo inauguró recientemente nuevos centros de impresión en Barcelona, Madrid, Milán y Sevilla, y prevé abrir próximamente en Roma y Ottawa.

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En Estados Unidos, el RNPN proyecta la apertura de centros temporales y la realización de jornadas móviles en distintas ciudades. “En los Estados Unidos de América, se proyecta aperturar algunos centros de servicio de manera temporal, como en Omaha, Nebraska, y también en Saint Paul, Minnesota, y Nashville, Tennessee”, detalló Velasco.

Una salvadoreña en el extranjero exhibe su Documento Único de Identidad, como parte de los servicios del RNPN para la diáspora en Estados Unidos (Cortesía: Ministerio de Relaciones Exteriores).

La plataforma digital también está habilitada para la diáspora, permitiendo la solicitud de renovación o reposición del DUI desde el exterior. Para los usuarios en EE.UU., el precio del trámite es de $55, monto que incluye el envío del documento directamente al domicilio del solicitante. “El ciudadano de la diáspora ya no tiene que ir a un establecimiento o consulado, sino que todo el trámite se realiza en línea y el DUI llega a la puerta de su domicilio”, precisó Velasco durante la entrevista en la YSKL.

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La entrega domiciliaria a nivel internacional busca agilizar los tiempos y reducir las barreras logísticas. El RNPN también ha reforzado la organización de ferias de identidad y jornadas móviles en países de Europa y América, respondiendo así a las necesidades de la comunidad salvadoreña fuera del país.

El funcionario subrayó que la transformación digital y la ampliación de la cobertura presencial forman parte de los esfuerzos institucionales por modernizar los servicios y garantizar el acceso oportuno al DUI, especialmente en un año marcado por el aumento de solicitudes. “Estamos haciendo un gran esfuerzo para acercar el servicio y que el trámite sea expedito para todos”, concluyó Fernando Velasco.

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