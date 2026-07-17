Cuáles son los principales delitos de Argentina sobre los que advierte el Departamento de Estado a viajeros estadounidenses

Un ataque de motochorros en plena vía pública

El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó el informe de Alerta de Viaje a Argentina y enumeró una serie de delitos frecuentes para que los ciudadanos estadounidenses que viajen al país tomen las precauciones correspondientes.

Los tres principales fueron la delincuencia callejera, las estafas y los robos en encuentros pactados por aplicaciones de citas, conocidos como modalidad de “viuda negra”.

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“La delincuencia callejera es un problema en la mayoría de las zonas urbanas, incluyendo la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Rosario y Mendoza”, dice el primer punto de este apartado, que hace una mención especial a los motochorros.

En las recomendaciones, pide a los viajeros que tengan cuidado con “atracadores, carteristas, estafadores y ladrones de teléfonos móviles y bolsos”. “Operan en la calle, en restaurantes y vestíbulos de hoteles, en estaciones de autobuses y trenes, en el transporte público y en los puertos de cruceros”, aclararon.

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En este sentido, señalan que en Buenos Aires, las zonas de San Telmo, La Boca, Retiro, Palermo y la calle Florida presentan mayores índices de criminalidad. Entre las zonas periféricas con altos niveles de delincuencia violenta se mencionan a Lomas de Zamora, Quilmes y Moreno.

“Aunque el barrio de La Boca es un destino turístico muy conocido, se han producido robos violentos tanto de día como de noche. Permanezca en las calles principales de la zona turística. Utilice los servicios de taxi gestionados por una central de transporte para ir y venir del barrio", continúa el informe.

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Y agrega: “Los robos en motocicleta (conocidos como “motochorros”) son frecuentes en las ciudades. Estos ladrones suelen operar en parejas: uno maneja la moto y el otro se baja para robar relojes, bolsos y mochilas a los peatones. Los motochorros también fuerzan la entrada de los autos para sustraer objetos de valor".

Los delitos callejeros encabezan la lista de precauciones

Las precauciones que dan para evitar robos en la calle son:

No coloques bolsos ni mochilas en el respaldo de la silla ni en el suelo del restaurante. Mantenlos sobre tu regazo.

No deje su bebida sin vigilancia.

No deje los teléfonos móviles sobre las mesas de los restaurantes.

Evite mostrar su teléfono celular abiertamente.

Los viajeros no deben guardar objetos de valor en el equipaje facturado.

Evite usar cajeros automáticos en zonas desconocidas, aisladas o con poca seguridad.

Evite las “villas” o barrios marginales en toda Argentina, incluso si están cerca de zonas turísticas.

En la estación de autobuses de Retiro (Buenos Aires), en la de Mendoza y en los compartimentos superiores de los autobuses, se producen frecuentes robos de equipaje y bolsos. No deje sus pertenencias personales sin vigilancia.

Robos por apps de citas

El documento señala que en Argentina es común que los delincuentes utilicen aplicaciones de citas para identificar posibles víctimas de robo o agresión. “Los ladrones utilizan estas aplicaciones para concertar citas en habitaciones de hotel o residencias privadas, donde luego drogan y roban a la víctima”, explican a los ciudadanos estadounidenses.

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Una viuda negra en acción

Para evitar este delito, recomiendan informar a amigos y familiares la ubicación y compartírselas, reunirse en un lugar público concurrido, contarle a allegados quién es la persona y hablar por videollamada antes de encontrarse con la cita para confirmar que es quien dice ser.

Además, suman: “Nunca deje comida o bebida sin vigilancia en un bar o restaurante. Siempre que sea posible, observe la preparación y la entrega de su pedido de comida o bebida. Rechaza que te ofrezcan comida o bebida desconocidos. Establece un plan de comunicación con tus amigos o familiares. Envíales actualizaciones periódicamente”.

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Estafas con taxis

El informe de Estado dice en otro fragmento: “Se han denunciado estafas que involucran taxis amarillos y negros en aeropuertos internacionales y en los alrededores de Buenos Aires”.

Para esto, advierten: “Reserve su viaje con anticipación a través de un servicio de taxis, una aplicación de transporte compartido o seleccione uno de los servicios de tarifa plana “remise”. Se trata de vehículos privados con conductor disponibles en los mostradores de servicio del aeropuerto. El personal del hotel también puede gestionar los servicios remise".

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Y sigue: “Siga las directrices del Departamento de Estado para protegerse de las estafas . Si eres víctima de una estafa, infórmate sobre cómo el FBI puede ayudarte”.

“En Argentina son frecuentes las estafas financieras y las estafas románticas por internet. Tenga cuidado con cualquiera que le pida dinero, especialmente con quienes inician una relación “romántica” en línea o afirman que las autoridades locales les solicitan dinero. Las estafas suelen comenzar con publicaciones en línea, correos electrónicos o cartas. Los estafadores se hacen pasar por ciudadanos estadounidenses que necesitan ayuda", concluye.

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