Una trabajadora del Ministerio de Salud de Guatemala entrega material informativo sobre la prevención del dengue a una familia en una campaña de salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Salud de Guatemala intensificó las acciones para prevenir el dengue en comunidades y escuelas, con jornadas de nebulización y abatización en varios municipios ante el riesgo de aumento de casos durante la temporada de lluvias y en un contexto en el que el país ha registrado unos 6,000 casos en lo que va de 2026.

Ese volumen de contagios representa una disminución de alrededor del 52% frente al mismo período de 2025, pero las autoridades sanitarias mantienen la alerta y ya confirmaron decesos por la enfermedad.

El ministerio también advirtió que la intensidad de las lluvias puede favorecer la proliferación del mosquito Aedes aegypti.

Según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, las brigadas del Programa de Enfermedades Transmitidas por Vectores de la Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud Guatemala Noroccidente realizaron intervenciones en Ciudad Quetzal y San Raymundo.

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Las tareas incluyeron nebulización y abatización para reducir la presencia del mosquito transmisor del dengue y de otras enfermedades.

En los centros educativos, las jornadas alcanzaron las escuelas del caserío Los Ortiz, en la aldea Buena Vista; Cruz de Piedra; el caserío El Aguacate, en la aldea Vista Hermosa; y las escuelas Bosques I y Cantón San Martín, ubicadas en San Pedro Sacatepéquez.

Un operario con un equipo pulverizador entra a un edificio azul con ventanas mientras un segundo hombre con chaleco y sombrero lo acompaña. (Ministerio de Salud y Asistencia Social de Guatemala)

El ministerio concentró las intervenciones en escuelas y comunidades con riesgo de criaderos

La cartera explicó que durante los recorridos el personal identifica recipientes con potencial para acumular agua y convertirse en criaderos de mosquitos. También reforzó la vigilancia en áreas priorizadas para disminuir el riesgo de dengue, zika y chikungunya.

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Ese esquema de trabajo se centra en comunidades con mayor exposición, mediante vigilancia entomológica, eliminación de criaderos, abatización y nebulización. El ministerio enmarca estas acciones en el Modelo de Atención Integral e Incluyente basado en Redes Integradas de Servicios de Salud.

El artículo oficial también ubica las zonas con mayor incidencia o vulnerabilidad. Entre ellas figuran Petén, Quetzaltenango, Retalhuleu y Chiquimula, mientras que el departamento de Guatemala registra una alta concentración de casos.

La respuesta sanitaria que está en marcha apunta a una pregunta concreta: qué está haciendo el Estado para contener el dengue. La respuesta es que el MSPAS despliega brigadas en municipios y escuelas, localiza depósitos de agua, elimina criaderos y aplica abatización y nebulización para cortar la reproducción del mosquito antes de que aumenten los contagios.

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Un operario de saneamiento ambiental aplica un químico con una máquina fumigadora portátil en una calle residencial en Guatemala (Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala)

La vigilancia se mantiene pese a la caída regional de los contagios

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, hasta la semana epidemiológica 22 de 2026 la región de las Américas acumuló 1.215.584 casos sospechosos de dengue, con una incidencia de 117 por cada 100.000 habitantes. Esa cifra equivale a una caída de 63% respecto del mismo tramo de 2025 y de 69% frente al promedio de los últimos cinco años.

Según ese organismo, 337.014 casos, equivalentes al 27%, fueron confirmados por laboratorio y 2.294, es decir el 0,2%, se clasificaron como dengue grave. También se reportaron 305 muertes, con una letalidad del 0,025%.

La OPS añadió que 17 países y territorios de la región notificaron casos en la semana epidemiológica 22. En ese período se registraron 33.405 nuevos casos sospechosos, 62 cuadros de dengue grave y cinco muertes, con una letalidad del 0,015%.

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Frente a ese escenario, el ministerio pidió a la población eliminar el agua estancada en llantas, macetas, bebederos de animales y recipientes inservibles. También recomendó no automedicarse con aspirina, ibuprofeno, naproxeno o diclofenaco si aparecen fiebre, dolor de cabeza, sarpullido o dolores musculares, y buscar atención médica temprana a través de la página oficial del MSPAS.