Por primera vez, las acciones de SpaceX caen por debajo del precio de su salida a Bolsa

SpaceX registró su primera caída por debajo del precio de salida tras protagonizar la mayor OPI de la historia. (Reuters)

Las acciones de SpaceX descendieron por primera vez por debajo de su precio de salida a Bolsa. El miércoles 15 de julio, los títulos de la compañía de cohetes e inteligencia artificial liderada por Elon Musk se situaron en 133,74 dólares durante la sesión, por debajo de los 135 dólares fijados en su histórica oferta pública inicial (IPO, por sus siglas en inglés) realizada el mes pasado, informó Reuters.

La IPO de SpaceX se convirtió en la mayor salida a Bolsa de la historia, recaudando 85.700 millones de dólares y generando expectativas sobre futuros estrenos bursátiles de empresas de inteligencia artificial como Anthropic y OpenAI.

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Tras la operación, la capitalización bursátil de la compañía llegó a rozar los 3 billones de dólares, superando durante breves momentos a gigantes como Amazon y Microsoft. El precio de las acciones alcanzó un máximo de 225,64 dólares, pero tras varios días de caídas, la valoración actual ronda los 1,765 billones de dólares.

Menos del 5% de las acciones de SpaceX están disponibles para negociación inmediata en el mercado. (Reuters)

Factores detrás de la volatilidad

El retroceso registrado no sorprendió a analistas e inversores institucionales, dado el entusiasmo que acompañó la IPO y la limitada disponibilidad de títulos para la compraventa. Menos del 5% de las acciones en circulación de SpaceX pueden negociarse en el mercado, lo que contribuyó a la volatilidad inicial y a la subida rápida del precio tras la salida a Bolsa.

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En los próximos meses, se prevé que más acciones estarán disponibles para su negociación a medida que expiren los acuerdos de lockup, que impiden a empleados e inversores iniciales vender sus títulos inmediatamente después de la IPO. El aumento en la oferta de acciones podría ejercer presión adicional sobre el valor del papel.

Impacto en el sector y en el mercado tecnológico

El desempeño bursátil de SpaceX ha repercutido en las expectativas de otras tecnológicas que evalúan su debut en el parqué. OpenAI, por ejemplo, estaría considerando retrasar su IPO hasta el próximo año. Su director ejecutivo, Sam Altman, ha instado a los bancos y asesores a buscar una valoración de un billón de dólares, superior a los 730.000 millones de su última ronda privada.

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La volatilidad de las acciones afecta las expectativas de futuras salidas a Bolsa de otras firmas de inteligencia artificial. (Reuters)

En paralelo, otras compañías que han salido a Bolsa recientemente también han enfrentado dificultades. La fabricante de chips de inteligencia artificial Cerebras cotiza por debajo de su precio inicial de 185 dólares tras captar 5.550 millones en mayo. SK Hynix, dedicada a la memoria en Corea del Sur, ha mostrado altibajos desde su salida a Bolsa en Estados Unidos, aunque todavía se mantiene por encima de los 149 dólares fijados en la IPO.

El retroceso de SpaceX se produce en un contexto de caída generalizada en el mercado accionario, especialmente entre las grandes tecnológicas agrupadas bajo el nombre de Magnificent Seven —Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia y Tesla—, cuyos títulos bajaron cerca de un 9% en junio. Según un informe de J.P. Morgan, los precios de las acciones en las IPO recientes aumentaron un 32% en promedio tras la primera jornada, pero descendieron un 26% tras doce meses de cotización.

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Consecuencias para Elon Musk y operaciones recientes

El comportamiento de las acciones de SpaceX impactó directamente en la fortuna personal de Elon Musk. Tras la IPO, Musk se había convertido en el primer trillonario del mundo. Sin embargo, con la reciente caída, su patrimonio se sitúa en torno a los 850.000 millones de dólares, según el índice de multimillonarios de Bloomberg.

Elon Musk perdió su estatus de primer trillonario mundial debido al retroceso en la cotización de SpaceX. (Reuters)

La compañía aprovechó la fuerte subida inicial de sus acciones para cerrar la compra de Cursor, una empresa emergente de herramientas de inteligencia artificial para programación, en una operación valorada en 60.000 millones de dólares pagados íntegramente en acciones. Además, las especulaciones sobre una posible adquisición de Tesla por parte de SpaceX han cobrado fuerza, dado que la automotriz cuenta con una capitalización de 1,479 billones de dólares.

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La semana pasada, SpaceX obtuvo una incorporación acelerada al índice Nasdaq-100, lo que obligó a los fondos indexados a adquirir acciones de la compañía. A pesar de ello, el precio no experimentó un repunte y se mantuvo cerca de los 150 dólares.

El desempeño de la compañía en el mercado público se mantiene bajo escrutinio, mientras los analistas observan el impacto de la volatilidad y el escenario para futuras IPO en el sector tecnológico.

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