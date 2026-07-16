El Salvador

Jóvenes vulnerables en El Salvador se verán beneficiados de un convenio de inserción laboral

Fundación Renacer y Camarasal sellaron el acuerdo en San Salvador y vincularán el programa Creando Esperanza con una red empresarial más amplia

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La gremial empresarial incorporará capacitaciones gratuitas, espacios de práctica y vínculos de contratación para fortalecer la empleabilidad de participantes atendidos por la Fundación Renacer, que ya extendió sus operaciones hacia Santa Ana (Foto cortesía Camarasal)
La gremial empresarial incorporará capacitaciones gratuitas, espacios de práctica y vínculos de contratación para fortalecer la empleabilidad de participantes atendidos por la Fundación Renacer, que ya extendió sus operaciones hacia Santa Ana (Foto cortesía Camarasal)

La Fundación Renacer y la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal) firmaron este miércoles 15 de julio de 2026 en San Salvador un convenio de cooperación para ampliar la formación y la inserción laboral de jóvenes en situación de vulnerabilidad. La alianza vincula el programa Creando Esperanza con una red empresarial más amplia y busca abrir opciones de empleo formal al finalizar el proceso.

La fundación informó que, desde su creación en 2013, más de 450 jóvenes fueron beneficiados por el programa. Ese alcance se amplió con una sede ya operativa en Santa Ana, desde donde la organización extiende su cobertura hacia la zona occidental del país.

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Según la institución, el acuerdo articula la formación integral que reciben los participantes con oportunidades dentro del sector empresarial. El objetivo es ampliar las redes de apoyo, acercar a más empresas al programa y facilitar que los jóvenes construyan un proyecto de vida con independencia.

¿Cómo funciona Creando Esperanza?

La meta central de Creando Esperanza no se limita a impartir capacitación durante un año, sino a que quienes concluyen ese proceso accedan a una oportunidad de empleo formal.

Fundación Renacer y Camarasal sellaron en San Salvador un acuerdo que apunta a cambiar el final del proceso formativo (Foto cortesía Camarasal)
Fundación Renacer y Camarasal sellaron en San Salvador un acuerdo que apunta a cambiar el final del proceso formativo (Foto cortesía Camarasal)

Durante esa etapa, los jóvenes reciben formación en asistencia administrativa, atención al cliente y psicoeducación. También cursan Word y Excel, participan en talleres de liderazgo, valores y finanzas para la vida, cuentan con acompañamiento psicológico y realizan prácticas profesionales en empresas aliadas en áreas afines a sus intereses y capacidades.

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La fundación señaló que el modelo busca fortalecer conocimientos, confianza, disciplina, experiencia y una visión más clara del futuro laboral. El programa nació con un enfoque dirigido a jóvenes provenientes de casas hogares, pero luego amplió su alcance a otros jóvenes en condición de vulnerabilidad que necesitan preparación y acceso a empleo formal.

¿Qué aportará Camarasal?

Con este convenio la gremial acercará a la fundación a una red empresarial más amplia y abrirá nuevas posibilidades de colaboración con empresas interesadas en el desarrollo social y la inclusión laboral juvenil. La alianza también busca sumar organizaciones que funcionen como espacios de aprendizaje, práctica profesional y contratación.

Fernando Poma, presidente de Fundación Renacer, sostuvo: “Este convenio representa una nueva puerta de esperanza para nuestros jóvenes. En Fundación Renacer creemos profundamente que cuando un joven recibe formación, acompañamiento y una oportunidad laboral real, su vida puede cambiar. Nuestro compromiso es seguir creciendo para llegar a más jóvenes en situación de vulnerabilidad y acompañarlos hasta que puedan construir un futuro digno”.

Más de 450 participantes desde 2013 y una sede ya activa en occidente marcan el avance del programa. La nueva articulación suma herramientas digitales y un puente para convertir el aprendizaje en contratación (Foto cortesía Camarasal)
Más de 450 participantes desde 2013 y una sede ya activa en occidente marcan el avance del programa. La nueva articulación suma herramientas digitales y un puente para convertir el aprendizaje en contratación (Foto cortesía Camarasal)

Leticia Escobar, presidenta de Camarasal, detalló el aporte de la gremial: “Como gremial empresarial, reconocemos la importancia de contar con talento humano capacitado que responda a las necesidades del mercado laboral. Esta alianza permitirá que los jóvenes accedan a formación gratuita a través de nuestro Centro de Formación Virtual, así como a la plataforma de empleo PROmueveteSV y otros beneficios que fortalecerán sus oportunidades de inserción laboral. Estamos convencidos de que impulsar el talento joven es invertir en el crecimiento económico y el progreso de El Salvador”.

La expansión territorial del programa

La expansión a Santa Ana permite que más participantes accedan a formación, acompañamiento psicológico, fortalecimiento emocional, habilidades blandas, empleabilidad y preparación técnica. Para la organización, esa presencia territorial forma parte de una estrategia de crecimiento orientada a beneficiar a más jóvenes salvadoreños en distintos contextos de vulnerabilidad.

Bajo el lema Se Vale Soñar, la fundación sostiene que el programa busca funcionar como una puerta de acceso a oportunidades concretas de desarrollo. Con el nuevo convenio, ambas instituciones refuerzan una agenda centrada en la empleabilidad juvenil y la inclusión social.

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