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El Payaso Plim Plim se volvió viral en el gran triunfo de Argentina en la semifinal del Mundial

La irrupción del personaje de animación argentina en la transmisión del partido en el que se impuso la Scaloneta frente a Inglaterra tomó a sus fanáticos por sorpresa

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plim plim
El Payaso Plim Plim se volvió viral en el gran triunfo de Argentina en la semifinal del Mundial (Visuales IA)

Durante la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra, una imagen de Plim Plim, el personaje de animación infantil argentino creado por Guillermo Tito Pino, irrumpió en la transmisión oficial. El momento, justo antes del gol que le dio el empate a la Scaloneta y que culminó con el triunfo de la Selección Argentina por 2 a 1, fue celebradísimo en las redes sociales.

La presencia de Plim Plim durante el partido fue destacada por el propio creador del personaje, Guillermo Tita Pino, quien compartió en redes sociales una fotografía en la que aparece sosteniendo un peluche del héroe junto al mensaje: “¡LA FINAL ES EN ESPAÑOL! Plim Plim apareció en la transmisión oficial de la semifinal… y Argentina dio vuelta el partido”. El texto, replicado tanto desde las cuentas oficiales del personaje como desde la del creador, añade: “¿Plim Plim trae suerte? No tenemos certezas, pero tampoco dudas. ¿Tú también lo viste hoy?”.

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Plim Plim es un contenido audiovisual educativo y de entretenimiento dirigido a niños en edad preescolar. El personaje principal, presentado como un superhéroe, tiene como objetivo transmitir valores y hábitos positivos, acompañado por sus amigos Nesho, Bam, Acuarella, Mei-Li, Hoggie, Tuni, Wichi y la maestra Arafa. Sus aventuras abordan aspectos cotidianos de la vida, promoviendo el aprendizaje activo y lúdico a través de recursos visuales y musicales que incentivan el movimiento físico, el desarrollo social y emocional, la creatividad y la curiosidad.

Con la clasificación de Argentina a la final frente a España, la atención se centra tanto en el aspecto deportivo como en el fenómeno cultural que representa la aparición de Plim Plim, un personaje que conecta con millones de familias hispanohablantes.

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El futbolista Claudio "Colo" Barco, con una camiseta de la selección argentina, sostiene un peluche de Plim Plim y otros objetos. Una bebé, identificada como su hija Gemma, se encuentra en un cochecito. El evento tiene lugar en la concentración de la selección nacional. Este contenido es un registro de tipo detrás de escenas.

En la concentración de la Selección argentina durante el Mundial, la hija de Valentín “Colo” Barco, Gemma, fue protagonista de un video donde se la observa jugando con un peluche de Plim Plim y con la figura de Abejita Chiquitita. El registro, difundido por Yasmin Jaureguy, pareja del futbolista, muestra a la niña —nacida en Francia en marzo de 2025— en un cochecito, mientras su padre sostiene la camiseta albiceleste y una caja de juguetes. Esta escena se convirtió en un reflejo de la internacionalización del contenido latinoamericano destinado a la primera infancia, y evidencia cómo el universo de Plim Plim se ha integrado a la vida cotidiana de familias hispanohablantes en diferentes partes del mundo.

La aparición de Gemma jugando con los personajes fue interpretada por los impulsores de la serie como una confirmación del arraigo de la marca y su llegada a nuevos públicos, más allá de las fronteras regionales. Guillermo “Tita” Pino, creador de Plim Plim, manifestó: “Nos llena de alegría ver que Plim Plim también forma parte de momentos tan especiales en la vida de quienes llevan la camiseta argentina por el mundo. Le deseamos lo mejor al Colo Barco, a Gemma, a Yaz y, por supuesto, a toda la Selección en este nuevo desafío mundialista”.

El personaje animado argentino presentó su hit para la Copa de Fútbol (Video: Instagram)

La escena también da cuenta del impacto de Abejita Chiquitita, fenómeno musical y de entretenimiento que acompaña el crecimiento de la marca desde su origen en YouTube hasta la producción de espectáculos en vivo, juguetes y productos distribuidos globalmente. El contenido de Plim Plim se caracteriza por su enfoque en la transmisión de valores y hábitos positivos, con un formato visual y musical que promueve el aprendizaje lúdico, el desarrollo social y emocional, la creatividad y la curiosidad de niños y adultos. En la concentración, la presencia de la familia de Colo Barco junto a los personajes del universo de Plim Plim subraya la conexión entre la cultura popular, el fútbol y el entretenimiento educativo, consolidando la relación entre la Scaloneta y los símbolos que acompañan este ciclo mundialista.

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