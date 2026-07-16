Guatemala impulsa el café de especialidad y el limón negro seco en el mercado Asiático

Guatemala promovió café de especialidad y limón negro seco en la Exposición Internacional de Té, Café y Panadería de Taichung, Taiwán. (Gobierno de Guatemala)

Guatemala fortaleció su presencia en el mercado asiático al promover café de especialidad y limón negro seco en la Exposición Internacional de Té, Café y Panadería de Taichung, Taiwán.

La delegación estuvo encabezada por el embajador de Guatemala en Taiwán, Luis Raúl Estévez y la Consejería Comercial presentó productos diferenciados ante productores, distribuidores y compradores profesionales en uno de los eventos más relevantes del sector en la región.

La feria, organizada por el Consejo para el Desarrollo del Comercio Exterior de Taiwán (TAITRA) y Chan Chao International, brindó una plataforma clave para la exposición de novedades y tendencias.

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Según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), tres productores guatemaltecos participaron activamente, presentando la calidad y diversidad del café nacional, reconocido por su perfil aromático y sus características únicas.

Guatemala participó en la Exposición Internacional de Té, Café y Panadería de Taichung, Taiwán, organizada por el Consejo para el Desarrollo del Comercio Exterior de Taiwán (TAITRA) y Chan Chao International. (Cancillería de Guatemala)

Introducción del limón negro seco: innovación en bebidas

Un importador local exhibió limón negro seco de Guatemala como alternativa innovadora para la elaboración de té y otras bebidas. Este producto, conocido también como lima seca o loomi, surge de un proceso de secado que intensifica sus sabores ácidos y amargos. Su uso tradicional en la cocina de Oriente Medio y su versatilidad en infusiones y mezclas de especias lo posicionan como un ingrediente atractivo para el mercado taiwanés.

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El embajador Estévez subrayó la importancia de diversificar la oferta exportadora. “La promoción de nuevos ingredientes como el limón negro permite abrir puertas a segmentos especializados de Asia”, señaló durante la feria, detalló la cancillería guatemalteca.

El limón negro seco de Guatemala se presentó como una alternativa para té y otras bebidas dentro del mercado asiático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Café guatemalteco, protagonista también en Japón

Paralelamente a la actividad en Taiwán, el embajador de Guatemala en Japón, Jacobo Cuyún, sostuvo una reunión con representantes de Suntory, empresa reconocida por su línea de café enlatado BOSS Rainbow Mountain Blend. De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, este producto utiliza granos seleccionados de siete regiones guatemaltecas y cuenta con certificación de la Asociación Nacional del Café (ANACAFÉ).

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Durante el encuentro, se discutieron iniciativas conjuntas para incrementar la visibilidad del café guatemalteco y destacar sus características distintivas ante consumidores japoneses. Suntory describió que esta variedad ofrece un sabor intenso y cuerpo pronunciado, atributos que han consolidado su preferencia en el segmento premium de bebidas en Asia.

Proyección internacional y oportunidades para exportadores

La participación de Guatemala en la Exposición Internacional de Taichung y las gestiones diplomáticas en Japón evidencian una estrategia sostenida para posicionar productos agrícolas diferenciados en mercados internacionales. Según la cancillería, la demanda asiática por café de especialidad y nuevos ingredientes mantiene una tendencia al alza, lo que crea oportunidades para exportadores guatemaltecos.

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“La calidad y el origen del café guatemalteco abren puertas en Asia”, afirmó un representante de Suntory en el marco de la reunión diplomática. Las actividades recientes reflejan el interés por consolidar la imagen país y diversificar la presencia guatemalteca en el competitivo mercado de alimentos y bebidas de Asia.

La delegación de Guatemala en Taiwán, encabezada por el embajador Luis Raúl Estévez, presentó productos diferenciados ante productores, distribuidores y compradores profesionales. (Cancillería de Guatemala)

Exportaciones

El café es uno de los motores económicos más importantes de Guatemala y el principal generador de divisas dentro de sus exportaciones agrícolas. Para el ciclo 2025/2026, el valor acumulado en los primeros cinco meses alcanzó los USD 414.7 millones, mostrando un crecimiento del 58% respecto al mismo periodo del ciclo anterior.

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Mientras que el limón negro seco, un cítrico deshidratado tradicional de la cocina de Oriente Medio, es un producto no tradicional de nicho en el que Guatemala ha ganado terreno como un innovador exportador. Taiwán y el Mercado Asiático se ha convertido en un mercado prioritario para este producto.