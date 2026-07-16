En medio del derrumbe de las ventas y a pesar de la baja de la inflación de los últimos meses, cuánto aumentaron los autos 0 km

En el último año, los precios de los autos 0 km aumentaron 10 puntos menos que la inflación (Imagen ilustrativa Infobae)

Con la publicación del índice de precios al consumidor de junio, el acumulado del último año registró una suba del 33,5% en Argentina justo el mes en el que la mayoría de las automotrices decidió aplicar nuevamente aumentos que habían permanecido casi sin variaciones desde el inicio del año.

A pesar de esta variación en el comportamiento de los precios de los vehículos 0 km en junio, el promedio de incrementos de las 10 marcas que comercializan vehículos particulares y comerciales livianos del mercado quedó en 22,6%, considerando todos los modelos que comparten el portafolio de cada marca en ambos períodos.

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Sin embargo, en el lapso de un año hubo ingreso de muchos nuevos modelos, ya que el primer cupo de autos híbridos y eléctricos habilitado por el Gobierno empezó a funcionar a partir de junio 2025, pero también se agregaron nuevas versiones de otros ya existentes, otros modelos que se discontinuaron y reemplazos que no son suficientemente compatibles como para establecer comparación de precios.

En total se computaron 241 versiones derivadas de 71 modelos y diez marcas: Citroën, Chevrolet, Fiat, Ford, Jeep y Ram, Nissan, Peugeot, Renault, Toyota y Volkswagen.

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En esta comparación de precios hay vehículos de gran volumen de ventas actualmente que no estaban en el mercado a mediados de 2025 como el Volkswagen Tera, el Toyota Yaris Cross, la pickup Ram Dakota, la Ford Territory Híbrida, los Chevrolet Captiva, Spark y Sonic, el Citroën C4 Hybrid y el C5 Aircross, el Fiat 600 Hybrid, el Peugeot 408, los Renault Boreal y Nuevo Koleos, y tampoco están los Nissan Kait y nuevo Kicks, pero tampoco el Kicks Play.

Volkswagen Tera, uno de los autos más vendidos en la actualidad, no estaba en el mercado en julio de 2025 como para establecer una comparación de precios

En primer lugar, como los que menos aumentos registraron, están Jeep y Ram, que Stellantis comercializa como un conjunto de vehículos, y que fueron beneficiados por la eliminación del impuesto interno escala 2, que le pegaba a buena parte de sus modelos. Jeep aumentó un incremento de tan solo el 4,1% porque dos modelos, Jeep Wrangler Rubicom bajaron un 22%, pero los otros modelos subieron porque sus precios se publican en dólares, que tenía un precio por unidad de $1.380 en julio de 2025 y hoy cotiza 1.495 pesos.

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En cambio, Ram aumentó en promedio un 6,3% entre los modelos que se vendían en dólares el año pasado, y no tener a las Ram Dakota, que se venden en pesos desde su lanzamiento a fines de 2025.

Entre las generalistas argentinas, la siguiente marca que menos aumentos aplicó en el período fue Ford, que aplicó incrementos promedio del 14,8%, con un modelo como el Ford Bronco V6 que por no pagar más el impuesto interno bajó su precio un 4,58%. El modelo que menos subió fue la Ranger Black con un 1,1% y el que más aumentó fue la pickup Maverick Tremor que tocó el 31 por ciento.

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La que sigue a continuación es Nissan, que tiene la particularidad de haber renovado dos modelos y discontinuado otros dos en el período de julio 2025 a julio 2026. El promedio de incrementos fue del 15,4%, con el X-Trail ePower como el de menos suba con un 8,3% y Versa Advance como el de mayor suba con un 18,5 por ciento.

En el último año llegaron nuevos modelos y se reemplazaron completamente otros. El Nuevo Nissan Kicks es uno de ellos

Volkswagen sigue en la lista con un incremento promedio de 20,1% para todos sus modelos, con el Virtus MSI como el auto que menos subió de precio con un 0,4% y los que más aumentaron fueron los Nivus y T-Cross, con un 36,1 por ciento.

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Otra marca que subió en torno al 20% promedio fue Chevrolet, que promedio el 20,9% en los últimos doce meses. El modelo que menos suba registró fue la pickup Silverado High Country, con solo un 1,5%, mientras que el mayor aumento se registró en la pickup Montana 1.2 RS con un 40,1 por ciento.

Toyota también mantuvo incrementos similares con un promedio de 23,3% y una homogeneidad de precios entre los autos de pasajeros y SUV, y las pickup entre sí. El modelo que menos subió su precio fue la pickup Hilux SRV+ con un 16,8%, y los que subieron de precio más que el resto fueron los Yaris y Corolla nafteros con un 34,1 por ciento.

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Todavía en el orden de los 10 puntos por debajo de la inflación interanual aparece Renault con aumentos promedio del 24,1 por ciento. Aquí todavía figuran en catálogo los Logan, Sandero, Stepway y Alaskan que ya no se fabrican, pero al tener stock aún figuran en las listas de precios. El modelo que menos aumentó fue la versión más equipada de la pickup Alaskan, la denominada Iconic, que subió un 9,3%, en tanto que el auto de mayor suba fue el Spetway Intens con un 28,9 por ciento.

El Fiat Cronos es uno de los autos que más aumentó el último año, período en el que se tranformó en el auto de pasajeros más vendidos del mercado

En cambio, acercándose al índice del Indec del 33,5% están las tres marcas generalistas de Stellantis. Fiat aumentó un promedio del 31,8% en un año, con las pickup Titano subiendo un 24,7% como las de menor suba y el Fiat Cronos el que más aumentó con un 38,8 por ciento.

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Peugeot subió sus precios un 33,2%, excluyendo de la lista los furgones Partner nacionales que fueron reemplazados en junio por los nuevos modelos importados. El modelo de menor incremento de la marca fueron las dos versiones turno del 208 con un 29,9%, mientras que el mayor aumento se apreció en el importado 5008 GT que viene desde Europa, que aumentó un 41 por ciento.

Finalmente, Citroën fue la marca que aplicó más aumentos entre julio de 2025 y 2026, con un promedio de incrementos del 33,9%, incluso superior al costo de vida del Indec. En este caso también se excluyó el furgón Berlingo por la misma situación explicada anteriormente con el Peugeot Partner, y tampoco están los nuevos C4 Hybrid y C5 Aircross, que no se vendían el año pasado. El menor aumento se dio en los furgones Jumpy y Jumper con el 30,4%, mientras que el que más subió de precio fueron las versiones intermedias de C3, Basalt y Aircross con un 36,6 por ciento.

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