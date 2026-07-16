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El régimen de Irán lanzó ataques contra bases e instalaciones militares de Estados Unidos en Jordania, Kuwait e Irak

La Guardia Revolucionaria informó que “atacó los sistemas de comunicación militar y depósitos de combustible” en la base de Azraq, además de un radar de alerta temprana C-RAM en la base aérea Ali Al Salem. También anunció que bombardeó una zona de concentración de tropas en Umm Qasr

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El régimen de Irán lanzó ataques contra bases e instalaciones militares de Estados Unidos en Jordania, Kuwait e Irak (REUTERS)
El régimen de Irán lanzó ataques contra bases e instalaciones militares de Estados Unidos en Jordania, Kuwait e Irak (REUTERS)

Irán afirmó este jueves que atacó instalaciones y tropas de Estados Unidos en Jordania, Kuwait e Irak, según comunicados difundidos por medios estatales iraníes. Hasta el momento, el Pentágono, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) y las autoridades de jordanas no respondieron a esas afirmaciones.

Según los medios estatales iraníes, el Ejército informó que “atacó los sistemas de comunicación militar estadounidenses y los depósitos de combustible” en la base de Azraq, en Jordania, donde, de acuerdo con Teherán, operan fuerzas estadounidenses.

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En otro comunicado, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) aseguró que alcanzó un radar de alerta temprana C-RAM en la base aérea Ali Al Salem, en Kuwait, y una zona de concentración de tropas estadounidenses en Umm Qasr, en Irak, mediante una operación combinada con misiles y drones. Además, instó a la población kuwaití a rechazar la presencia militar de Estados Unidos al sostener que “las operaciones estadounidenses contra Irán se estaban llevando a cabo desde territorio kuwaití”.

El CGRI indicó que la ofensiva respondió a los recientes bombardeos estadounidenses contra el sur de Irán y precisó que participaron fuerzas navales y aeroespaciales como parte de la octava oleada de la “Operación Nasr 2”.

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Horas antes, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos completaron la quinta oleada de ataques contra Irán, según confirmó el CENTCOM. El comando militar estadounidense informó que las fuerzas atacaron “centros de mando iraníes, emplazamientos de defensa aérea, capacidades de misiles y drones, e instalaciones de vigilancia costera” con el objetivo de reducir la capacidad del régimen para “amenazar a los marineros inocentes que tripulan buques comerciales que transitan por el estrecho de Ormuz”.

Además, agregó: “El CENTCOM utilizó municiones de precisión para alcanzar objetivos en múltiples ubicaciones, incluyendo Bandar Abbas”.

La nueva ofensiva se produjo después de que Washington confirmara el restablecimiento del bloqueo naval sobre los puertos y costas iraníes y anunciara el desvío de dos buques mercantes que, según el Pentágono, intentaron eludir las restricciones impuestas por Estados Unidos.

En paralelo, Donald Trump endureció su discurso contra Teherán y advirtió que la campaña militar podría ampliarse en los próximos días si el régimen iraní no acepta retomar las negociaciones. “La próxima semana la situación será muy mala para ellos”, declaró durante una entrevista con Fox News.

Pese a la escalada militar, los canales diplomáticos permanecen abiertos. Sin embargo, el presidente del Parlamento iraní y principal negociador del régimen, Mohammad Bagher Ghalibaf, sostuvo que el memorando suscrito con Washington perdió vigencia después de que Estados Unidos restableciera el bloqueo naval.

“Un memorando de entendimiento solo tiene sentido cuando sus cláusulas son válidas y se cumplen. Si Irán no obtiene ningún beneficio del acuerdo, no tenemos motivos para respetarlo”, afirmó.

El principal foco de la confrontación continúa siendo el estrecho de Ormuz, un paso estratégico para el comercio mundial de petróleo y gas. Irán volvió a restringir el tránsito por esa vía tras acusar a Estados Unidos de incumplir los compromisos alcanzados, mientras Washington respondió con nuevas operaciones militares y el restablecimiento del bloqueo naval sobre los puertos y costas iraníes.

(Con información de REUTERS)

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