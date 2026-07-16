Costa Rica

Viajar con niños sin silla de seguridad dejó 472 multas en seis meses en Costa Rica

En plena temporada de vacaciones de medio año, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes recordó la obligación de utilizar dispositivos de retención infantil. Solo durante el primer semestre del año, la Policía de Tránsito sancionó a 472 conductores por transportar menores sin la protección adecuada

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Familia con dos adultos y dos niños dentro de un automóvil gris, vista desde la ventanilla del acompañante. Un policía de tránsito escribe una multa afuera.
La Policía de Tránsito impuso 472 multas durante el primer semestre del año por transportar niños sin dispositivos de retención infantil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) de Costa Rica informó que 472 conductores fueron multados durante el primer semestre del año por transportar menores sin un dispositivo de retención infantil, una conducta que, además de poner en riesgo la vida de los pequeños, implica una sanción económica de ¢245,000 (USD 544) y la acumulación de cuatro puntos en la licencia de conducir.

Las cifras reflejan que, en promedio, casi tres conductores por día fueron sorprendidos incumpliendo esta obligación, pese a que el uso de sillas de seguridad infantiles es una de las medidas más efectivas para reducir lesiones graves y muertes en caso de un accidente de tránsito.

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Un llamado en plena temporada de vacaciones

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) aprovechó el inicio del receso escolar para recordar que la protección de los menores durante los viajes no debe verse únicamente como una obligación legal, sino como una responsabilidad de todos los adultos.

“En estos días de vacaciones escolares de medio año y paseos, vale la pena recordar el valor de transportar a nuestros amores en un dispositivo de retención infantil, porque el amor se demuestra”, señaló la institución mediante una publicación en sus redes sociales.

El mensaje estuvo acompañado de un dato que las autoridades calificaron como preocupante: las 472 sanciones aplicadas durante los primeros seis meses del año evidencian que todavía hay conductores que trasladan a niños sin la protección necesaria.

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“Qué mal que se le deba decir a un adulto que debe proteger a sus niños”, agregó la publicación.

Agente de tránsito con chaleco negro y pantalones amarillos habla con el conductor de un SUV blanco. Vehículos adicionales en el fondo.
La multa por incumplir la normativa asciende a ¢245.000 e incluye la rebaja de cuatro puntos en la licencia de conducir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada edad requiere un dispositivo diferente

La institución recordó que no todas las sillas infantiles son iguales y que el dispositivo debe elegirse de acuerdo con la edad, el peso y la estatura del menor.

Para los bebés de hasta aproximadamente un año, o con una estatura de hasta 75 centímetros y un peso máximo de 13 kilogramos, se recomienda utilizar un portabebé instalado en el asiento trasero del vehículo y colocado en sentido contrario a la marcha, ya que esta posición protege mejor la cabeza, el cuello y la columna vertebral en caso de una colisión.

Las autoridades también enfatizan que este tipo de dispositivo nunca debe instalarse en un asiento con bolsa de aire activa y que debe quedar completamente firme, sin movimientos dentro del vehículo.

Por su parte, los niños de aproximadamente cuatro a seis años, con una estatura entre 110 y 145 centímetros y un peso de 15 a 25 kilogramos, deben viajar en un asiento con respaldar, ubicado igualmente en el asiento trasero.

En estos casos, el cinturón de seguridad debe pasar correctamente sobre el pecho del menor y no sobre el cuello, para evitar lesiones durante un frenazo o un choque.

Un bebé sonriente con camisa gris y vaqueros sentado en una silla de seguridad de color negro en el asiento trasero de un coche. Se ve un reflejo en el retrovisor.
Los dispositivos de retención deben quedar firmemente sujetos al vehículo para brindar la protección adecuada en caso de un impacto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una medida que salva vidas

Diversos estudios internacionales han demostrado que los dispositivos de retención infantil reducen considerablemente el riesgo de muerte o lesiones graves en accidentes de tránsito cuando son utilizados correctamente.

Por ello, la legislación costarricense establece la obligatoriedad de estos sistemas de seguridad y contempla sanciones económicas para quienes incumplan la norma.

Sin embargo, las autoridades insisten en que el verdadero objetivo no es imponer multas, sino evitar tragedias que pueden prevenirse con una medida sencilla.

En un contexto de mayor movilidad por las vacaciones de medio año, la Policía de Tránsito pidió a las familias revisar antes de salir que la silla infantil corresponda a la edad y características del menor, que esté correctamente instalada y que todos los ocupantes del vehículo utilicen el cinturón de seguridad.

El mensaje final del MOPT resume el espíritu de la campaña: proteger a los niños durante cada viaje no debería depender de una multa, sino del compromiso de quienes tienen la responsabilidad de cuidar sus vidas.

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