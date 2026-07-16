Netflix dejará de funcionar en estos televisores el 31 de julio: revisa si el tuyo está en la lista

Netflix dejará de funcionar en varios televisores antiguos desde el 31 de julio de 2026 - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 31 de julio de 2026 puede convertirse en una fecha incómoda para miles de hogares: Netflix dejará de funcionar en varios televisores antiguos. No se trata de una caída temporal ni de un error de conexión. Es un fin de soporte: la aplicación nativa dejará de abrirse, descargarse o actualizarse en modelos que ya no cumplen con requisitos actuales de seguridad y rendimiento.

El problema no es la pantalla, sino el software interno. En la era del streaming, un televisor es tan útil como su sistema operativo, y cuando el fabricante dejó de actualizarlo, la plataforma también deja de garantizar una experiencia estable y segura.

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Qué significa “dejará de funcionar” y por qué ocurre

El fin de soporte de Netflix no es una caída, la app puede desaparecer o quedar inutilizable en TV viejos - REUTERS/Dado Ruvic

Cuando Netflix retira compatibilidad, el impacto es directo: la app puede desaparecer de la tienda, no permitir instalación, o abrir y mostrar errores. En otros casos, sigue visible, pero ya no recibe actualizaciones y termina quedando inutilizable frente a cambios del servicio.

Netflix explica que no puede sostener una experiencia uniforme en equipos que dejaron de recibir actualizaciones del fabricante. Si un dispositivo ya no puede incorporar parches de seguridad, mejoras de estabilidad o nuevas funciones técnicas, se convierte en un punto débil: falla más, se congela, se vuelve lento o queda expuesto a vulnerabilidades.

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Qué televisores están en riesgo: el corte apunta a equipos anteriores a 2015

La suspensión de soporte afecta principalmente a televisores inteligentes lanzados antes de 2015. Entre los equipos mencionados como afectados aparecen marcas y líneas conocidas:

Algunos televisores Samsung, Sony, LG y Panasonic de generaciones antiguas

Apple TV de primera, segunda y tercera generación

Televisores LG de series como Infinia LX9500 y Nano LED LM9600

Modelos Panasonic como AX900 , VT50 y VIERA TC‑P50VT25 (y similares)

Equipos Sony Bravia con referencias como KDL, XBR y W95

La lista completa, con modelos exactos y versiones de sistema, se consulta en el sitio oficial de Netflix. Esa verificación es importante porque dentro de una misma marca hay cambios grandes entre años, incluso con nombres parecidos.

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Cómo saber si el televisor sigue siendo compatible

Cómo saber en dos minutos si tu televisor seguirá compatible con Netflix, ícono, tienda y actualizaciones - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La comprobación se puede hacer en dos minutos, sin llamar al soporte técnico.

Señales rápidas desde el televisor:

Buscar el ícono de Netflix en el menú principal

Abrir la tienda de aplicaciones del TV (por ejemplo, LG Content Store o Samsung Smart Hub)

Revisar si la app se puede descargar o actualizar

Si el ícono ya no aparece, si la descarga no está disponible, o si la app abre pero no pasa de una pantalla de error, es una señal clara de fin de soporte.

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Qué pasa con LG, Samsung, Sony y Apple TV

En LG , la compatibilidad suele depender de versiones modernas de webOS

En Samsung , los modelos desde 2016 con Tizen OS se mantienen, mientras que equipos con Orsay OS quedan fuera

En Sony , los televisores con Android TV tienen mejor continuidad, mientras que firmwares basados en Linux tienden a perder soporte con el tiempo

En Apple TV, la continuidad depende del sistema operativo: los modelos más antiguos ya no cumplen requisitos actuales

Qué hacer si Netflix deja de funcionar: no es obligatorio cambiar de televisor

La pérdida de la app nativa no significa que el televisor se “dañe”. La pantalla seguirá funcionando para cable, consolas, reproductores y entradas HDMI. La solución más común es sumar un dispositivo externo de streaming, que cuesta menos que un televisor nuevo y actualiza la experiencia.

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Opciones simples para recuperar Netflix

Amazon Fire TV

Google Chromecast

Apple TV (modelos recientes)

Roku

Estos dispositivos se conectan por HDMI, se enlazan a Wi‑Fi y permiten instalar Netflix desde su tienda oficial, con sistema operativo actualizado.

Otra alternativa válida es conectar una computadora al televisor y entrar a Netflix desde el navegador, siempre que el equipo tenga un sistema actualizado.

Si el televisor es anterior a 2015, conviene verificar compatibilidad antes del 31 de julio. En caso de quedar fuera, un dispositivo de streaming por HDMI suele ser la salida más rápida y económica para seguir viendo Netflix sin reemplazar una pantalla que, en lo visual, todavía puede durar años.

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