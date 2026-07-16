América Latina

Yamandú Orsi reveló que habla seguido con los ex presidentes Lacalle Pou y Sanguinetti: “Uruguay es así”

El mandatario contó que mantiene conversaciones frecuentes con sus antecesores sobre asuntos estratégicos y, sin ir más lejos, en esta semana habló por teléfono con uno y se reunió con el otro

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Yamandú Orsi, Luis Lacalle Pou y Julio María Sanguinetti (Presidencia Uruguay)
Yamandú Orsi, Luis Lacalle Pou y Julio María Sanguinetti (Camilo dos Santos/ Presidencia Uruguay)

Más allá del clima crispado en los temas diarios de la política uruguaya, hay una institucionalidad que siempre se respeta y queda reflejada en imágenes en los encuentros entre los presidentes. El actual mandatario uruguayo como sus sucesores en el cargo tienen un diálogo frecuente sobre temas que van mucho más allá de la coyuntura.

Sin ir más lejos, en la última semana el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, habló por teléfono con Luis Lacalle Pou (2020-2025), y tuvo un encuentro presidencial con Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000). Las conversaciones con Luis Alberto Lacalle Herrera (1990-1995) son menos frecuentes.

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Fue el propio Orsi quien contó de estos diálogo este miércoles, en una rueda de prensa. “Yo hablo muy seguido con los expresidentes, fundamentalmente con Julio María Sanguinetti y con Luis Lacalle Pou. Cuando me encuentro con Luis Alberto Lacalle Herrera tengo una buena conversación, pero no tengo ese diálogo tan fluido”, contó ante los medios.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, junto al expresidente Luis Lacalle Pou (Camilo dos Santos, Presidencia)
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, junto al expresidente Luis Lacalle Pou (Camilo dos Santos, Presidencia)

Ellos son los tres expresidentes vivos del país. Y este diálogo se da más allá de que estos dirigentes pertenecen a distintas fuerzas políticas: Lacalle Pou y su padre son del histórico Partido Nacional y Julio María Sanguinetti pertenece al también histórico Partido Colorado. Orsi, en tanto, fue impulsado a la Presidencia por José Mujica por la coalición de izquierda Frente Amplio.

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“Con el presidente Lacalle antes de ayer hablamos. Son conversaciones bastantes frecuentes porque el Uruguay es así. Por supuesto, de una conversación privada yo suelo no transmitir los contenidos, salvo que sí sea necesario transmitir el contenido”, expresó.

Uno de los principales temas políticos en este momento en Uruguay es la discusión en el Parlamento de la Rendición de Cuentas, el proyecto en el que el gobierno rinde los gastos del año anterior y ajusta el presupuesto para el siguiente. La Coalición Republicana –el principal bloque de oposición en el país– anunció que no votará el proyecto que incluye fondos adicionales a la infancia.

.El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, junto al expresidente Julio María Sanguinetti (Presidencia)
.El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, junto al expresidente Julio María Sanguinetti (Presidencia)

Sin embargo, Orsi dijo que esta negativa no estuvo en la charla que mantuvo con Lacalle Pou. “De verdad eso, no. Es otro tema, se conversará a otro nivel. Con ellos hablamos de cuestiones que son de más larga puntería, por decirlo de alguna forma”, comentó.

No tengo la cabeza tan cuadrad de no escuchar propuestas. Esta semana, por ejemplo, tuve una reunión con Julio María Sanguinetti”, agregó. Orsi recordó que iba hasta la chacra de Mujica y ahora sigue visitando a su viuda, Lucía Topolansky. “De las cosas dicen los veteranos, uno lo traduce y a veces lo transforma en consejo”, comentó.

Orsi y Lacalle han tenido en el último tiempo algunas controversias. El exmandatario cuestionó públicamente la decisión del gobierno actual de rescindir el contrato con las patrullas oceánicas con el astillero Cardama.

Foto 2. Orsi, Mujica, Topolansky
La primera reunión como presidente electo que tuvo Yamandú Orsi fue con el ex mandatario José Mujica y su esposa Lucía Topolansky (Archivo/@OrsiYamandu)

Orsi no es el único integrante del gobierno que tiene un diálogo con el expresidente. Su secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, también contó este miércoles que suele hablar con Lacalle Pou. Su rol es similar al de un jefe de gabinete.

Los presidentes hablan en muchas oportunidades sobre diferentes situaciones. A veces intercambian información. A veces al expresidente de la República le llegan algunos temas que los transmite al gobierno. A veces el gobierno necesita trasladar algunos temas al presidente sobre temas de su gestión”, explicó Sánchez entrevistado en En clave país.

La última vez que hablé con Lacalle Pou fue por la ayuda humanitaria a Venezuela. Hay un diálogo fluido”, expresó. Respecto al contenido de la charla entre Orsi y su antecesor, Sánchez dijo que no tenía mayores detalles. “Lo que sí te puedo decir es que hay conversaciones”, expresó.

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